DAX testet Widerstand, während die Stimmung in der Eurozone weiter sinkt

Eurozone: Kursschwankungen aufgrund von Stimmungsdaten

Im November reagierten die Aktienmärkte auf die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone. Der branchenübergreifende Indikator fiel unerwartet stark auf 48,1 Punkte – der niedrigste Stand seit zehn Monaten und unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten.

Die Stimmung verschlechterte sich insbesondere in Frankreich, aber auch in Deutschland, vor allem im Dienstleistungssektor. Die Geschäftsaussichten sind so schwach wie seit über drei Jahren nicht mehr, was den Indikator für die Industrie, die bereits zu kämpfen hat, weiter unter Druck setzt.

Eine große Zinssenkung der Europäischen Zentralbank um 0,5 Prozentpunkte im Dezember ist nun mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % an den Zinsfutures-Märkten eingepreist, da die enttäuschenden Daten dazu geführt haben. Kurzfristig fielen die Renditen zweijähriger deutscher Staatsanleihen auf weniger als zwei Prozent.

DAX-Spitzenreiter

Adidas +2,50 %

Sartorius +1,95 %

BMW AG +1,50 %

Infineon +1,45 %

DAX-Schlusslichter

Commerzbank -5,60 %

Symrise AG -0,95 %

Daimler Truck Holding -0,80 %

E.ON SE -0.60%

Auf der Tagesordnung heute:

Heute passiert nicht viel für die europäische Sitzung, außer (MEZ) :

16:30 EUR EZB-Direktor Lane spricht

18:30 EUR Bundesbankpräsident Nagel spricht

Germany 40 (DAX) Technische Analyse – 4St.

Der DAX wird derzeit bei 19.402,1 gehandelt und zeigt eine Konsolidierung in der Nähe eines wichtigen Widerstandsniveaus, nachdem er die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte überschritten hat. Eine abfallende Trendlinie (in blau) übt immer noch Widerstand auf die Kursbewegungen aus, und der Index hat einen Ausbruch noch nicht bestätigt.

Widerstand:

Unmittelbarer Widerstand liegt an der abwärts geneigten Trendlinie bei etwa 19.430. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde auf eine erneute bullische Dynamik hindeuten. Ein weiterer Widerstand liegt bei 19.530,5 und das obere Schlüsselniveau bei 19.680,5, was große Hürden für eine bullische Fortsetzung darstellt.

Unterstützung:

Sofortige Unterstützung liegt bei 19.308,7. Ein Durchbrechen dieses Niveaus könnte auf eine nachlassende Dynamik hindeuten und zu weiteren Rückgängen führen. Weitere Unterstützungsniveaus sind 18.984,7, 18.783,0 und 18.666,9, wobei 18.586,6 ein tieferes

Bollinger Bands:

Der Preis nähert sich dem oberen Bollinger Band, was auf eine kurzfristige Überdehnung hindeutet. Ein Rückzug auf das mittlere Band (um 19.200) könnte als Umkehrpunkt dienen, wenn der Preis den Widerstand der Trendlinie nicht durchbricht.

RSI und Stochastic RSI:

Der RSI liegt bei 57,47, was auf eine neutrale bis bullische Stimmung hindeutet, mit Raum für weitere Aufwärtsbewegungen, wenn der Preis den Widerstand durchbricht.

Der Stochastic RSI liegt bei 88,67, was auf überkaufte Bedingungen hindeutet. Dies könnte auf eine Pause oder einen leichten Rückzug vor einer weiteren Aufwärtsbewegung hindeuten.

Gleitende Durchschnitte:

Der DAX wird überhalb der EMA 10, EMA 20 und EMA 50 gehandelt, was auf eine Verbesserung des bullischen Momentums hindeutet.

Die wichtige EMA 200 bei 19.194,3 fungiert als dynamische Unterstützung und unterstützt den bullischen Fall weiter, wenn der Preis über diesem Niveau bleibt.

Szenario 1: Bullischer Ausbruch:

Wenn der DAX die Abwärtstrendlinie bei 19.430 durchbricht, könnte er 19.530,5 anvisieren und in den kommenden Sitzungen möglicherweise 19.680,5 testen.

Anhaltendes Handeln über dem oberen Bollinger Band würde ein starkes bullisches Momentum bestätigen.

Szenario 2: Kurzfristiger Rückzug:

Überkaufte Stochastic-RSI-Bedingungen deuten auf einen möglichen Rückzug in Richtung 19.308,7 oder die mittlere Bollinger-Band bei 19.200 hin.

Ein Durchbruch unter 19.308,7 würde erneuten bearischen Druck signalisieren, mit 18.984,7 als nächstes Ziel.

Einen guten Montag und handeln Sie mit Wissen.

– Geschrieben

von Philip Papageorgiou – Marktanalyst

– Folgen Sie mir auf X ex Twitter: PhilipForexCom