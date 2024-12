Unternehmensgewinne der Allianz im 3. Quartal 2024: Wachstum und wichtige Kennzahlen

Allianz Q3 2024 Unternehmensgewinne und Umsatzerwartungen

Datum der Veröffentlichung des Unternehmensgewinns: November 13, 2024

Konsensprognose EPS: €5,22

Umsatz- und Wachstumserwartungen

Zwar werden keine spezifischen Umsatzprognosen für das 3. Quartal 2024 vorgelegt, aber die Schätzungen für das Gesamtjahr deuten auf ein Wachstum bei Umsatz und Unternehmensgewinn hin:

2024 Gesamtjahresumsatz : Voraussichtlich 164,34 Milliarden Euro , gegenüber 161,7 Milliarden Euro im Jahr 2023.



2024 EBIT : Voraussichtlich 15,61 Milliarden Euro, ein Anstieg gegenüber 14,75 Milliarden Euro im letzten Jahr.

Positives

Konstanter Unternehmensgewinn: Die Allianz hat die Unternehmensgewinne in den letzten Quartalen stets übertroffen, so auch im 2. Quartal 2024, in dem sie einen Gewinn je Aktie von 0,66 € gegenüber einer Schätzung von 0,64 € auswies.

Starkes Umsatzwachstum: Das Unternehmen hat eine robuste Umsatzentwicklung gezeigt, wobei der Umsatz im 2. Quartal 2024 27,38 Milliarden Euro erreichte.

Positive EPS-Wachstumsprognose: Analysten erwarten, dass der Unternehmensgewinn der Allianz im kommenden Jahr um 10,90 % von 2,66 € auf 2,95 € je Aktie steigen wird.

Attraktive Bewertung: Mit einem KGV von 11,86 und einem PEG-Verhältnis von 1,21 scheint die Allianz im Verhältnis zu ihren Wachstumsaussichten angemessen bewertet zu sein.

Diversifiziertes Geschäftsmodell: Die Aktivitäten der Allianz in den Bereichen Versicherung und Vermögensverwaltung bieten Diversifizierungsvorteile und vielfältige Einnahmequellen.

Negative

Marktvolatilität: Als Finanzdienstleistungsunternehmen ist die Allianz Marktschwankungen ausgesetzt, die sich auf ihre Anlagerenditen und ihre Gesamtperformance auswirken können.

Regulatorische Herausforderungen: Die Versicherungs- und Vermögensverwaltungsbranche sieht sich einer ständigen Überprüfung durch die Aufsichtsbehörden ausgesetzt, was zu erhöhten Kosten für die Einhaltung der Vorschriften oder zu Geschäftseinschränkungen führen könnte.

Wirtschaftliche Unwägbarkeiten: Globale wirtschaftliche Herausforderungen, einschließlich möglicher Rezessionen in einigen Märkten, könnten die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen der Allianz beeinträchtigen.

Währungsschwankungen: Als globales Unternehmen können die ausgewiesenen Ergebnisse der Allianz durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden.

Erwartete Wachstumsaussichten für Q3

In Anbetracht dieser Prognosen für das Gesamtjahr wird erwartet, dass die Allianz im dritten Quartal 2024 ein solides Wachstum bei Umsatz und Gewinn je Aktie verzeichnen wird, was wahrscheinlich auf eine anhaltende Expansion und eine starke Leistung im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist. Die Anleger werden den Bericht aufmerksam verfolgen, um weitere Einblicke in den Kurs und das Wachstumspotenzial der Allianz für den Rest des Jahres zu erhalten.

ALLIANZ SE Technische Analyse

1. Aktuelle Kursentwicklung und Trend:

Allianz SE handelt derzeit bei 282,55 und zeigt mit einem neuen Rückgang von 2,32% ein bearisches Momentum.

Nach einem bullischen Ausbruch aus der absteigenden Handelsspanne im August erholte sich der Kurs, stieß aber neuerdings auf Widerstand, was zu einem Rückzug führte.

2. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:

Widerstandsfähigkeit :

Der erste wichtige Widerstand liegt bei 290 , nahe den neuen Höchstständen. Ein Überwinden dieses Niveaus wäre für eine bullische Fortsetzung der Entwicklung unerlässlich.



Der nächste bedeutende Widerstand liegt bei 300 , einem psychologischen Niveau und einem neuen Höchststand.

Unterstützung :

Unmittelbare Unterstützung findet sich bei 281,38 (dem 100-Tage-EMA). Ein Durchbruch unter diese Marke könnte einen weiteren Abwärtstrend signalisieren.



Eine stärkere Unterstützung befindet sich bei 269,66 (dem 200-Tage-EMA), der in der Vergangenheit für Stabilität gesorgt hat.

3. Gleitende Durchschnitte (EMA 10, 20, 50, 100 und 200):

Allianz SE handelt derzeit unter dem EMA 10 (289,18), dem EMA 20 (291,22) und dem EMA 50 (288,83), was auf kurzfristigen Bearish-Druck hindeutet.

Der EMA 100 bei 281,38 fungiert als kurzfristige Unterstützung, während der EMA 200 bei 269,66 als langfristige Unterstützung dient.

4. RSI und Stochastic RSI:

Der RSI liegt bei 35,08 und nähert sich damit dem überverkauften Bereich, ist aber noch nicht extrem. Dies deutet darauf hin, dass es noch etwas Spielraum nach unten geben könnte, aber die Aktie nähert sich potenziellen Unterstützungswerten.

Der Stochastic RSI ist mit 11,32 stark überverkauft, was darauf hindeutet, dass eine kurzfristige Erholung bevorstehen könnte, wenn die Käufer bei den Unterstützungsniveaus einsteigen.

5. Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal und Rückzug:

Die Allianz SE ist zuvor aus einem absteigenden Kanal ausgebrochen, was auf eine bullische Trendwende hindeutet. Der neue Rückzug deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie niedrigere Unterstützungsniveaus ansteuern könnte, bevor sie einen weiteren Aufwärtsversuch unternimmt.

Anlagethese - Szenario 1: Bearische Fortsetzung:

Sollte die Allianz SE unter den EMA 100 bei 281,38 fallen, könnte dies auf eine tiefere Korrektur hindeuten, wobei der Kurs möglicherweise den EMA 200 bei 269,66 testen könnte. Dies würde kurzfristig einen bearishen Ausblick bestätigen.

Anlagethese - Szenario 2: Kurzfristige Erholung und möglicher Aufschwung:

In Anbetracht der überverkauften Bedingungen im Stochastic RSI ist eine kurzfristige Erholung vom EMA 100 oder nahegelegenen Unterstützungsniveaus möglich. Sollte es der Allianz SE gelingen, sich über 281,38 zu halten und den EMA 50 oder EMA 20 zurückzuerobern, könnte dies ein Signal für eine potenzielle Erholung in Richtung 290 und darüber sein.

Fazit:

Die Allianz SE zeigt Anzeichen von bearischem Druck, nähert sich aber wichtigen Unterstützungswerten. Ein Durchbruch unter 281,38 könnte zu einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 269,66 führen. Der überverkaufte Zustand des Stochastic RSI deutet jedoch darauf hin, dass eine kurzfristige Erholung wahrscheinlich ist. Händler sollten auf eine mögliche Umkehr oder einen Durchbruch von den aktuellen Unterstützungsniveaus achten, um Richtungshinweise zu erhalten.

--Verfasst von Philip Papageorgiou – Marktanalyst

-Folgen Sie mir auf X (ex Twitter): PhilipForexCom