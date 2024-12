Erwartungen an die Aktienmärkte in dieser Woche: Macy's, Dell & easyJet

Vorschau auf die Unternehmensgewinne von Macy's im 3. Quartal

Macy's wird am Dienstag, dem 26. November, vor der Markteröffnung seine Unternehmensgewinne bekannt geben. Die Wall Street erwartet einen Quartalsverlust von 0,01 US-Dollar pro Aktie, was einem Rückgang von 104,8 % entspricht. Der Umsatz wird voraussichtlich bei 4,72 Milliarden Pfund liegen, was einem Rückgang von 2,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Die Unternehmensgewinne wurden bekannt gegeben, nachdem Target den Markt letzte Woche mit vorsichtigen Prognosen für die Weihnachtszeit verunsichert hatte.

Macy's übertraf im Vorquartal die Gewinnerwartungen, senkte jedoch seine Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr aufgrund der Kaufzurückhaltung und Vorsicht der Verbraucher. Das Management stellte fest, dass die Kunden aufgrund der immer noch hohen Zinssätze mit ihren Ausgaben zögern; Investoren werden gespannt sein, ob sich dieser Trend im dritten Quartal fortsetzt. Die Fed hat erst im September, dem letzten Monat des dritten Quartals, mit der Senkung der Zinssätze begonnen.

Der Markt wird auch gespannt sein, wie der Turnaround-Plan des Unternehmens vorankommt, da es Geschäfte schließt und darauf drängt, auf eine stabilere Basis zu kommen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Wie kann man die Unternehmensgewinne von M handeln?

Macy's handelt in einem absteigenden Kanal, der bis März zurückreicht. Der Preis ist von dem im September erreichten 2024 von 13 gestiegen und hat sich über die 100 SMA auf das aktuelle Niveau von 16,25 geschliffen.

Käufer, die durch den RSI über 50 unterstützt werden, werden versuchen, die Gewinne über 16,50 zu steigern, um ein höheres Hoch zu erzielen. Ein Anstieg über 17 bringt den Preis über den fallenden Kanal und legt die 200 SMA frei.

Eine sofortige Unterstützung ist bei 100 SMA bei 15,80 zu sehen. Ein Rückgang unter 14,55 führt zu einem niedrigeren Tief.

Vorschau auf die Unternehmensgewinne von Dell

Dell wird am 26. November seine Finanzlage bekannt geben, und die Anleger werden beobachten, ob die Nachfrage nach seinen neuen Nvidia-betriebenen KI-Servern den Computerhersteller weiterhin stützen kann, nachdem das Unternehmen im Vorquartal seine Erwartungen für das Gesamtjahr angehoben hat. Dell hob seine Umsatzprognose auf 95,5 bis 98,5 Milliarden US-Dollar an.

Im zweiten Quartal verzeichnete Dell im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzanstieg auf 25 Milliarden US-Dollar, wobei die Server- und Netzwerkumsätze aufgrund der steigenden KI-Nachfrage um 80 % oder 7,7 Milliarden US-Dollar stiegen.

Die Dynamik im Geschäftsbereich Infrastrukturlösungen sorgt mit einem Umsatz von 11,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 38 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, für erheblichen Rückenwind. Dieser Teil des Geschäfts umfasst KI-optimierte Server mit Nvidia-Chips.

In der Zwischenzeit wird das Geschäft von Dell durch den Abbau von Managementebenen schlanker und effizienter. Dell kündigte im August im Rahmen einer Umstrukturierung eine neue Runde von Stellenstreichungen an, wobei sich eine Einheit des Verkaufsteams auf die Umstellung auf KI konzentrieren soll.

Wie kann man die Unternehmensgewinne von Dell handeln?

Der Aktienkurs von Dell erholte sich von seinem Tiefststand von 86,00 im August und stieg in einem bullischen Trend über seine 50-, 100- und 200-SMA. Die 50 SMA kreuzen die 2000 SMA in einem bullischen Signal, und der RSI liegt über 50. Käufer werden versuchen, den Aufwärtstrend auf 150, 160 und 178, das Rekordhoch, auszudehnen.

easyJet-Jahresergebnisse

easyJet wird am 27. November die letzten Jahresergebnisse unter CEO John Lundgren veröffentlichen. Kenton Jarvis wird die Position im Januar übernehmen. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse einen Vorsteuergewinn von 595 Millionen Pfund ausweisen, was einem Anstieg von 455 Millionen Pfund im Vorjahr entspricht. Über die Schlagzeile hinaus wird ein Kapazitätswachstum von 8 % erwartet. In der Zwischenzeit werden auch die Auslastung pro Sitzplatz und die Kosten pro Sitzplatz im Fokus stehen.

easyJet wird 2024 voraussichtlich 16 Airbus-Flugzeuge erhalten, neun im kommenden Jahr, 25 im Jahr 2026 und 34 im Jahr 2027. Vor diesem Hintergrund sind alle Diskussionen über die Lieferkettenprobleme von Airbus und ihre Auswirkungen auf die Auslieferungen erwähnenswert.

EasyJet investiert nicht nur in Wachstum, sondern gibt auch einen Teil des Geldes an die Aktionäre zurück. Nach einer fünfjährigen Pause hat die Billigfluggesellschaft im September 2023 mit einer Dividende von 4,5 Pence pro Aktie die Dividendenzahlung wieder aufgenommen. Es wird erwartet, dass diese im abgelaufenen Jahr auf 12 Pence pro Aktie und im Jahr September 2025 auf 14,8 Pence pro Aktie steigen wird.

Wie kann man die Unternehmensgewinne von EZJ handeln?

Der Aktienkurs von EasyJet wird ungefähr auf dem gleichen Niveau gehandelt, auf dem er gestartet ist. Der Kurs hat sich vom Tief von 404 im Jahr 2024 erholt und ist über die 200 SMA auf 555 gestiegen. Käufer müssen über dieses Niveau hinausgehen, um ein höheres Hoch in Richtung 600 zu schaffen.

Auf der anderen Seite werden Verkäufer versuchen, die 200 SMA bei 500 zu durchbrechen, um Unterstützung bei 475, dem Tief vom Oktober, ins Spiel zu bringen.