Erwartung für Gold: XAU/USD baut Verluste angesichts steigender Renditen und Dollar aus

Gold verlor am Donnerstag zum fünften Mal in Folge und baute seine wöchentlichen Verluste auf 5 % aus, nachdem es in der vergangenen Woche um 2 % gefallen war. Das Metall hat sich gegenüber seinem jüngsten Allzeithoch Ende Oktober um etwa 9 % zurückgezogen. Der Rückgang hat sicherlich dazu beigetragen, die stark überkauften technischen Bedingungen von Gold in vielen Zeiträumen abzubauen. Ob sich dies als ein bedeutender Höchststand oder ein vorübergehender Rückzug vor 3.000 $ herausstellt, bleibt abzuwarten. Solange wir jedoch keine bullische Trendwende sehen, verbleiben die kurzfristigen Erwartungen für Gold bearisch – auch wenn der Abwärtstrend von nun an begrenzt sein könnte. Derzeit stützt die anhaltende falkenhafte Neubewertung der US-Zinsen nach Trumps überzeugendem Sieg den US-Dollar und die Renditen, während Gold in Dollar untergraben wird.

Erwartungen für Gold: Warum ist der XAU so stark gefallen?

Die anhaltende Schwäche von Gold spiegelt zwei Hauptthemen wider. Erstens besteht die Möglichkeit, dass die US-Geldpolitik im Jahr 2025 unter Trump recht restriktiv verbleibt, was sonst nicht der Fall gewesen wäre. Da sich die 10-jährige US-Rendite angesichts der aggressiven Neubewertung der US-Zinssätze im Jahr 2025 auf 4,5 % zubewegt, sind die Opportunitätskosten für das Halten von niedrig- und nicht verzinslichen Vermögenswerten gestiegen. Gold, das weder Zinsen noch Dividenden zahlt, gehörte zu diesen Vermögenswerten, insbesondere weil es stark überkauft war. Der zweite Grund, warum Gold an Wert verliert, ist, dass die Anleger geopolitische Risiken auspreisen. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit den US-Wahlen ist nun beseitigt, was an sich schon einen Grund weniger darstellt, den sicheren Hafen zu halten. Aber noch wichtiger ist, dass der letztendlich recht deutliche Sieg von Trump den Märkten Hoffnung gegeben hat, dass die Konflikte im Nahen Osten und zwischen Russland und der Ukraine enden könnten, wenn Trump im nächsten Jahr seine Präsidentschaft antritt.

PPI und Powell-Rede stehen an

Was den heutigen Makrokalender betrifft, so stehen einige wichtige Datenveröffentlichungen an, darunter die PPI-Daten der USA und die ersten Arbeitslosenanträge, sowie eine Rede des Fed-Vorsitzenden Powell. Es ist wahrscheinlich, dass der Goldpreis auf diese Termine reagieren wird.

Schließlich könnten die PPI-Daten ein entscheidender Faktor für die Anleiherenditen sein, da sie in engem Zusammenhang mit dem Kern-Verbraucherpreisindex stehen, der von der Fed als Inflationsmaß bevorzugt wird. Ökonomen erwarten einen leichten Anstieg des Gesamt-PPI von 0,0 % auf 0,2 % im Monatsvergleich, während die Kernkennzahl im Oktober bei 0,2 % stabil bleiben dürfte.

In der Zwischenzeit wird Powell wahrscheinlich Fragen zu den neuesten Inflationsdaten und den möglichen Auswirkungen protektionistischer Maßnahmen unter Trump auf die Geldpolitik der Zentralbank im Jahr 2025 gestellt werden. Gold könnte davon profitieren, wenn Powell es vermeidet, potenzielle politische Kurswechsel direkt mit den Entscheidungen der Fed in Verbindung zu bringen, da dies die Zinserwartungen in den USA dämpfen könnte. Derzeit preist der Markt vorsichtig nur eine Lockerung um 50 Basispunkte bis Mitte 2025 ein – eine deutliche Korrektur gegenüber der Situation vor der US-Wahl. Der Markt hat jedoch die Tendenz, sich seine eigene Meinung zu bilden, und etwaige gemäßigte Äußerungen Powells könnten auf taube Ohren stoßen.

Technische Goldausblick: Wichtige XAU/USD-Schwellenwerte, die es zu beobachten gilt

Quelle: TradingView.com

Gold nähert sich nun einer potenziellen Unterstützung im Bereich von 2500 bis 2530 US-Dollar und ist in mehreren Zeiträumen, mit Ausnahme des Monats, technisch nicht mehr überkauft. Das Potenzial für eine zumindest kurzfristige Erholung ist also vorhanden. Da es jedoch zuvor zu mehreren Preiseinbrüchen gekommen ist, könnten die XAUUSD-Erwartung und der Aufwärtstrend in der nahen Zukunft auf etwa 2600 US-Dollar begrenzt sein. Dieses Niveau war eines der erwähnten durchbrochenen Unterstützungsniveaus und ist der Punkt, an dem die Kehrseite der durchbrochenen Trendlinie ins Spiel kommt. Es muss diese Trendlinie und dieses Niveau zurückerobern, um die Bären davon abzuhalten, das Metall weiter zu bestrafen.

-- Geschrieben von Fawad Razaqzada, Marktanalyst

Folgen Sie Fawad auf Twitter @Trader_F_R