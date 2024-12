Erwartungen für den S&P500: SPX erreicht nach der Wahl und vor der Zinsentscheidung der Fed ein Rekordhoch

US-Futures

Dow-Future 0,08 % bei 43789

S&P-Futures 0,3 % bei 5947

Nasdaq-Futures 0,52 % bei 20889

In Europa

FTSE 0,24 % bei 8170

Dax 1,67 % bei 19359

Aktien bauten den gestrigen Gewinn auf den Trump-Handel aus

Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte senkt

GBP/USD steigt aufgrund der USD-Schwäche und der Zinssenkung durch die BoE

Öl fällt den zweiten Tag in Folge

Trump-Handel und Zinssenkung der Fed

US-Aktien werden voraussichtlich höher eröffnen und ihre Gewinne auf Rekordniveau ausbauen, da der Markt weiterhin Trumps Sieg abwägt und die Zinsentscheidung der Federal Reserve heute später ansteht.

Die Aktien bauen auf einer starken Rally auf, die gestern durch den erneuten Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen geweckt wurde. Investoren erwarten, dass Trump die Körperschaftssteuer senken und deregulieren wird, was dazu beitrug, dass die wichtigsten US-Branchen am Mittwoch Rekordhöhen erreichten.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve, bei der die Zentralbank die Zinsen voraussichtlich um 25 Basispunkte senken wird. Der Markt wird jedoch die Leitlinien der Zentralbank beobachten, um Hinweise auf den zukünftigen Kurs der Lockerung zu erhalten.

Der Markt geht von einer Wahrscheinlichkeit von etwa 70 % aus, dass die Fed im Dezember erneut um 25 Basispunkte senken wird. Die Fed könnte jedoch versuchen, ihren Kurs vor einer Präsidentschaft Trumps und der erwarteten expansiven Politik zu ändern.

Händler haben ihre Erwartungen für Zinssenkungen im Jahr 2025 auf nur zwei gesenkt, da die Wirtschaftsdaten durchweg solide sind und aufgrund der möglichen höheren Inflation durch die Politik Trumps.

Unternehmensnachrichten

WarnerBros Discovery verzeichnet einen Anstieg, nachdem der Medienriese einen überraschenden Gewinn für das 3. Quartal gemeldet hat. Der Umsatz blieb hinter den Erwartungen zurück, da das Filmstudio unter weniger Blockbuster-Veröffentlichungen litt.

Under Armour wird voraussichtlich um 12 % höher eröffnen, nachdem der Sportbekleidungshändler seine Jahresgewinnprognose angehoben hat, da die Turnaround-Strategie an Fahrt aufnimmt und mehr Kleidung zum vollen Preis verkauft werden soll.

Die Aktien von Qualcomm sind um 7 % gestiegen, nachdem der Chiphersteller für das laufende Quartal einen über den Erwartungen liegenden Umsatz und Gewinn prognostiziert hat. Unterdessen fiel der Chiphersteller ARM um 6 %, nachdem seine Quartalserwartungen den Markt enttäuscht hatten.

S&P500-Erwartung – technische Analyse.

Der S&P 500 stieg gestern über 5880 auf ein neues Rekordhoch von 5950. Bei blauem Himmel könnten Käufer 6000 als nächstes logisches Ziel ins Auge fassen. Die Unterstützung liegt bei 5880 bei der 50 SMA bei 5700.

Devisenmärkte – USD steigt, EUR/USD fällt

Der USD fällt und gibt einen Teil der gestrigen Gewinne wieder ab, da der Markt weiterhin abwägt, was Trumps Politik für die Inflation und die Fed bedeuten könnte. Die Aufmerksamkeit gilt der heutigen FOMC-Sitzung, bei der die Fed voraussichtlich die Zinsen senken wird.

EUR/USD handelte 0,5 % höher und erholte sich damit von den starken Verlusten gestern. Nach gemischten Daten für die Region stiegen die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone um mehr als erwartet, nämlich um 0,5 %, was den dritten monatlichen Anstieg in Folge darstellt. Unterdessen fiel die deutsche Industrieproduktion mit -2,5 % schwächer aus als erwartet, was die anhaltende Schwäche des Sektors unterstreicht.

Der GBP/USD-Kurs steigt, nachdem die Bank of England die Zinsen wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt hat, aber sie ist besorgt über die höhere Inflation nach dem Haushalt der letzten Woche. Die Zentralbank warnte, dass die Inflation um 0,5 % steigen könnte, nachdem Labour Steuererhöhungen und eine umfangreiche Kreditaufnahme und Ausgaben angekündigt hatte.

Ölpreis fällt am zweiten Tag nach Trumps Sieg.

Der Ölpreis fällt am zweiten Tag in Folge, da der Markt weiterhin abwägt, was eine Präsidentschaft Trumps bedeuten könnte. Ein stärkerer US-Dollar und geringere Rohölimporte in China überschatteten jegliche Versorgungsrisiken.

Während es nach der Nachricht von Donald Trumps Sieg zunächst zu einem Abverkauf von Öl kam, wurden diese Verluste später teilweise wieder ausgeglichen, sodass der Preis am Mittwoch weniger als 1 % niedriger lag, während der US-Dollar auf ein Viermonatshoch stieg. Ein stärkerer Dollar verteuert den Kauf von Öl für Inhaber ausländischer Währungen.

Die Präsidentschaft von Trump hat zu einem stärkeren Dollar geführt, aber die Aussichten für das Ölangebot und die Nachfrage sind weniger klar. Trump könnte die Sanktionen gegen den Iran und Venezuela verschärfen, was das Angebot verringern würde. Seine Politik ist auch unternehmensfreundlich, was das Wachstum und die Nachfrageaussichten ankurbeln könnte. Sollte Trump jedoch einen Handelskrieg mit China vom Zaun brechen, könnten sich die Nachfrageaussichten verschlechtern.

Heute könnte der Abwärtsdruck von Daten ausgehen, die zeigen, dass die Rohölimporte in China im Oktober um 9 % zurückgegangen sind, was den sechsten monatlichen Rückgang in Folge darstellt. Ein Anstieg der US-Rohöllagerbestände übte zusätzlichen Druck auf die Ölpreise aus.