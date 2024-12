Dax am kritischen Widerstand: Zinsentscheidungen in dieser Woche

• EZB und Bank of Canada: Es wird erwartet, dass beide in dieser Woche ihre Geldpolitik mit 25 bzw. 50 Basispunkten Zinssenkung lockern werden.

• Federal Reserve: Eine 25-Basispunkte-Senkung wird während der Sitzung vom 17. bis 18. Dezember erwartet, nachdem die Inflationsdaten in den USA stabil geblieben sind.