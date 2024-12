Bitcoin ist immer noch der große Wahlsieger, BTC/USD erreicht neues Allzeithoch, da 100k in greifbare Nähe rücken

Bitcoin-Gesprächsthemen:

Während viele der Trump-Bump-Themen nachgelassen haben, wie z. B. US-Aktien und der USD, der auf Widerstand stößt, ist Bitcoin in den letzten Wochen bullisch geblieben, da es sich dem 100k-Niveau nähert.

Angesichts der großen Aufmerksamkeit, die dieser 100.000er-Marke zuteil wird, kann das eine heikle Angelegenheit sein. Das nächste Ziel ist vorerst die 95.000er-Marke, und für Händler, die eine Strategie vermitteln wollen, könnten die letzten Wochen eine Orientierungshilfe bieten.

Bitcoin verbleibt als großer Gewinner der Wahl 2024 und derzeit treiben Käufer die Preise weiter in die Höhe. BTC/USD nähert sich nun dem Wert von 95.000 und wie ich letzte Woche feststellte, war es schwierig, diesem Markt zu folgen, selbst mit der konzertierten bullischen Tendenz.

Es könnte schwierig sein, sich durch die Verfolgung dieses neuen Ausbruchs zu engagieren. Tatsächlich war der Markt noch nicht mit dem Testen der 90.000er-Marke fertig und es folgte kurz darauf ein Rückzug. Käufer kamen herein, um ein höheres Tief zu halten, was zu einem weiteren Test über 90.000 führte, der ebenfalls scheiterte; aber diese Reaktion hielt auch ein weiteres höheres Tief.

Dies zeigt, dass die Käufer bei Rückzügen oder Tests der Unterstützung aggressiver waren als bei Höchstständen. Gestern gab es einen Test des vorherigen Hochs, knapp unter dem Niveau von 93.500, und das führte ebenfalls zu einem Rückzug, aber diesmal ließen die Bullen einen Test unter 90.000 nicht zu, was eine zunehmende Akzeptanz des psychologischen Niveaus zeigte. Insgesamt trug diese Vorsicht bei Höchstständen, aber Aggression bei höheren Tiefstständen dazu bei, eine aufsteigende Dreiecksformation zu bilden, die oft mit dem Ziel eines bullischen Ausbruchs angegangen wurde, der heute Morgen stattfindet.

Bitcoin Zwei-Stunden-Preis-Chart

Diagramm erstellt von James Stanley; Daten stammen von Tradingview

Bitcoin 95k

Es kann jedoch einige Zeit dauern, bis wichtige psychologische Ebenen greifen. Natürlich ist die 100k-Ebene ein gutes Beispiel, und wenn oder falls diese gehandelt wird, wird es wahrscheinlich eine Fülle von Schlagzeilen zu diesem Thema geben. Aber in geringerem Maße können auch Ebenen wie 90k oder 85k Aufmerksamkeit erregen, und diese Aufmerksamkeit kann dazu beitragen, Wendepunkte zu bilden.

Der Ausbruch nach der Wahl schnellte eilig auf 75.000, was die Bewegung für eine Weile zum Stillstand brachte, sich aber bald in Unterstützung verwandelte. Das Niveau von 80.000 bremste die Bullen ebenfalls, wenn auch nur vorübergehend.

Der Test auf dem Weg nach oben bei 85.000 war kurz und begrenzt, aber 90.000 hielten sich eine Weile als Hoch und ermöglichten einen Rückzug auf und die Verteidigung dieses Preises von 85.000. Und in den letzten anderthalb Wochen haben die BTCUSD-Bullen um eine immer größere Akzeptanz über diesem 90.000-Niveau gekämpft.

Die 95k-Marke ist die nächste große psychologische Marke, die fast erreicht ist, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels.

Bitcoin-4-Stunden-Chart

Chart erstellt von James Stanley; Daten stammen von Tradingview

Bitcoin 100k

Ein Preis wie 100k kann einiges an Drama mit sich bringen. Aber für diejenigen, die noch nicht lange dabei sind, stellt sich die große Frage, ob dieser Preis überhaupt eine Rolle spielt? Und wenn er gehandelt wird, ist das wirklich der beste Zeitpunkt, um ein Engagement zu suchen?

Das Gleiche gilt natürlich auch für Preise wie 90 oder 95k, und wie ich letzte Woche gesehen habe, könnte es attraktiver sein, auf Unterstützung zu warten, wenn man ein bullisches Engagement aufbauen oder hinzufügen möchte.

Wenn wir 95.000 sehen und ein gewisses Maß an Widerstand in die Angelegenheit bringen, gibt es ein paar Stellen mit Unterstützungspotenzial, wie aus dem vorherigen Widerstand auf dem Tages-Chart hervorgeht. Natürlich sticht 93.500 hervor, da hier die Höchststände bei zwei verschiedenen Gelegenheiten gehalten wurden, aber innerhalb davon sticht bei 91.804 eine weitere Ebene des vorherigen Widerstands hervor.

Wenn es den Bullen nicht gelingt, die Unterstützung über dem Niveau von 90.000 zu halten, kann die Aufwärtsneigung in Frage gestellt werden, aber wenn sich an einem dieser früheren Widerstandspunkte Unterstützung zeigt, verbleibt in dieser Angelegenheit noch Fortsetzungspotenzial.

Täglicher Bitcoin-Preis-Chart

Chart erstellt von James Stanley; Daten stammen von Tradingview

--- verfasst von James Stanley, Senior Strategist