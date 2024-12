Erwartungen für den Dow Jones: DJIA wird am Wahltag ruhig gehandelt

US-Futures

Dow-Future 0,06 % bei 41837

S&P-Future 0,12 % bei 5721

Nasdaq-Future 0,13 % bei 19998

In Europa

FTSE -0,28 % bei 8165

Dax 0,07 % bei 19178

Ruhige Aktienmärkte, während Amerika zur Wahl geht

US-Umfragen zeigen, dass das Rennen noch zu knapp ist, um es als entschieden zu bezeichnen

Trump Media & Technology steigt aufgrund des Trump-Handels

Öl steigt und addiert zu den Gewinnen von gestern

US-Wahlen im Countdown ...

US-Aktien steigen in ruhigem Handel in der Ruhe vor dem Sturm, während die Amerikaner zur Wahl gehen, um den nächsten US-Präsidenten zu wählen.

Bei der hart umkämpften US-Wahl stellen sich die Händler auf Volatilität in den kommenden Sitzungen ein, bis ein klarer Sieger feststeht.

Die jüngsten Umfragen zeigen weiterhin, dass das Rennen extrem eng ist, obwohl der Wettquotenmarkt, den die Anleger offenbar zur Vorhersage des Ergebnisses verfolgen, zeigt, dass Trump der Spitzenreiter ist.

Selbst wenn es einen klaren Gewinner gäbe, ist ein „blauer“ oder „roter“ Wahlsieg alles andere als sicher. Das bedeutet, dass Washington vor einem Stillstand stehen könnte, was die Fähigkeit des Präsidenten, bedeutende politische Veränderungen umzusetzen, einschränken könnte. Der Markt mag dieses Ergebnis in der Regel.

Ein Sieg von Trump und ein „roter“ Wahlsieg gelten als das bullischste Ergebnis für Aktien und den USD, während ein Sieg von Kamala Harris und ein „blauer“ Wahlsieg zu einem Rückgang der Aktien und des USD führen könnten, da sich der Trump-Handel auflöst.

Während alle Augen auf die US-Wahl gerichtet sind, werden heute auch die US-ISM-Daten zum Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen veröffentlicht, die voraussichtlich zeigen werden, dass sich die Aktivität im dominierenden Sektor in den USA leicht auf 53,8 verlangsamt hat, gegenüber 54,9 im September.

Die Daten werden vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Donnerstag veröffentlicht. Es wird allgemein erwartet, dass die Zentralbank die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird, was die zweite Zinssenkung in Folge wäre. Da dieser Schritt bereits eingepreist ist, wird der Markt die Leitlinien der Federal Reserve beobachten, da die Inflation auf 2,1 % abgekühlt ist und der Arbeitsmarkt Anzeichen einer allmählichen Verlangsamung zeigt.

Unternehmensnachrichten

Die Planatir-Aktie stieg um über 14 %, nachdem das Datenanalyseunternehmen seine jährliche Umsatzprognose zum dritten Mal angehoben hatte, was das Vertrauen in die Tatsache stärkte, dass der KI-Boom die Nachfrage nach seinen Dienstleistungen ankurbelt.

Boeing stieg um über 1,5 %, nachdem die streikenden Arbeiter nach einer Abstimmung am Montag einen neuen Vertrag akzeptiert hatten. Damit geht der lähmende Streik, der Anfang September begann, zu Ende.

Trump Media and Technology ist um über 11 % gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Anleger wieder zuversichtlich sind, was die Chancen des ehemaligen Präsidenten auf einen Sieg im Rennen um das Weiße Haus angeht.

Erwartungen für den Dow Jones – Technische Analyse

Der Dow hat seit April in einem Aufwärtstrend mit einer Serie höherer Hochs und höherer Tiefs gehandelt. Nachdem er bei 43.325, einem Allzeithoch, auf Widerstand stieß, wurde der Dow Jones niedriger gehandelt, wobei er 42,5 erreichte, und testet nun die 50 SMA und das Oktober-Tief um 41.700. Unterstützt durch den RSI unter 50 werden Verkäufer versuchen, unter dieses Niveau und 41560, das August-Hoch, zu fallen, um ein niedrigeres Tief zu schaffen. Sollten Käufer das Niveau von 41,7k verteidigen, rückt eine Bewegung zurück in Richtung 42,5k das ATH wieder in den Fokus.

Devisenmärkte – USD fällt, EUR/USD steigt

Der USD fällt weiter, da sich der Trump-Handel abschwächt und die Anleger nervös auf den Wahlausgang warten. Ein Sieg von Trump mit seiner inflationären Politik könnte den USD stützen.

EUR/USD steigt zum dritten Mal in FolgeDer US-Dollar und die Anleger blicken einer Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde entgegen. Ein Sieg von Kamala Harris könnte dem Euro zumindest kurzfristig zugutekommen, doch Gewinne könnten nur von kurzer Dauer sein, da die Aufmerksamkeit wieder auf die Zentralbanken und die Wachstumsunterschiede gelenkt wird.

GBP/USD steigt und profitiert von einem schwächeren US-Dollar, obwohl der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Vereinigten Königreich im Oktober auf ein 11-Monats-Tief von 52 gesunken ist, nachdem er im September noch bei 52,4 lag, obwohl dies eine Aufwärtskorrektur von 51,8 in der ersten Lesung war. Die Verbraucherausgaben des BRC gingen im Oktober ebenfalls von 2 % im September auf 0,6 % im Jahresvergleich zurück, was auf die Vorsicht vor dem Haushalt zurückzuführen ist.

Ölpreis steigt, da OPEC+ die Erhöhung der Ölproduktion verschiebt.

Nachdem der Ölpreis in der vorangegangenen Sitzung um knapp 3 % gestiegen war, steigt er am Dienstag weiter an und wird vor den US-Präsidentschaftswahlen in einem engen Bereich gehandelt.

Der Ausgang der Wahlen wird für den Ölmarkt von Bedeutung sein, da ein Sieg von Donald Trump Auswirkungen auf die geopolitischen Beziehungen, den Welthandel und die Energiepolitik haben könnte.

Öl verzeichnete gestern starke Gewinne, nachdem die OPEC+ am Wochenende angekündigt hatte, dass sie eine Produktionssteigerung um einen Monat von Dezember auf Januar verschieben würde, da die Nachfrage schwach ist und Bedenken hinsichtlich einer Angebotsschwemme bestehen.