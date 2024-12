Asiatische Aktien fallen; Dollar legt zu, DAX erreicht Rekordhoch

EZB senkt Zinsen und revidiert Erwartungen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag die Erwartungen erfüllt und die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Der Zinssatz für Einlagen liegt nun bei 3 %, da die EZB ihre wirtschaftlichen Aussichten für die Eurozone angepasst hat. Die Inflation wird voraussichtlich 2025 2,1 % erreichen und sich damit dem Ziel der EZB annähern, während die Wachstumsprognosen auf eine allmähliche Erholung hindeuten.

Die Wirtschaft der Eurozone wird 2024 voraussichtlich um 0,7 % wachsen, gefolgt von bescheidenen Zuwächsen von 1,1 % und 1,4 % in den Folgejahren. Ein positives Reallohnwachstum und weitere Zinssenkungen dürften den privaten Konsum und die wirtschaftliche Erholung ankurbeln. Die Märkte preisen derzeit fünf weitere Zinssenkungen in den nächsten vier Quartalen ein, aber Analysten halten diese Prognose für zu optimistisch und halten einen Zinssatz für Einlagen von eher 2 % bis Ende 2025 für wahrscheinlicher.

Asiatische Aktien gesunken, da Dollarstärke die Stimmung dämpft

Asiatische Aktien fielen am Freitag, da die Stärke des US-Dollars die Risikobereitschaft dämpfte und die Besorgnis in den Schwellenländern schürte. Diese Marktbewegung wurde durch einen starken Anstieg der Renditen längerfristiger US-Staatsanleihen untermauert, die den steilsten wöchentlichen Anstieg seit über einem Jahr verzeichneten. Der Anstieg der Renditen könnte auf nachlassende Erwartungen für deutliche Zinssenkungen der US-Notenbank im Jahr 2025 hindeuten.

Die Märkte in China gerieten trotz der Zusagen Pekings, die Verschuldung zu unterstützen und den Konsum zu stützen, unter Druck. Das Vertrauen der Anleger wurde durch die Sorge vor möglichen Handelsspannungen im Falle einer Rückkehr von Donald Trump ins Präsidentenamt weiter erschüttert. Die breiteren Auswirkungen eines stärkeren Dollars trafen die Währungen der Schwellenländer und zwangen die Zentralbanken in Indonesien und Indien, einzugreifen, um ihre jeweiligen Märkte zu stabilisieren. In Europa eröffneten die Indizes höher, wobei der DAX seine Jagd nach dem Allzeithoch fortsetzte.

Dollarstärke trotz globaler Zinssenkungen

Die Zinssenkungen der Zentralbanken in der Schweiz, Kanada und der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die Zinsunterschiede zugunsten des Dollars vergrößert und ihn gegenüber wichtigen Währungen wie dem japanischen Yen, dem Schweizer Franken und dem Euro in die Höhe getrieben. Dies stärkt die Attraktivität des Dollars als sicherer Hafen in Zeiten der Unsicherheit auf den globalen Märkten.

Öl und Gold stabil bei größerer Volatilität

Im Rohstoffbereich blieben die Ölpreise stabil und verzeichneten wöchentliche Gewinne, da Händler Angebotsengpässe gegen Nachfragerisiken abwägten. Gold stieg diese Woche um 2,1 %, unterstützt durch globale geldpolitische Lockerungsmaßnahmen, die seine Attraktivität als Absicherungsgeschäft gegen Inflation und Währungsvolatilität stützten.

Highlights aus dem Unternehmenssektor

Die Aktien von Adobe fielen im vorbörslichen Handel um fast 10 %, nachdem die enttäuschenden Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Einnahmen Bedenken hinsichtlich verzögerter Renditen aus seinen KI-Investitionen aufkommen ließen. Unterdessen lehnten die Aktionäre von Microsoft einen Vorschlag ab, Bitcoin in die Bilanz des Unternehmens aufzunehmen, was eine vorsichtige Haltung gegenüber der Einführung von Kryptowährungen zeigt.

Auch die Oracle Corporation stand vor Herausforderungen: Die Aktie des Unternehmens fiel um 6,7 %, nachdem die Unternehmensgewinne im dritten Quartal schwächer ausfielen als erwartet. Der zunehmende Wettbewerb im Cloud-Computing-Sektor, dem wichtigsten Umsatzträger von Oracle, belastete die Stimmung der Anleger. Obwohl Oracle seit Jahresbeginn um 70 % gestiegen ist, scheint das Wachstumspotenzial des Unternehmens kurzfristig begrenzt zu sein.

DAX (Germany 40) 4H - Technische Analyse

Gleitende Durchschnitte

20 EMA (kurzfristig): Der Preis wird über diesem Niveau gehandelt, was auf eine starke kurzfristige Dynamik hinweist.

Der Preis wird über diesem Niveau gehandelt, was auf eine starke kurzfristige Dynamik hinweist. 50 EMA (mittelfristig): Dieser gleitende Durchschnitt hat sich bei Gegenbewegungen als dynamische Unterstützungsstufe erwiesen und bestätigt die bullische mittelfristige Dynamik.

Dieser gleitende Durchschnitt hat sich bei Gegenbewegungen als dynamische Unterstützungsstufe erwiesen und bestätigt die bullische mittelfristige Dynamik. 100 EMA & 200 EMA (langfristig): Der Index verbleibt über diesen beiden gleitenden Durchschnitten, was auf eine starke langfristige Stärke und das Vertrauen der Anleger hinweist.

Wichtige Unterstützungs- und Widerstandsebenen

Unterstützungsebenen: 20.193,5: Der Preis hat sich kürzlich von diesem Niveau erholt, was darauf hindeutet, dass es sich um eine kurzfristige Unterstützung handelt. 19.964: In der Nähe des 100 EMA ist dies die nächste signifikante Unterstützungsebene, falls der Preis weiter zurückgeht. 18.928,6 und 18.783: Längerfristige Unterstützungsniveaus, die jedoch nur bei einem deutlichen Abwärtsschwung getestet werden dürften.

Widerstandsniveaus: 20.526,9: Das aktuelle Hoch auf dem Chart ist ein kritisches kurzfristiges Widerstandsniveau. 21.000: Ein potenzielles psychologisches Widerstandsniveau, wenn der Preis seinen bullischen Kurs fortsetzt.



Indikatoren

RSI (Relative Strength Index): Aktuelles Niveau (~70,4): RSI befindet sich im überkauften Bereich, was zur Vorsicht mahnt, da der Preis eine gewisse Konsolidierung oder geringfügige Rückzüge erfahren könnte.

Stochastischer RSI:

Kreuzt nach unten: Der stochastische RSI zeigt Anzeichen einer möglichen Korrektur, da er die überkauften Niveaus verlässt. Dies könnte auf eine kurzfristige Abkühlungsphase hindeuten.



Chartmuster

Ausbruchzone: Der Index hat kürzlich einen kritischen horizontalen Widerstand bei 20.482,4 überschritten, der nun zur Unterstützung geworden ist und ein neues Allzeithoch erreicht hat.

Der Index hat kürzlich einen kritischen horizontalen Widerstand bei 20.482,4 überschritten, der nun zur Unterstützung geworden ist und ein neues Allzeithoch erreicht hat. Bullisches Fortsetzungsmuster: Der stetige Anstieg deutet auf eine mögliche Fortsetzung des bullischen Trends hin, vorausgesetzt, der Index hält sich über den wichtigsten Unterstützungsniveaus.

Ausblick