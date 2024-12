DAX konsolidiert inmitten von Zollängsten und schwachen Daten

Über den Ozeanen

Am Montagabend verzeichnete der Dollar einen starken Wertzuwachs, als der designierte US-Präsident Donald Trump erneut seine Absicht verkündete, Zölle auf Importe aus China, Kanada und Mexiko zu erheben.

Am Montag verzeichneten die Zinssätze einen starken Rückgang, scheinen sich jedoch leicht entspannt zu haben.

In Asien brachen die asiatischen Aktien nach den durch die Nominierung von Scott Bessent zum Finanzminister, der als Wall-Street-freundlich gilt, beflügelten Kursgewinnen ein.

Die Angst vor Auswirkungen von Zöllen ließ handelsempfindliche Währungen und Aktien, wie den exportlastigen japanischen Nikkei, fallen. Gold stabilisierte sich nach dem gestrigen starken Rückgang, während die Nachricht von einem Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon auch Druck auf die Ölpreise ausübte.

Deutschland: Geschäftsklima verschlechtert sich weiter

Das Statistische Bundesamt gab am Freitag bekannt, dass die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal nur um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen ist, statt der erwarteten 0,2 Prozent.

Im zweiten Quartal war die Wirtschaft um 0,3 % geschrumpft. Die vor dem Wochenende veröffentlichten Stimmungsindikatoren für die Industrie und den Dienstleistungssektor zeigen ebenfalls einen Rückgang.

Zudem ist der gestern veröffentlichte ifo-Geschäftsklimaindikator für Deutschland von 86,5 Punkten im Oktober auf 85,7 Punkte gesunken.

Darüber hinaus belasten politische Unsicherheit und Handelszölle die Stimmung in der Wirtschaft, da Anfang nächsten Jahres die vorgezogenen Wahlen in Deutschland anstehen und Donald Trump kurz davor steht, das Weiße Haus zu übernehmen. Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts, erklärte: „Die Unternehmen blicken wieder etwas skeptischer auf die kommenden Monate.“ Die Unsicherheit könnte verbleiben, bis ein klarerer politischer Kurs erreicht ist.

DAX-Spitzenreiter

MTU Aero Engines +1,85 %

Rheinmetall AG +0,99 %

Deutsche Telekom +0,63 %

Symrise AG +0,38 %

DAX-Schlusslichter

Daimler Truck Holdings -4,77 %

Volkswagen -2,97 %

Bayer -2,86 %

Porsche -2,65 %

Auf der Tagesordnung heute (MEZ)

Heute ist ein ruhiger Tag für Europa, ohne größere Ankündigungen. Wir bereiten Termine auf dem US-Markt vor, bevor morgen der volle Kalender beginnt. Das Protokoll der FOMC-Sitzung wird in Bezug auf die erwartete Volatilität für heute herausstechen.

14:00 USD Baugenehmigungen (Okt.)

16:00 USD CB-Verbrauchervertrauen (Nov.)

16:00 USD Verkäufe neuer Häuser (Okt.)

20:00 USD FOMC-Sitzungsprotokoll

Germany 40 (DAX) 4-Stunden-Chart Technische Analyse

Der DAX wird derzeit bei 19.266,6 gehandelt und zeigt Anzeichen einer Konsolidierung, nachdem er in der Nähe der Bollinger Bands höhere Niveaus getestet hat. Der Preis zieht sich nun leicht zurück, was auf einen Widerstand in der Nähe von 19.350–19.400 und eine mögliche Rückkehr zum Mittelwert hindeutet.

Widerstand:

Der unmittelbare Widerstand liegt bei 19.350, wo der Preis zuletzt abgelehnt wurde.

Darüber liegt der nächste signifikante Widerstand bei 19.530,5, gefolgt von einem wichtigen Widerstandsniveau bei 19.680,5, das eine starke Barriere für eine weitere bullische Fortsetzung darstellt.

Unterstützung:

Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 19.120,5, was dem volumengewichteten Durchschnittstief der letzten Woche entspricht.

Weitere Unterstützung findet sich bei 18.984,7, gefolgt von 18.783,0, was ein kritisches Niveau für eine breitere Abwärtsbewegung verbleibt. Jede verbleibende Preisbewegung über diesem Niveau kann die bullische Tendenz verstärken.

Bollinger Bands:

Der DAX erreichte kürzlich die obere Bollinger Band und zieht sich nun in Richtung der mittleren Band zurück, was auf eine mögliche Rückkehr zum Mittelwert hindeutet.

Die mittlere Bollinger Band, nahe 19.250, fungiert als dynamische Unterstützungsstufe. Ein Durchbruch darunter könnte die bearische Dynamik beschleunigen.

RSI und Stochastic RSI:

Der RSI liegt bei 54,00 und zeigt eine neutrale bis leicht bullische Tendenz.

Der Stochastic RSI liegt bei 32,18 und nähert sich dem überverkauften Bereich. Dies könnte darauf hindeuten, dass der aktuelle Rückzug bei 19.200 Unterstützung finden könnte, was zu einer möglichen Erholung zwischen diesen Niveaus und 19.200 führen könnte.

Gleitende Durchschnitte:

Der DAX wird derzeit über dem EMA 10 und EMA 20 gehandelt, die kurzfristig dynamische Unterstützung bieten.

Der EMA 50 liegt im Bereich des EMA 200 bei 19.200 und verstärkt das Niveau um eine kritische dynamische Unterstützung herum.

Fazit:

Die letzten drei Kerzen des DAX lagen nahe 19.266,6, mit dem Potenzial, um diese Werte herum Unterstützung gefunden zu haben. Ein Durchbruch über 19.350 (dieses Kerzenhoch) würde auf eine bullische Fortsetzung hindeuten, während ein Durchbruch unter 19.250 (Kerzentief) zu weiteren Abwärtsbewegungen führen könnte.

--Verfasst von Philip Papageorgiou – Marktanalyst

-Folgen Sie mir auf X (ex Twitter): PhilipForexCom