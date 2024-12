Bitcoin überholt Silber im Wert – Steht der Trump-Effekt erst am Anfang?

Bitcoin (BTC) steigt nach Trumps Wahlsieg auf ein Allzeithoch

Nach der US-Präsidentschaftswahl 2024 erreichte Bitcoin ein Rekordhoch von 93.163 US-Dollar. Über 3,2 Milliarden US-Dollar flossen in die Top 10 der Bitcoin-ETFs, wodurch die Marktbewertung von Bitcoin auf 1,752 Billionen US-Dollar stieg – und damit die 1,72 Billionen US-Dollar von Silber übertraf und Bitcoin zum achtgrößten Vermögenswert weltweit machte. Dieser Anstieg ist auf die kryptofreundlichen Wahlversprechen des designierten Präsidenten Donald Trump zurückzuführen, darunter die Liberalisierung des Kryptomarktes und die Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve der USA.

Abbildung 1: Quelle – Coinglass. Interpretation: 1 Tag nach der Wahl verzeichneten die Top 10 der Bitcoin-ETFS einen Gesamtzufluss von 3,2 Milliarden US-Dollar. Dies zeigt eine starke Nachfrage nach Bitcoin nach der Gewissheit des Wahlergebnisses.

Faktoren, die den Anstieg von Bitcoin verstärken

Pro-Krypto-Politik: Trumps Sieg hat Optimismus hinsichtlich eines günstigen regulatorischen Umfelds geweckt, mit Plänen zur Straffung „unklarer“ oder „starker“ Gesetze, die den Sektor bisher behindert haben.

Institutionelle Investitionen: Viele institutionelle Investoren haben ihr Krypto-Engagement vor der Wahl reduziert, kehren aber nun auf den Markt zurück, was zu einem Anstieg der Investitionsströme beiträgt und die Preise weiter stützt.

Strategische Bitcoin-Reserve: Trumps Vorschlag einer strategischen Bitcoin-Reserve signalisiert eine bedeutende Wende in der US-Politik, indem Bitcoin als nationales Gut positioniert wird, was das Vertrauen der Investoren gestärkt hat.

Ausblick auf den Kryptomarkt: Ein neues Kapitel für digitale Vermögenswerte

Die Krypto-Rallye war nicht auf Bitcoin beschränkt. Altcoins wie Cardano (ADA) und Solana (SOL) sowie Meme-Coins wie Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) verzeichneten ebenfalls Gewinne, was auf eine breite Marktstützung hindeutet. Analysten gehen davon aus, dass politische Sicherheit und Klarheit in Bezug auf die Regulierung Tier-1-Banken dazu ermutigen werden, Krypto-Dienstleistungen zu integrieren, wodurch mehr institutionelle Investoren in den Bereich gelockt werden. Dies könnte weitere Gewinne verstärken, da mehr Krypto-ETFs und Anlageprodukte verfügbar werden.

Der Weg in die Zukunft: Wichtige Entwicklungen und Herausforderungen

Abbildung 2: Quelle – LSEG Workspace. Interpretation: Nachdem Trump letzte Woche als Sieger bestätigt wurde, stieg der Bitcoin-Kurs von durchschnittlich 75.000 auf sein Allzeithoch von rund 93.000.

Kryptofreundlicher Beirat: Es gibt Pläne, einen präsidialen Beirat zu ernennen, der sich auf die Förderung von Krypto-Innovationen konzentriert und das Wachstum der Branche weiter unterstützt.

Mögliche regulatorische Änderungen: Trumps Sieg in den umkämpften Bundesstaaten und die kryptofreundliche Mehrheit im Kongress könnten den Weg für den Rücktritt des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler ebnen und Hindernisse für den Kryptomarkt abbauen. Diese regulatorische Verschiebung könnte das Vertrauen stützen und zu höheren Bewertungen bei digitalen Vermögenswerten führen.

Institutionelle Expansion: Eine größere Sicherheit in Bezug auf die Vorschriften wird wahrscheinlich zu einer stärkeren Akzeptanz durch Institutionen führen, da Banken und Finanzinstitute Krypto-Plattformen und -Dienste integrieren werden.

Ein Wendepunkt in der US-Krypto-Politik

Trumps Pro-Krypto-Haltung markiert eine deutliche Abkehr von seiner ersten Amtszeit, in der er Bitcoin als „auf Luft basierend“ kritisierte. Jetzt will er die USA zur „Krypto-Hauptstadt der Welt“ machen. Angesichts der aktuellen politischen Veränderungen und der Marktstimmung auf einem Allzeithoch scheint die Kryptoindustrie vor einer Ära des Wachstums zu stehen.

Elon Musk wurde von dem designierten Präsidenten Donald Trump zusammen mit dem Unternehmer Vivek Ramaswamy zum Leiter des neu geschaffenen Department of Government Efficiency (DOGE) ernannt. Diese Ernennung, die am 13. November 2024 bekannt gegeben wurde, hatte erhebliche Auswirkungen auf den Kryptomarkt, insbesondere auf Dogecoin (DOGE). Die Meme-Kryptowährung, die Musk seit langem unterstützt, verzeichnete nach der Nachricht einen erheblichen Preisanstieg. Ihr Wert stieg am Dienstag um bis zu 24,6 % auf fast 0,44 US-Dollar und hielt am Mittwoch Gewinne über 0,40 US-Dollar.

Diese Rallye hat die Marktkapitalisierung von Dogecoin auf rund 60 Milliarden US-Dollar erhöht und damit die von großen Unternehmen wie Ford und Delta Air Lines übertroffen. Der Kryptomarkt im Allgemeinen hat ebenfalls positiv auf diese Nachricht reagiert, da sie als Zeichen für eine mögliche kryptofreundliche Politik unter der kommenden Trump-Regierung gewertet wird. Musks Ernennung in eine Regierungsfunktion, in Kombination mit seinem bekannten Eintreten für Dogecoin, hat eine einzigartige Situation geschaffen, in der das Akronym einer Regierungsabteilung (DOGE) mit einer bedeutenden Kryptowährung übereinstimmt, was die Aufregung auf dem Markt und die Spekulationen über die Zukunft der Kryptoregulierung und -einführung in den Vereinigten Staaten weiter verstärkt.

Bitcoin – Technische Analyse – 1D

1. Aktuelle Preisentwicklung und Trend:

Bitcoin zeigt derzeit eine starke bullische Dynamik mit einem neuen Ausbruch aus dem Konsolidierungskanal.

Der Preis ist in den letzten Tagen deutlich gestiegen, hat kurzfristige Widerstandsniveaus erreicht und strebt neue Höchststände an.

2. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:

Widerstand:

Der unmittelbare Widerstand liegt bei 93.474,0, was eine potenzielle Obergrenze für die aktuelle Rallye darstellt.

Ein Ausbruch über dieses Niveau würde wahrscheinlich eine weitere Aufwärtsbewegung signalisieren und mit zunehmender Dynamik möglicherweise neue Höchststände eröffnen.

Unterstützung:

Die erste Unterstützungsstufe liegt bei etwa 77.300, was den Beginn der Aufwärts-Gap-Kerze markiert und bei einem Rückzug als Stabilisierungspunkt dienen könnte.

Die zweite Unterstützungsstufe liegt bei etwa 73.000, was die Spitze des vorherigen Kanals markiert und als zweiter Stabilisierungspunkt dienen könnte, falls es zu einem weiteren Rückzug unter die erste Unterstützungsstufe kommt.

Eine stärkere Unterstützung liegt bei 60.000, was dem Durchschnittspreis seit April entspricht und durch den EMA 200 dargestellt wird. Dies wäre ein Bereich mit hohem Volumen im Falle einer tieferen Korrektur.

3. Gleitende Durchschnitte

Bitcoin wird deutlich über allen wichtigen EMAs gehandelt, was auf eine starke bullische Dynamik hindeutet. Die Ausrichtung der EMAs zeigt eine robuste bullische Struktur, wobei jeder Durchschnitt unterhalb des Preises nach oben tendiert.

4. RSI und Stochastic RSI:

Der RSI liegt bei 80,93, was auf überkaufte Bedingungen hindeutet. Dies deutet darauf hin, dass der Trend zwar bullisch verbleibt, die aktuelle Rallye jedoch möglicherweise eine Abkühlungsphase oder eine kurze Konsolidierung bevorsteht.

Der Stochastic RSI ist mit 100,00 am Maximum, was auf überkaufte Bedingungen hinweist. Dies könnte bedeuten, dass in naher Zukunft ein kurzfristiger Rückzug oder eine Seitwärtsbewegung bevorsteht.

Szenario 1: Bullische Fortsetzung

Wenn Bitcoin seine Rallye fortsetzt und über 93.474,0 steigt, könnte der Aufwärtstrend an Fahrt gewinnen und möglicherweise zu neuen Allzeithochs führen.

Die starke Ausrichtung der EMAs und die bullische Dynamik unterstützen dieses Szenario, insbesondere wenn der Preis bei eventuellen Rückzügen über 76.168,0 (EMA 20) bleibt.

Szenario 2: Kurzfristiger Rückzug und Konsolidierung:

Angesichts der überkauften Bedingungen sowohl beim RSI als auch beim Stochastic RSI könnte es bei Bitcoin zu einem kurzfristigen Rückzug oder einer Konsolidierung kommen. In diesem Fall wären 77.300 eine wichtige Unterstützungsmarke, auf die man achten sollte.

--Verfasst von Philip Papageorgiou – Marktanalyst

