DAX nähert sich mit 19.685 Punkten Rekordhochs inmitten bullischer Dynamik

Rekordhöhen an der Wall Street und starke chinesische Produktionsdaten verhalfen asiatischen Aktien am Montag zu einem Anstieg. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex erreichte ein Sechsmonatshoch und stützte damit die Erwartungen der Regierung an ein moderates Wachstum. Während der Topix-Index und der Hang Seng stiegen, verlor der japanische Nikkei 0,3 %.

Starke chinesische Produktionsstatistiken und anhaltende Spannungen im Nahen Osten trugen zu einem leichten Anstieg der Ölpreise bei, aber der Druck durch einen stärkeren Dollar und einen Waffenstillstand in Israel ließen den Goldpreis um 0,7 % fallen.

Präsident Donald Trump drohte, eine 100-prozentige Steuer auf alle BRICS-Länder zu erheben, die die Hegemonie des US-Dollars in Frage stellen, und warnte sie davor, dies zu tun. Mit der bevorstehenden Ankündigung der Fed schenkten die Märkte auch der US-Geldpolitik mehr Aufmerksamkeit. Infolgedessen wertete der Dollar auf, obwohl er auch durch starke US-Statistiken und die wachsenden Chancen auf eine Zinssenkung durch die Fed gestützt wurde.

Da Deutschland bereits mit einer eingeschränkten Koalition arbeitet und nun der Druck durch einen möglichen Sturz der französischen Regierung hinzukam, sanken die europäischen Währungen.

Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden, der wegen Verstößen im Zusammenhang mit Waffen und Steuern vor Gericht stand, wurde begnadigt. Dies geschah trotz früherer Versprechen, die Begnadigung abzulehnen.

Carlos Tavares, der CEO von Stellantis, kündigte am Sonntag unerwartet, zwei Monate nachdem das Unternehmen eine Gewinnwarnung herausgegeben hatte. Stellantis ist ein Hersteller von Jeep-, Fiat- und Peugeot-Fahrzeugen, der in diesem Jahr einen Wertverlust von 40 % verzeichnet hat. Die Zahlen waren schlecht, und er war in letzter Zeit Ziel zahlreicher Kritik.

Während kleinere Kryptowährungsprojekte am Wochenende ein Wachstum verzeichneten, blieb der Bitcoin-Kurs weitgehend stabil im Bereich von 96.000 bis 98.000 US-Dollar. Dennoch gab es einen bemerkenswerten Anstieg bei Kryptowährungsinitiativen im Zusammenhang mit Zahlungen. Ripple (XRP) ist seit den US-Wahlen um rund 370 % und seit Freitag um fast 50 % gestiegen.

Auf der Tagesordnung heute (MEZ)

Der Kalender für heute enthält einige Termine, hauptsächlich in Bezug auf die US-Märkte. Vor allem der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wird von den Händlern genau beobachtet werden.

11:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht

11:00 EUR Arbeitslosenquote (Okt.)

15:45 USD S&P Global US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Nov.)

16:00 USD ISM-Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe (Nov.)

16:00 USD ISM Manufacturing PMI (Nov)

16:00 USD ISM Manufacturing Prices (Nov)

21:15 USD Fed-Direktorin Waller spricht

22:30 USD FOMC-Mitglied Williams spricht

DAX-Check

Der Dax schloss am Freitag bullisch, was auf einen Anstieg im Nachmittagshandel und auf steigende US-Märkte zurückzuführen ist, wodurch der DAX mit einem Plus von 1 % schloss. Der Abstand zum Allzeithoch bei 19.678 beträgt nur noch 0,2 %. Den Daten zufolge ist die Konsolidierung, die in den letzten Wochen verblieb, nun fast abgeschlossen.

DAX-Spitzenreiter

Continental AG +1,05 %

Münchener Rückversicherung +0,95 %

Hannover Rückversicherung +0,90 %

Zalando SE +0,78 %

DAX-Schlusslichter

Bayer -2,11 %

Porsche -1,43 %

Volkswagen VZO -1,20 %

Mercedes Benz Group -1,06 %

Germany 40 CFD (DAX) 4-Stunden-Chart:

1. Aktuelle Kursbewegung und Trend:

Der DAX wird bei 19.610,9 gehandelt und zeigt einen stetigen Aufwärtstrend nach einem erfolgreichen Ausbruch über die Schlüsselmarke von 19.350 .

Der Index nähert sich der oberen Bollinger-Band, was auf ein starkes bullisches Momentum, aber auch auf potenziellen kurzfristigen Widerstand hindeutet.

2. Unterstützungs- und Widerstandslevel:

Widerstand :

Der unmittelbare Widerstand liegt bei 19.685,3 , der oberen Grenze des aktuellen Bereichs. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde ein weiteres bullisches Momentum signalisieren.



Über 19.685,3 hinaus ist das nächste Ziel das psychologische Niveau von 19.800 , was eine deutliche bullische Fortsetzung darstellen würde.

Unterstützung :

Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 19.350 , was mit der mittleren Bollinger-Band und dem EMA 50 übereinstimmt.



Weitere Unterstützung gibt es bei 19.298,9 (EMA 100) und 19.220,8 (EMA 200).



Die wichtigste Abwärtsunterstützung verbleibt bei 18.810, was eine kritische Untergrenze für den aktuellen bullischen Trend darstellt.

3. Bollinger Bands:

Der DAX wird nahe der oberen Bollinger Band gehandelt, was darauf hindeutet, dass der Kurs auf diesem Niveau auf Widerstand stoßen oder sich konsolidieren könnte.

Die mittlere Bollinger Band nahe 19.350 dient als dynamische Unterstützungszone. Eine Bewegung unter dieses Niveau könnte eine Umkehr oder einen tieferen Rückzug signalisieren.

4. RSI und Stochastischer RSI:

Der RSI liegt bei 66,82 , was auf ein starkes bullisches Momentum hinweist, sich aber dem überkauften Bereich nähert.

Der Stochastische RSI liegt bei 73,88 und tendiert ebenfalls in Richtung überkaufter Niveaus. Dies deutet auf einen möglichen kurzfristigen Rückzug oder eine Konsolidierung hin.

5. Gleitende Durchschnitte:

Der DAX wird über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten gehandelt:

Der EMA 50 bei 19.353,8 , der EMA 100 bei 19.298,9 und der EMA 200 bei 19.220,8 bieten alle starke Unterstützung und bestätigen den bullischen Trend.



Die Ausrichtung dieser Durchschnitte verstärkt den kurz- bis mittelfristigen Aufwärtstrend.

Szenario 1: Bullische Fortsetzung:

Wenn der DAX über 19.685,3 steigt, könnte er 19.800 und höhere Werte anvisieren.

Ein anhaltend bullisches Momentum über 19.685,3 würde die Stärke des aktuellen Trends bestätigen.

Szenario 2: Kurzfristiger Rückzug:

Überkaufte Bedingungen beim Stochastic RSI deuten auf einen möglichen Rückzug in Richtung 19.350 oder 19.298,9 hin.

Ein Durchbruch unter 19.350 könnte zu einer tieferen Korrektur führen, wobei 19.220,8 die nächste Unterstützungsstufe wäre.

Fazit:

Der DAX zeigt ein starkes bullisches Momentum, wobei ein wichtiger Widerstand bei 19.685,3 in Sicht ist. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde eine bullische Fortsetzung in Richtung 19.800 bestätigen, während ein Rückzug auf 19.350 oder niedrigere Unterstützungsniveaus möglich ist, wenn der Widerstand hält. Händler sollten auf eine Bestätigung eines Ausbruchs oder Anzeichen einer Konsolidierung für den nächsten Schritt achten.