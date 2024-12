AIG und Palantir: Vorschau auf die Unternehmensgewinne im 3. Quartal 2024: Wichtige Erkenntnisse

Im Oktober kündigte Palantir eine Partnerschaft mit dem Rüstungsunternehmen L3Harris (LHX) an, das Palantirs KI-gestützte Datenintegrationsfähigkeiten nutzen wird, um Kosten zu optimieren, die Transparenz in der Lieferkette zu erhöhen und schnellere, fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Partnerschaft wird als starker Schritt im Bereich KI-gesteuerter Produktentwicklung angesehen und stärkt Palantirs Position im Verteidigungs- und kommerziellen KI-Markt.

Aufnahme in den S&P 500



Palantir wurde am 23. September in den S&P 500 Index aufgenommen, was es mehr institutionellen Investoren und Investmentfonds ermöglicht, in die Aktie zu investieren. Diese Aufnahme unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Palantir auf dem Markt und erhöht die Zugänglichkeit für eine breitere Investorenbasis.