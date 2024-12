Deutsche Post Q3 2024 Ergebnisvorschau

Deutsche Post Q3 2024 Gewinnvorschau

Veröffentlichungsdatum der Ergebnisse: Dienstag

Erwartetes EPS: €0,67 (Anstieg von €0,63 im letzten Quartal)

Erwarteter Umsatz: €19,98 Milliarden (Rückgang von €20,3 Milliarden im letzten Quartal)

Deutsche Post wird diese Woche ihre Q3-Ergebnisse veröffentlichen. Analysten erwarten einen leichten Anstieg des Gewinns pro Aktie (EPS) auf €0,67, gegenüber €0,63 im vorherigen Quartal. Der Umsatz wird jedoch voraussichtlich auf €19,98 Milliarden sinken, verglichen mit €20,3 Milliarden in Q2, was auf Herausforderungen in mehreren Geschäftssegmenten hindeutet.

Ausblick und revidierte Prognose

Deutsche Post hat kürzlich ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2024 angepasst:

Das operative EBIT wird nun auf etwa €5,8 Milliarden geschätzt, niedriger als die bisherige Spanne von €6,0 bis €6,6 Milliarden .

Die DHL-Bereiche sollen mehr als €5,5 Milliarden beitragen, eine Absenkung gegenüber der vorherigen Schätzung von über €5,7 Milliarden .

Der Bereich Post und Paket Deutschland soll etwa €800 Millionen Umsatz generieren, was eine Reduktion gegenüber den früheren Erwartungen darstellt.

Das Unternehmen merkte an, dass weder die B2B- noch die Briefvolumina Anzeichen einer Erholung zeigen und dass die Luftfracht-Margen weiterhin hinter den Zielwerten zurückbleiben. Deutsche Post erwartet ein saisonales Volumenwachstum, sieht jedoch keine signifikanten Verbesserungen im Geschäft mit Firmenkunden oder bei den Briefvolumina.

Investitionsausgaben

Deutsche Post hat die Prognose für ihre Investitionsausgaben auf eine Spanne von €3,0 bis €3,2 Milliarden revidiert, eingeengt von der bisherigen Spanne von €3,0 bis €3,6 Milliarden.

Q2-Performance und Marktkennzahlen

Im 2.Quartal erreichte das EBIT €1,373 Milliarden, leicht über dem Vorjahreswert für denselben Zeitraum. Die finanzielle Stärke von Deutsche Post wird durch eine Marktkapitalisierung von €43,62 Milliarden, ein KGV von 12,97 und einen Beta-Wert von 1,30 unterstrichen.

Finanzkennzahlen und Stabilität

Quick Ratio: 0,85

Current Ratio: 0,90

Verschuldungsgrad: 0,80

Die Aktie der Deutschen Post bewegt sich innerhalb einer 52-Wochen-Spanne von €35,82 bis €45,67, was sowohl auf Resilienz als auch auf jüngste Volatilität hinweist, die durch branchenspezifische Herausforderungen bedingt ist.

Fazit

Die Q3-Ergebnisse von Deutsche Post werden aufzeigen, wie gut das Unternehmen die anhaltenden Herausforderungen im B2B-Logistikbereich, bei den Luftfrachtmargen und den Briefvolumina bewältigt. Die gesenkten Umsatz- und Investitionsausgabenprognosen deuten auf eine vorsichtige Einschätzung hin, aber das Unternehmen bleibt durch solide Finanzkennzahlen weiterhin ein stabiler Akteur in seinem Sektor.