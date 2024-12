DAX-Update: Evotec-Übernahmeverhandlungen und Talanx

Was in den DAX-Komponenten passiert ist

Evotec (ETR: EVTG) steht aufgrund aufkommender Übernahmespekulationen, die bereits zu Beginn der Woche initiiert wurden, im Fokus der Anleger. Das US-Unternehmen Halozyme Therapeutics hat Interesse an der Übernahme des in Hamburg ansässigen Wirkstoffforschungsunternehmens bekundet und bietet 11 Euro pro Aktie in bar. Infolgedessen stieg die Evotec-Aktie im vorbörslichen Handel auf 10,80 Euro, was einem Anstieg von rund 25 % gegenüber dem Xetra-Schlusskurs entspricht. Mit der Beteiligung internationaler Akteure wie Triton, Novo Nordisk und Mubadala könnte Evotec zum Ziel eines intensiven Übernahmewettbewerbs werden, der durch die Übernahmespekulationen weiter angeheizt wird.

TALANX (TLX100) – schloss den gestrigen Handelstag mit +7 %. Der Versicherungskonzern gab bekannt, dass der Umsatz in den letzten 9 Monaten um +12 % auf 36 Mrd. EUR gestiegen ist. Der Unternehmensgewinn pro Aktie lag ebenfalls 25 % über den Erwartungen der Analysten, während der EBIT um 33 % stieg.

INFINEON (WKN: 623100) – Gestern legte die Aktie um 4,6 % zu, da gute Nachrichten von ASML und INTEL, die ihr Interesse an den Produktionsstätten in Magdeburg bekräftigt haben, veröffentlicht wurden. Goldman Sachs erhöhte auch ihr Kursziel für 2025.

Deutschland gegen NATO-Erweiterung

Die Mehrheit der Deutschen ist Berichten zufolge dagegen, dass Deutschland eine größere Rolle in der NATO spielt. Nur 33 % der Befragten der YouGov (LON:YOU)-Umfrage für das „Süddeutsche Zeitung Dossier“ sagten, dass Deutschland stärker in die Führung des Verteidigungshaushalts eingebunden werden sollte, wenn Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt würde, was einen starken Widerstand gegen Trumps Plan zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben für NATO-Mitglieder zeigt.

Termine heute

Heute ist der Wirtschaftskalender in der europäischen Sitzung ruhig, sodass sich unser Fokus auf die US-Wirtschaftsdaten verlagert.

14:30 MEZ – USA - Kern-Einzelhandelsumsätze (MoM) (Okt.)

14:30 MEZ – USA - Exportpreisindex (MoM) (Okt.)

14:30 MEZ – USA - Importpreisindex (MoM) (Okt.)

14:30 MEZ – USA - Einzelhandelsumsätze (Monat) (Okt.)

16:00 MEZ – EU - EZB-Direktor spricht

DAX Technische Analyse

Deutschland 40 CFD (DAX) 4-Stunden-Chart:

• Der DAX wird derzeit um die 19.200 gehandelt, was eine Konsolidierung nach einem neuerlichen Rückzug und das Testen von Unterstützungsniveaus um 19.150 zeigt.

1. Unterstützungs- und Widerstandslevel:

• Widerstand:

o Das unmittelbare Widerstandslevel liegt bei 19.308. Ein Durchbruch über dieses Level könnte auf eine kurzfristige bullische Trendwende hindeuten.

o Der nächste signifikante Widerstand liegt bei 19.530, was in einem bullischen Szenario als Obergrenze dienen könnte.

o Ein wichtiger Widerstand liegt bei 19.680,5, was dem neuesten Höchststand entspricht und bei einem Durchbruch ein starkes bullisches Signal für eine Fortsetzung wäre.

• Unterstützung:

o Die nächste Unterstützung liegt beim heutigen Tief von 19.120. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte auf weiteren kurzfristigen bearischen Druck hindeuten.

o Zusätzliche Unterstützung findet sich bei 18.983, was mit dem Durchschnitt der vorherigen Tiefststände übereinstimmt und als stabilisierendes Niveau dienen könnte, falls der Preis weiter sinkt.

o Niedrigere Unterstützungsniveaus bei 18.666,9, 18.625,0 und 18.586,6 bieten weiteren Schutz vor Kursverlusten im Falle eines längeren Abverkaufs.

2. Gleitende Durchschnitte (EMA 10, 20, 50 und 200):

• Der DAX wird derzeit in der Nähe des EMA 50 bei 19.209,4 und des EMA 200 bei 19.202,4 gehandelt, was auf ein Gleichgewicht zwischen bullischem und bearischem Druck hindeutet.

Der EMA 10 bei 19.057,1 und der EMA 20 bei 19.122,2 bieten kurzfristige Unterstützung, wenn es dem Preis gelingt, darüber zu bleiben, was möglicherweise eine Konsolidierung oder Erholung unterstützt.

Eine anhaltende Bewegung über den EMA 50 und EMA 200 wäre notwendig, um eine bullische Trendwende zu bestätigen.

3. RSI und Stochastic RSI:

Der RSI liegt bei 46,19, was auf einen neutralen Ausblick hindeutet, da er knapp unter dem Wert von 50 liegt und weder überkaufte noch überverkaufte Bedingungen anzeigt.

Der stochastische RSI liegt bei 69,40 für die schnelle Linie, was auf eine leicht bullische Haltung hindeutet, aber eine Bewegung in Richtung höherer Werte würde eine stärkere Dynamik bestätigen.

4. Konsolidierungsbereich und Ausbruchspotenzial:

• Der DAX zeigt Anzeichen einer Konsolidierung innerhalb eines Bereichs, mit 19.495 als Obergrenze und 18.783,0 als Untergrenze. Ein Ausbruch über oder unter diese Werte würde wahrscheinlich die nächste Richtungsbewegung auslösen.

Der DAX konsolidiert derzeit innerhalb einer definierten Bandbreite. Ein Durchbruch über 19.308 könnte zu einer bullischen Erholung führen, während ein Durchbruch unter 18.928,6 einen weiteren Abwärtstrend bestätigen würde. Händler sollten diese Werte genau beobachten, um Hinweise auf die Richtung zu erhalten.

Wenn Sie außerdem erfahren möchten, warum Bitcoin ein Allzeithoch erreicht hat und wie es mit digitalen Währungen weitergeht, können Sie meinen Artikel hier lesen:

– Geschrieben von Philip Papageorgiou – Marktanalyst