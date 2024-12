DAX blickt auf Widerstand bei 19.430 inmitten gemischter globaler Stimmung

Nach den unerwartet hohen Inflationsdaten aus Tokio, die die Erwartung einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan im Dezember befeuerten, verzeichneten die asiatischen Märkte am Freitag einen leichten Anstieg, wobei der Yen die höchste Wochennotierung seit vier Monaten verzeichnete. Obwohl der japanische Nikkei aufgrund der Yen-Rallye um 0,3 % fiel, rechnen Marktinvestoren mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 %, dass die Bank of Japan im Dezember die Zinsen erhöht.

In den USA waren die globalen Märkte aufgrund des US-amerikanischen Thanksgiving-Feiertags verhalten; die europäischen Märkte verhielten sich neutral, während die US-Futures um 0,5 % stiegen. Die Zinssätze für Staatsanleihen fielen auf ein Monatstief, da die Aussichten auf eine mögliche Zinssenkung durch die EZB aufgrund schwacher deutscher Inflationsdaten zunahmen.

Gold steigt

Der Goldpreis stieg zu Wochenbeginn auf etwa 2.720 US-Dollar pro Feinunze, nachdem er Mitte November auf ein Dreimonatstief von 2.537 US-Dollar pro Feinunze gefallen war. Gold war als „sicherer Hafen“ gefragt, da eine mögliche Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine befürchtet wurde. In der Folgezeit gaben die Preise bis zum Dienstag auf 2.605 US-Dollar je Feinunze nach. Dies lag zum einen an der Personalentscheidung von Donald Trump, Scott Bessent zum neuen US-Finanzminister zu ernennen. Da er als Verfechter einer vorsichtigen Haushaltspolitik gilt, könnte er die Sorgen der Anleger, dass die US-Staatsverschuldung vorübergehend unbeherrschbar werden könnte, zerstreuen.

Der Waffenstillstand, auf den sich Israel und seine Gegner im Libanon geeinigt haben, könnte jedoch vorübergehend die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten beruhigen. Obwohl die Notierungen aufgrund ihres Status als „sicherer Hafen“ mittelfristig mehr Aufwärtspotenzial haben sollten – beispielsweise aufgrund der Unsicherheit über die künftige US-Handelspolitik – könnten die starken Schwankungen des Goldpreises je nach Nachrichtenlage anhalten.

Auf der Tagesordnung heute MEZ

12:30 EUR EZB-Direktor De Guindos spricht

14:00 EUR Deutscher Buba-Präsident Nagel spricht

14:30 CAD BIP (QoQ) (Q3)

22:30 USD Fed-Bilanz

DAX-Spitzenreiter

Airbus Group +1,09 %

Adidas +0,29 %

MTU Aero Engines +0,20 %

Zalando SE +0,10 %

DAX-Schlusslichter

Sartorius AG VZO -0,90 %

Brenntag AG -0,90 %

Daimler Truck Holding -0,84 %

Symrise AG -0,43 %

Germany 40 CFD (DAX) 4-Stunden-Chart

1. Aktuelle Kursbewegung und Trend:

Der DAX wird derzeit bei 19.418,1 gehandelt und zeigt ein leicht bullisches Momentum, während er sich einem kritischen Widerstandsniveau von 19.430 nähert.

Der Preis wird in der Nähe der oberen Bollinger-Bande gehandelt, was auf eine kurzfristige Überdehnung und eine mögliche Konsolidierung oder einen Widerstand auf diesen Niveaus hindeutet.

2. Unterstützungs- und Widerstandslevel:

Widerstand :

Der unmittelbare Widerstand liegt bei 19.430 , dem oberen Ende des aktuellen Bereichs und einem wichtigen Niveau für jeden bullischen Ausbruch.



Über 19.430 hinaus liegt der nächste signifikante Widerstand bei 19.530,5 , gefolgt von der psychologischen Marke bei 19.680,5 , die die obere Grenze eines breiteren bullischen Szenarios markiert.

Unterstützung :

Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 19.287,7 , wo sich die mittlere Bollinger-Bande und der EMA 50 treffen.



Weitere Unterstützungsniveaus liegen bei 19.220,8 (EMA 200) und 19.120,5 , was einen starken Schutz nach unten bietet.



Darunter bieten die Unterstützungszonen bei 18.984,7, 18.783,0 und 18.666,9 zusätzliche Stabilisierungspunkte.

3. Bollinger-Bänder:

Der Preis liegt in der Nähe des oberen Bollinger-Bandes, was auf potenziellen Widerstand und einen möglichen Rückzug auf das mittlere Band um 19.287,7 hindeutet.

Ein anhaltender Ausbruch über die obere Bollinger-Band würde ein starkes bullisches Momentum bestätigen und auf höhere Widerstandsniveaus abzielen.

4. RSI und stochastischer RSI:

Der RSI liegt bei 59,55 , was eine neutrale bis leicht bullische Stimmung mit Spielraum für einen Anstieg vor überkauften Bedingungen widerspiegelt.

Der Stochastic RSI liegt bei 78,70, was auf überkaufte Bedingungen hindeutet. Dies deutet darauf hin, dass ein kurzfristiger Rückzug oder eine Konsolidierung in der Nähe des aktuellen Niveaus wahrscheinlich ist.

5. Gleitende Durchschnitte:

Der DAX wird über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten gehandelt:

Der EMA 10 bei 19.287,7 und der EMA 20 bei 19.220,8 bieten sofortige dynamische Unterstützung.



Der EMA 50 bei 19.287,7 verstärkt die Stärke dieser Zone, wobei die steigenden gleitenden Durchschnitte eine bullische Struktur bestätigen.

These:

Szenario 1: Bullischer Ausbruch:

Wenn der DAX über 19.430 steigt, könnte er 19.530,5 anvisieren und schließlich 19.680,5 testen.

Ein anhaltend bullisches Momentum über diesen Niveaus würde einen breiteren Aufwärtstrend bestätigen.

Szenario 2: Kurzfristiger Rückzug:

Überkaufte stochastische RSI-Bedingungen deuten auf einen möglichen Rückzug auf 19.287,7 oder 19.220,8 hin.

Ein Rückgang unter 19.220,8 würde auf bearischen Druck hindeuten, der auf 19.120,5 und niedrigere Unterstützungsniveaus abzielt.

Fazit:

Der DAX nähert sich dem kritischen Widerstand bei 19.430 mit bullischem Momentum, aber überkauften Signalen beim Stochastic RSI. Ein Ausbruch über 19.430 würde die Tür zu höheren Zielen wie 19.530,5 und 19.680,5 öffnen, während ein Rückzug auf 19.287,7 oder darunter möglich ist, wenn der Widerstand anhält. Händler sollten 19.430 genau beobachten, um eine Richtungsbestätigung zu erhalten.