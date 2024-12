DAX erholt sich inmitten geopolitischer Spannungen, Fokus auf Nvidia

Berichte über den ersten Abschuss von US-gelieferten Raketen auf Ziele in Russland durch die Ukraine und über Veränderungen in der nuklearen Haltung Russlands führten am Dienstag zu geopolitischen Bedenken, die sich auf die Märkte auswirkten.

Die Aktienkurse fielen aufgrund dieser Nachrichten, was auch zu einem schnellen Abverkauf führte, der den USD und Gold (XAU) stärkte. Der Abverkauf hielt sich jedoch in Grenzen, und am Nachmittag besserte sich die Lage, als sich viele der Indizes erholten.

In Asien schloss der Nikkei 225 die Sitzung leicht schwächer, aber die chinesischen Indizes verzeichneten deutliche Gewinne.

Die heute veröffentlichten Daten zeigen, dass die Inflation im Vereinigten Königreich im Oktober im Vergleich zum September schneller gestiegen ist und im Jahresvergleich um 2,3 % und im Monatsvergleich um 0,6 % zugelegt hat, was über den Prognosen liegt.

Spitzenreiter:

Zalando SE +1,98 %

Adidas +1,52 %

Airbus Group +1,40 %

SAP +1,30 %

Schlusslichter:

Porsche -0,80 %

Rheinmetall AG -0,50 %

Mercedes Benz Group -0,30 %

BMW AG -0,13 %

Heute anstehende Ereignisse:

14:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht

16:30 USD Rohöllagerbestände

19:00 EUR EZB-Direktor De Guindos spricht

Unternehmensgewinne:

NVIDIA (NVDA), Aftermarket – Der wichtigste Termin der Woche sind die Ergebnisse von Nvidia heute Abend, und die Optionspreise deuten laut Reuters auf eine Schwankung von 9 % in beide Richtungen hin.

Lesen Sie hier die Erwartungen von NVIDIA

Palo Alto Networks (PANW), Aftermarket

Germany 40 (DAX) 4H Technische Analyse

Am Dienstag fiel der DAX angesichts des erhöhten geopolitischen Risikos kurzzeitig auf 18.812 Punkte. Dies war der niedrigste Stand seit Mitte September und markierte das Quartalstief. Im Nachmittagshandel gelang es dem DAX jedoch, wieder auf über 19.120 Punkte zu steigen.

1. Aktuelle Kursentwicklung und Trend:

Der DAX wird derzeit bei 19.149,0 gehandelt und zeigt eine leichte Erholung, nachdem er sich von der Unterstützungsmarke 18.984,7 erholt hat.

Der Kurs nähert sich den Widerstandsmarken, wobei sich die Dynamik verbessert, während er versucht, die wichtigsten gleitenden Durchschnitte zurückzuerobern.

2. Unterstützungs- und Widerstandsmarken:

Widerstand :

Der unmittelbare Widerstand liegt bei 19.308,7 . Ein Durchbruch über dieses Niveau könnte den Weg zu höheren Niveaus ebnen und 19.530,5 anvisieren.



Der Hauptwiderstand liegt bei 19.680,5 , was bei einem Durchbruch eine starke bullische Fortsetzung bedeuten würde.

Unterstützung :

Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 19.120,5 . Ein Halten über diesem Niveau ist jetzt entscheidend für die Aufrechterhaltung der kurzfristigen bullischen Dynamik.



Weitere Unterstützung gibt es bei 18.783 , was sich bei den neuesten Kursbewegungen als Schlüsselniveau erwiesen hat.



Weitere Unterstützungsniveaus nach unten sind 18.666,9 und 18.586,6, falls der Verkaufsdruck zunimmt.

3. Gleitende Durchschnitte (EMA 10, 20, 50 und 200):

Der DAX handelt leicht über dem EMA 10 bei 19.096,0 und dem EMA 20 bei 19.118,4 , was auf ein kurzfristiges bullisches Momentum und eine mögliche Wiedergewinnung kurzfristiger bullischer Tendenzen hindeutet.

Der EMA 50 bei 19.166,2 fungiert als unmittelbarer Widerstand, während der EMA 200 bei 19.190,1 eine weitere kritische Barriere darstellt. Ein Durchbrechen dieser kritischen Niveaus würde die mittelfristige bullische Tendenz verstärken.

4. RSI und Stochastic RSI:

Der RSI liegt bei 51,00 und zeigt eine neutrale bis leicht bullische Tendenz, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet, wenn sich die Dynamik fortsetzt.

Der Stochastic RSI liegt bei 73,27 und nähert sich dem überkauften Bereich. Dies deutet darauf hin, dass die Erholung in Kürze auf Widerstand stoßen könnte, mit einem möglichen Rückzug oder einer Konsolidierung. Die schnelle Linie nähert sich nun auch der langsamen Linie, was möglicherweise auf eine Verlangsamung der Impulsbewegung hindeutet.

Fazit:

Jetzt wird es entscheidend sein zu sehen, ob er das Niveau von 19.120 halten und in die Breakaway-Defense eintreten kann. Die Käufer könnten das neue Quartalstief als eine mögliche Korrektur gesehen haben und den DAX impulsiv nach oben treiben oder das Niveau von 19.120 halten. Die Marke von 19.310 wäre das erste Ziel, gefolgt von der Marke von 19.530. Umgekehrt würden wir versuchen, unter das Niveau von 19120 zurückzukehren, gefolgt von 18985 und schließlich dem Niveau von 18785.