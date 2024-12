DAX steigt inmitten europäischer Turbulenzen, Widerstand bei 19.430

Die politische und wirtschaftliche Stabilität Europas ist bedroht, da die Haushaltskrise in Frankreich und die deutschen Inflationszahlen im Mittelpunkt stehen. Da die Anleihezinsen auf ein Niveau gestiegen sind, das zuletzt während der Schuldenkrise in der Eurozone im Jahr 2012 zu beobachten war, hat die politische Unsicherheit in Frankreich auch dazu geführt, dass der französische Aktienindex CAC40 auf den niedrigsten Stand seit August gefallen ist. Kurz gesagt: Ein Misstrauensvotum gegen den umstrittenen Haushaltsplan von Premierminister Michel Barnier, der auf Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen abzielt, wird von der rechtsextremen Politikerin Marine Le Pen angedroht. Dies geschieht nicht einmal einen Monat nach der Auflösung der deutschen Regierung und belastet den Optimismus in der Eurozone.

In Deutschland hält die wirtschaftliche Unsicherheit an, da die Stimmung der Verbraucher aufgrund der Sorge um den Arbeitsplatzabbau weiter gesunken ist und die Inflationszahlen für November voraussichtlich mit 2,6 % hoch bleiben werden. Für 2024 prognostiziert die Regierung ein Schrumpfen der Wirtschaft um 0,2 %, was das zweite Jahr in Folge wäre, in dem dies geschieht.

Isabel Schnabel, die Direktorin der Europäischen Zentralbank (EZB), gab gestern ein kurzes Interview, das zu spürbaren Marktbewegungen führte, als sie versuchte, Wasser ins Feuer zu gießen, indem sie erwähnte, dass der aktuelle Zinssatz für Einlagen von 3,25 Prozent bereits nahe an einem neutralen Niveau liege. Infolgedessen preisen die Finanzmärkte nun weniger Zinssenkungen für 2025 ein.

Europäische Aktien stehen im Mittelpunkt des Interesses, während die US-Märkte wegen Thanksgiving geschlossen sind.

Krypto-Nachrichten

Bitcoin näherte sich erneut der 100.000-Dollar-Marke, nachdem es sich in den letzten 5 Tagen entspannt hatte, aber die Stärke reichte nicht aus, um über 97,2.000 Dollar hinauszugehen.

Andere Kryptowährungen wie Solana und Ripple wurden beim ersten Versuch nach oben gezogen, haben sich aber leicht entspannt.

Unternehmensnachrichten:

CrowdStrike übertrifft Erwartungen für das 3. Quartal trotz weltweiter Ausfälle. Mit einem bereinigten Unternehmensgewinn von 0,93 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 1,01 Milliarden US-Dollar übertraf CrowdStrike Holdings die Erwartungen der Analysten von 0,81 US-Dollar pro Aktie und 983 Millionen US-Dollar Umsatz und lieferte damit bessere Ergebnisse als erwartet für das 3. Quartal.

Dell Technologies fiel nach einer schwachen Prognose um 12,25 %.

Hewlett Packard Enterprises fielen um 6,25 %, nachdem Rückgänge im Bereich Personal Computing und Printing angekündigt wurden.

Auf der Tagesordnung heute GMT

13:00 EUR Deutscher VPI (MoM) (Nov)

13:00 EUR EZB-Direktor Elderson spricht

17:00 EUR EZB-Direktor Lane spricht

23:50 JPY Industrieproduktion (MoM) (Okt)

DAX-Spitzenreiter

Airbus Group +2,84 %

Daimper Truck Holding +2,77 %

Deutsche Bank +1,33 %

Commerzbank +1,19 %

DAX-Schlusslichter

Fresenius SE -0,48 %

Qiagen N.V. -0,35 %

Symrise AG -0,33 %

Vonovia -0,13 %

Germany 40 CFD (DAX) 4-Stunden-Technische Analyse:

1. Aktuelle Kursbewegung und Trend:

Der DAX wird derzeit bei 19.399,6 gehandelt und zeigt ein bullisches Momentum, während er sich den Widerstandsstufen nähert.

Der Preis wird in der Nähe der oberen Bollinger-Bande gehandelt, was auf einen starken Aufwärtsdruck hindeutet, aber auch auf eine mögliche kurzfristige Überdehnung hindeutet.

2. Unterstützungs- und Widerstandsstufen:

Widerstand :

Der unmittelbare Widerstand liegt bei 19.430 , was mit dem oberen Bollinger Band und den neueren Höchstständen übereinstimmt.



Der nächste signifikante Widerstand liegt bei 19.530,5 , mit einem wichtigen psychologischen Widerstand bei 19.680,5 , was einen entscheidenden Test für die Fortsetzung des bullischen Trends darstellt.

Unterstützung :

Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 19.252,4 , in der Nähe des mittleren Bollinger Bands und des EMA 50.



Weitere Unterstützung liegt bei 19.120,5 , mit einer stärkeren Basis bei 18.984,7 , die sich bei früheren Preisbewegungen als wichtiger Dreh- und Angelpunkt erwiesen hat.



Zu den niedrigeren Unterstützungsniveaus gehören 18.783,0 und 18.666,9, die im Falle eines bearischen Drucks zusätzliche Abwärtsziele bieten.

3. Bollinger-Bänder:

Der DAX nähert sich dem oberen Bollinger Band, was auf einen potenziellen kurzfristigen Widerstand hindeutet.

Das mittlere Bollinger Band bei 19.252,4 dient als dynamische Unterstützung, und ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte eine Umkehr zu niedrigeren Bändern in der Nähe von 19.120,5 signalisieren.

4. RSI und stochastischer RSI:

Der RSI liegt bei 60,79 , was auf eine bullische Dynamik hinweist, aber noch nicht überkauft ist, sodass noch Spielraum für weitere Aufwärtsbewegungen besteht.

Der stochastische RSI liegt bei 84,01, was auf überkaufte Bedingungen hinweist, die zu einem kurzfristigen Rückzug oder einer Konsolidierung führen könnten.

5. Gleitende Durchschnitte:

Der DAX wird über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten gehandelt:

Der EMA 50 bei 19.252,4 bestätigt die Bedeutung dieser Zone als kritisches Niveau für die Aufrechterhaltung der bullischen Dynamik.



Die steigenden gleitenden Durchschnitte deuten auf einen gesunden kurzfristigen Aufwärtstrend hin.

Beobachtungen:

Der DAX zeigt ein starkes bullisches Momentum, nähert sich jedoch mit 19.430 Punkten dem überkauften Bereich. Ein Ausbruch über dieses Niveau könnte zu einer Fortsetzung in Richtung 19.530,5 und 19.680,5 führen, während ein Scheitern des Ausbruchs nach oben zu einem Rückzug auf die Unterstützungsniveaus bei 19.252,4 oder 19.120,5 führen könnte.