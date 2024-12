Aktienwoche: Nvidia, Walmart und JD Sports

Vorschau auf die Unternehmensgewinne von Nvidia im 3. Quartal

Nvidia wird am Mittwoch nach Börsenschluss seine Unternehmensgewinne für das 3. Quartal bekannt geben und der Wall Street einen Einblick in die Stärke des KI-Trends geben. Die Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktienkurse dank des explosiven Wachstums auf einem Allzeithoch gehandelt werden. Der Aktienkurs ist heute im Jahresvergleich um 194 % gestiegen und übertrifft damit alle konkurrierenden Chiphersteller.

Die Wall Street erwartet, dass Nvidia im dritten Quartal einen Gewinn pro Aktie von 0,74 US-Dollar bei einem Umsatz von 33,2 Milliarden US-Dollar erzielt, was einem Anstieg von 83 % gegenüber dem Vorjahr sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn entspricht. Dies ist auch ein Anstieg gegenüber dem zweiten Quartal, als Nvidia einen Gewinn pro Aktie von 0,4 US-Dollar bei einem Umsatz von 22,1 Milliarden US-Dollar erzielte.

Das Segment Rechenzentren ist das größte Geschäftsfeld und soll in diesem Quartal 29 Milliarden US-Dollar einbringen, was einer Steigerung von 100 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz im Gaming-Bereich wird voraussichtlich bei 3 Milliarden US-Dollar liegen, was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem 3. Quartal 2023 entspricht. Die Bruttomarge soll 75 % erreichen

zusätzlich dazu, ob Nvidia die Schätzungen für den oberen und unteren Grenzwert übertrifft, wird der Fokus auch auf den Aussichten für das vierte Quartal liegen, mit Erwartungen von 37 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Angesichts der hohen Niveaus, auf denen Nvidia gehandelt wird, kann der Aktienkurs selbst bei hervorragenden Ergebnissen und Prognosen fallen, ähnlich wie im zweiten Quartal, da die Aktie auf Perfektion ausgerichtet ist.

Investoren werden auch auf die Ausführungen von CEO Jensen Huang zur nächsten Generation der Blackwell-Reihe von KI-Chips gespannt sein. Bei der letzten Bekanntgabe der Unternehmensgewinne im August sagte Huang, dass die Produktion von Blackwell im vierten Quartal anziehen sollte. Er sagte auch, dass die Nachfrage zu diesem Zeitpunkt bereits das Angebot überstieg.

Wie kann man mit den Unternehmensgewinnen von NVDA handeln?

Nvidia handelt über seiner steigenden Trendlinie, die bis zum Jahresbeginn zurückreicht. Der Preis erreichte ein Allzeithoch von 149,00 und ist leicht zurückgegangen. Der Preis testet die Unterstützung bei 140,00, dem Juni-Hoch. Ein Durchbruch darunter bringt 132 ins Spiel, das November-Tief. Erst bei einem Durchbruch darunter würde ein noch niedrigeres Tief gebildet werden, was die Tür zu 124, dem 100-SMA, öffnen würde. Solange der Preis über 132 bleibt, verbleiben die Käufer in der Kontrolle und könnten versuchen, über 149 zu neuen ATHs zu steigen.

Walmart Unternehmensgewinn Q3

Walmart wird am Dienstag vor der Marktöffnung den Unternehmensgewinn für das 3. Quartal bekannt geben. Der Aktienkurs ist in diesem Jahr bisher um fast 60 % gestiegen.

Die Ergebnisse von Walmart könnten Aufschluss über die Stimmung der US-Verbraucher geben, zu einer Zeit, in der die Inflation von 2,4 % auf 2,6 % gestiegen ist und deutlich über dem 2 %-Ziel der Fed verbleibt. Es wird erwartet, dass Walmart steigende Umsätze verzeichnen wird, da der Einzelhändler seine Kundenbasis über alle Einkommensstufen hinweg erweitert.

Walmart wird voraussichtlich einen Quartalsumsatz von 167,73 Milliarden US-Dollar ausweisen, gegenüber 160,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Einzelhändler wird voraussichtlich einen Nettogewinn von 4,24 Milliarden US-Dollar erzielen, gegenüber 453 Millionen US-Dollar im Vorjahr, als negative Wertveränderungen einiger Investitionen die Gewinne schmälerten.

22 der 23 Analysten, die Walmart abdecken und von Visible Alpha erfasst werden, stufen die Aktie als Kauf ein, nur ein Analyst empfiehlt, sie zu halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 86,43 $.

Wie kann man mit den Unternehmensgewinnen von WMT handeln?

Walmart handelt in einem steigenden Kanal, der bis zum Jahresbeginn zurückreicht. Der Kurs erreichte letzte Woche ein Allzeithoch von 85,809. Käufer werden versuchen, dieses Niveau zu überwinden, um neue Rekordhöhen zu erreichen. Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 80,00, dem 50-SMA. Darunter liegt 76,50, das untere Band des Kanals und der 100-SMA. Ein Durchbruch darunter negiert den kurzfristigen Aufwärtstrend.

JD Sport Q3 Unternehmensgewinn

Der britische Sportbekleidungshändler JD Sports wird am Donnerstag, dem 21. November, Bericht erstatten. Die Unternehmensgewinne werden kommen, da die Aktienkurse seit Jahresbeginn immer noch um 25 % gesunken sind und nachdem der Vorsitzende Andrew Higginson vor Preiserhöhungen nach dem Haushalt gewarnt hat.

In seinen Zwischenergebnissen verzeichnete JD Sports einen Umsatzanstieg um 5 % auf 5,03 Milliarden Pfund und einen Anstieg des Gewinns vor Steuern um 2 % auf 405,6 Millionen Pfund. Europa, Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum verzeichneten alle ein zweistelliges Umsatzwachstum. Großbritannien verbleibt jedoch ein herausfordernder Markt, nachdem die Umsätze im ersten Halbjahr um 4,6 % zurückgingen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, hofft der Markt, dass es keine weiteren Herabstufungen der Jahresprognose geben wird.

Der Markt wird auch auf Kommentare zum Ausblick nach dem Herbstbudget achten, das die Preise für die Käufer erhöhen könnte. Finanzministerin Rachel Reeves kündigte eine Erhöhung der von den Arbeitgebern gezahlten Sozialversicherung und eine Erhöhung des Mindestlohns an, die an die Kunden weitergegeben werden könnte.

Investoren werden sehen wollen, wie die im Juli abgeschlossene Übernahme des US-Unternehmens Hibbett, die die Präsenz der Gruppe in den USA erhöhen wird, voranschreitet.

Wie kann man mit den Unternehmensgewinnen von JD handeln?

JD Sports stieß bei 160 auf Widerstand und erholte sich wieder, wobei er unter die 50, 100 und 200 SMA fiel. Der Preis testet die Unterstützung auf der steigenden Trendlinie, die bis zum Jahresanfang zurückreicht. Ein Durchbruch nach unten öffnet die Tür zu 110, dem Tief vom Juli, und 103,00, dem Tief von 2024. Sollte die Unterstützung bei 116 halten, könnten Käufer versuchen, bei 124 über die 200 SMA zu steigen. Oberhalb dieser Marke könnten Käufer an Boden gewinnen.