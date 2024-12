Erwartungen für das Britische Pfund: GBP/USD stürzt auf kritische Unterstützung

Technische Erwartungen für das Britische Pfund: GBP/USD Wöchentliche Handelsniveaus

Britisches Pfund fällt 4,78 % vom Jahreshoch und nähert sich nun der jährlichen Trendunterstützung

GBP/USD Gefahr der Abwärtserschöpfung/Preisumkehr – US VPI, Einzelhandelsumsätze in Sicht

Widerstand 1,29, 1,3045, 1,3112 (Schlüssel) – Unterstützung 1,2731/89 (Schlüssel), 1,2494–1,2542, 1,2397

Das Britische Pfund ist um fast 4,8 % von den Jahreshöchstständen abgestürzt, wobei sich GBP/USD nun der wichtigen Unterstützung beim jährlichen Aufwärtstrend nähert. Während die kurzfristigen Aussichten weiterhin nach unten tendieren, könnte der unmittelbare Rückgang bis zu dieser Schwelle anfällig sein, und die Fronten sind zum Ende der Woche hin klar gezogen. Dies sind die Werte, die auf dem wöchentlichen technischen Chart GBP/USD von Bedeutung sind.

Preisdiagramm für das Britische Pfund – GBP/USD Wöchentlich

Diagramm erstellt von Michael Boutros, Sr. Technischer Stratege; GBP/USD auf TradingView

Technischer Ausblick: In der wöchentlichen Erwartung des britischen Pfunds im letzten Monat stellten wir fest, dass der GBP/USD-Kurs die „Fibonacci-Unterstützung mit den unteren Grenzen des mehrjährigen Aufwärtstrends knapp darunter“ testete. Aus der Sicht des Handels sollten die Aufwärtsbewegungen auf 1,3122 begrenzt werden, WENN der Kurs auf dieser Strecke nach unten geht und ein Schlusskurs unter 1,29 erforderlich ist, um einen Test der Unterstützung bei Jahresbeginn zu verstärken.

Das Pfund Sterling versucht seit vier Wochen, die Unterstützung bei 1,29 zu durchbrechen, wobei der Preis nun in Schlagdistanz zu einem wichtigen technischen Zusammenfluss von 1,2733/89 liegt – eine Region, die durch das Ziel der Jahreseröffnung 2024, die 61,8-prozentige Gegenbewegung der Jahresspanne, das Tief vom Februar 2016 und den gleitenden 52-Wochen-Durchschnitt definiert wird. Auf der Suche nach einer größeren Reaktion wurde das IF mit der kurzfristigen Short-Bias-Verwundbarkeit in dieser Höhe erreicht.

Der anfängliche wöchentliche Widerstand wird beim Juli-Hoch (auch beim Eröffnungshoch im November) bei 1,3045 angesetzt, unterstützt durch die Medianlinie/den September-Umkehrschluss bei 1,3122 – ein Durchbruch/Wochenabschluss über dieser Schwelle ist erforderlich, um darauf hinzuweisen, dass ein signifikanteres Tief registriert wurde/der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wurde. Das nächste Ziel auf der Oberseite wird beim Tiefststand der Woche 2021 bei 1,3273 anvisiert.

Ein Durchbruch/Schlusskurs unterhalb der Pitchfork von 2023 würde den jährlichen Aufwärtstrend ungültig machen und einen möglichen Rückgang in Richtung des LWC 2024/78,6 % Gegenbewegung bei 1,2494/-1,2542 und des HWC (High Week Close) im Januar 2023 bei 1,2397 aufzeigen – beides interessante Niveaus für eine mögliche Erschöpfung der Abwärtsbewegung/Preiswende, falls erreicht.

Fazit: Der Abverkauf des Pfund Sterling nähert sich nun der technischen Unterstützung beim jährlichen Aufwärtstrend – Risiko einer möglichen Erschöpfung/Preiswende nach unten. Aus der Sicht des Handels sollte man versuchen, das Short-Exposure zu reduzieren/Schutzstopps zu erhöhen, da eine Strecke in Richtung der jährlichen Eröffnungsrallyes auf 1,29 begrenzt werden müsste, WENN der Preis auf einen größeren Einbruch zusteuert, wobei ein Schlusskurs unter 1,2731 erforderlich ist, um die nächste Etappe des Rückgangs zu verstärken.

Denken Sie daran, dass wir diese Woche wichtige Daten zur Inflation und zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA erhalten. Bleiben Sie bei den Veröffentlichungen flexibel und beobachten Sie den Wochenschluss hier, um sich zu orientieren.

Veröffentlichung von GBP/USD-Wirtschaftsdaten

Wirtschaftskalender – aktuelle Wirtschaftsentwicklungen und anstehende Terminrisiken.

--- Geschrieben von Michael Boutros, Senior Technical Strategist bei FOREX.com

