DAX durchbricht 20.000 inmitten bullischer Dynamik und EZB-Fokus

: Der US-Dollar verblieb gegenüber dem Yen in der Nähe eines Sechs-Wochen-Tiefs.

USD vs. Yen

Euro-Schwäche

: Der Euro sank, was zum Teil auf die politische Instabilität in Frankreich zurückzuführen ist, wo Premierminister Michel Barnier mit einem möglichen Misstrauensvotum konfrontiert ist, was zu Volatilität beim Euro und bei europäischen Aktien führen könnte.