Aktienwoche: Salesforce, Lululemon, Berkeley Group

Unternehmensgewinn von Salesforce im 3. Quartal

Salesforce gibt am 3. Dezember seine Unternehmensgewinne bekannt. Es wird ein Gewinn je Aktie von 2,45 US-Dollar bei einem Umsatz von 9,35 Milliarden US-Dollar erwartet, was einem Anstieg des Aktienkurses um 28 % in diesem Jahr entspricht.

Nach einem schlechten Start ins Jahr scheint Salesforce wieder auf Kurs zu sein. Das Umfeld ist jedoch nach wie vor schwierig, da Unternehmen sich angesichts unsicherer Aussichten nur langsam zu großen Geschäften verpflichten. Trotz schwieriger makroökonomischer Bedingungen gibt es jedoch einen gewissen Optimismus, da KI nun ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstory ist.

Im September gab Salesforce weitere Einzelheiten über seine Suite autonomer KI-Agenten bekannt. Laut Salesforce stellt die Agentforce-Plattform die dritte Welle der KI-Revolution dar. Diese Agentensoftware wird in den Ergebnissen des dritten Quartals von Salesforce im Mittelpunkt stehen. CEO Marc Benioff sagte Berichten zufolge, dass dies eine hybride Zukunft einläuten könnte, in der Menschen und KI-Agenten Seite an Seite arbeiten würden.

Die Zahlen für das zweite Quartal trugen dazu bei, dass sich der Aktienkurs von den enttäuschenden Zahlen im Mai erholte, die einen steilen Abverkauf geweckt hatten. Der Umsatz lag mit 9,3 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen von 9,2 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn pro Aktie mit 2,56 US-Dollar über den Erwartungen von 2,35 US-Dollar lag. Auch die Prognose für das kommende Quartal wird genau beobachtet werden.

Wie werden die Unternehmensgewinne von CRM gehandelt?

Der Aktienkurs von Salesforce tendiert seit Mai höher und hat die Gewinne auf 348 beschleunigt. Nachdem der Aktienkurs zum zweiten Mal auf ein Allzeithoch von 348 gestiegen ist, ist er gesunken, was ein Double-Top-Umkehrmuster sein könnte.

Verkäufer müssten unter 316 fallen, um ein niedrigeres Tief zu erreichen, was die Umkehr bestätigen und die 50 SMA bei 300,00 aufdecken würde.

Käufer müssten über 348 steigen, um ein höheres Hoch zu erzielen und den bullischen Trend zu verlängern.

Unternehmensgewinn von Lululemon im 3. Quartal

Die Athleisure-Marke Lululemon wird am Donnerstag, dem 5. Dezember, ihre Unternehmensgewinne für das 3. Quartal veröffentlichen. Es wird ein Gewinn je Aktie von 2,72 $ bei einem Umsatz von 2,36 Milliarden $ erwartet.

Die Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie seit Jahresbeginn um 38 % nach unten gehandelt wird, und nach enttäuschenden Ergebnissen im zweiten Quartal, die den Aktienkurs sinken ließen. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 7 % auf 2,37 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den Erwartungen von 3,41 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie übertraf jedoch mit 3,15 US-Dollar die Schätzungen, was einem Anstieg von 2,68 US-Dollar im Vorjahr entspricht.

Lululemon hat jedoch seine Prognose für das Gesamtjahr deutlich gesenkt. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Jahresumsatz von 10,38 bis 10,48 Milliarden US-Dollar, was unter den zuvor erwarteten 10,7 bis 10,8 Milliarden US-Dollar liegt. Auch die Prognose für den Unternehmensgewinn wurde gesenkt.

Ein Grund für die enttäuschenden Zahlen des zweiten Quartals war die Kritik an den aus den Läden genommenen „Breeze-Through“-Leggings. Neue Modelle werden nun im Schnellverfahren entwickelt.

Nach dem Black Friday wird die Aufmerksamkeit sehr stark auf die Einzelhändler und die Verbrauchernachfrage gerichtet sein. Andere Einzelhändler, die ihre Unternehmensgewinne früher in der Saison veröffentlicht haben, haben das schwierige Einzelhandelsumfeld und die Aussichten hervorgehoben.

Wie werden die Unternehmensgewinne von LULU gehandelt?

Der LULU-Aktienkurs erholt sich von einem Tief von 226 im Jahr 2024. Der Kurs hat sich erholt und ist über die 50 und 100 SMA gestiegen, schafft es aber nicht, über die 200 SMA zu steigen, was sich als harte Nuss erweist.

Käufer müssen über die 200 SMA bei 322 und über 334, dem Novemberhoch, steigen, um die Gewinne in Richtung 370, dem Hoch von Ende April, auszubauen.

Wenn es nicht gelingt, die 200 SMA zurückzuerobern, könnte der Kurs in Richtung 300, dem Tief der letzten Woche, und der 50 SMA fallen.

Ergebnisse der Berkeley Group

Die Berkeley Group dürfte einen soliden Start ins Jahr hingelegt haben. Die von der Regierung vorgeschlagenen Änderungen am Planungssystem dürften einige der Probleme des Baugewerbes, wie z. B. der Berkeley Group, lösen und dem Unternehmen dabei helfen, neue Häuser zu bauen, die das Land braucht.

Das Budget war jedoch weder für die Berkeley Group noch für andere Unternehmen des Baugewerbes von Vorteil, da die steigenden Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung die Unternehmensgewinne schmälern werden. Die Berkeley Group könnte diese Woche das Ausmaß dieses Einbruchs bekannt geben. Es gibt auch Bedenken, dass das Budget langfristig einen inflationären Effekt haben wird. Die Bank of England hat die Erwartungen an Zinssenkungen im kommenden Jahr gedämpft, was bedeuten könnte, dass der Druck auf die Erschwinglichkeit verbleibt.

Es wird interessant sein zu sehen, ob Berkeley daraufhin seine Prognose für das Gesamtjahr anpasst. Der Hausbauer hatte einen Vorsteuergewinn von 525 Millionen Pfund eingeplant.

Die Immobilienplattform Zoopla hat jedoch vorausgesagt, dass die Immobilienpreise im Jahr 2025 um 2,5 % steigen und die Transaktionen um 5 % zunehmen werden, was eine gute Nachricht für den Sektor wäre.

Wie werden die Unternehmensgewinne von BKG gehandelt?

Der Preis tendiert seit Mitte August nach unten und ist von 5365 auf 4150 gefallen, was derzeit der niedrigste Stand seit November 2023 ist.

Der Preis hat eine Serie von niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs gebildet. Der 50 SMA hat den 200 SMA in einem bearischen Signal unterschritten und der RSI liegt unter 50.

Verkäufer werden versuchen, den bearischen Trend in Richtung der runden Zahl 4000 und 3750, dem Tief von Ende 2023, auszudehnen.

Jede Bewegung nach oben muss über 4380, dem Hoch der letzten Woche, und 4440, dem Tief vom Juni, steigen, um eine höhere Basis zu bilden.