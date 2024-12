DAX: Auswirkungen außergewöhnlicher politischer und wirtschaftlicher Ereignisse

Dies war eine außergewöhnliche Woche in der Weltpolitik und -wirtschaft, und man kann mit Sicherheit sagen, dass es so eine Woche so schnell nicht wieder geben wird, zumindest nicht geplant. Inzwischen wissen wir alle, dass Trump die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen hat. Der Markt reagierte positiv und brachte den S&P500, den Dow Jones und Bitcoin auf ein Allzeithoch. Dann kam die Auflösung der deutschen Koalitionsregierung, gefolgt von Zinssenkungen sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den USA. Ich habe die Veränderungen und die Auswirkungen auf den Markt unten skizziert.