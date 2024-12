EUR/JPY, GBP/JPY: Wichtige Niveaus mit Risiken, die nach unten tendieren

EUR/JPY: Ein Durchbruch unter die 50-DMA-Linie könnte den Weg für eine Unterstützung bei 163,57 ebnen; 200-DMA-Linie ist ein wichtiges Ziel für Bären

GBP/JPY: Aufwärtstrend intakt, aber das Scheitern bei 199,50 erhöht das Abwärtsrisiko; beobachten Sie 196 und 200-DMA-Linie unten

Beide Paare zeigen ein nachlassendes bullisches Momentum, wobei RSI und MACD auf ein potenzielles Abwärtsrisiko hindeuten

Überblick

Große Schwankungen während der Präsidentschaftswahlen führten bei vielen Währungen gegenüber dem US-Dollar zu einer Dezimierung der technischen Niveaus. Bei den Kreuzen, einschließlich des japanischen Yen, war dies jedoch eine andere Geschichte. Einige überlebten nicht nur den Volatilitätsschub, sondern wurden auch weiterhin respektiert. Da an der Makrofront eine ruhigere Woche bevorsteht, konzentriert sich diese Notiz auf potenzielle Handelskonstellationen in EUR/JPY und GBP/JPY auf dem Weg ins Wochenende.

US-Zinssätze sind der Schlüssel zu Richtungsrisiken

Bei Währungen mit niedrigerem Beta wie dem Euro und dem Pfund sind die Zinserwartungen in den USA weiterhin der Motor für Bewegungen bei Yen-Kreuzen, insbesondere am kurzen Ende der Treasury-Kurve. Die folgende Grafik zeigt die rollierende 20-Tage-Korrelation zwischen EUR/JPY und GBP/JPY gegenüber verschiedenen US-Zinskennzahlen, von der Fed-Cut-Preisgestaltung bis hin zu den Renditen 30-jähriger Treasuries. Die Erkenntnis: Die Zinserwartungen in den USA haben oft einen größeren Einfluss auf den Yen als auf die europäischen Währungen gegenüber dem US-Dollar.

Quelle: TradingView

EUR/JPY kippt um

EUR/JPY sieht auf dem Tages-Chart schwer aus, nachdem es den Aufwärtstrend durchbrochen hat, in dem es sich während eines Großteils der letzten zwei Monate befand. Der Preis droht, deutlich unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt zu fallen, der auch mit einer leichten horizontalen Unterstützung zusammenfällt. Der RSI (14) tendiert niedriger, was auf ein nachlassendes bullisches Momentum hindeutet. Der MACD hat ebenfalls von oben nach unten gekreuzt, was das bearische Signal bestätigt.

Wenn das Paar deutlich unter den 50-Tage-Durchschnitt fällt, könnten Händler den Durchbruch mit einem engen Stopp nach oben zum Schutz verkaufen. Käufe könnten bei etwa 163,57 erfolgen, wo der Preis in der ersten Oktoberhälfte Schwierigkeiten hatte, durchzubrechen. Sollte dies nachgeben, droht der gleitende 200-Tage-Durchschnitt als härtere Prüfung für die Bären.

Quelle: TradingView

GBP/JPY ohne bullisches Momentum

Das technische Bild sieht für GBP/JPY kurzfristig weniger düster aus, da der Preis in einem Aufwärtstrend verbleibt, der erstmals Ende September einsetzte.

Da es jedoch in den letzten Wochen nicht gelungen ist, den Widerstand bei 199,50 zu überwinden, könnten sich Abwärtsrisiken aufbauen. Es ist noch nicht abgeschlossen, aber das Drei-Kerzen-Muster ähnelt einer Abendsternformation. Der RSI (14) tendiert nach unten, während der MACD sich gedreht hat und bearische Signale für die Kursdynamik liefert.

Sollte der Kurs den Aufwärtstrend durchbrechen, ist 196 ein Niveau, das in diesem Jahr sowohl Unterstützung als auch Widerstand geboten hat. Darunter sind die gleitenden Durchschnitte von 200 und 50 Tagen weitere potenzielle Ziele, ebenso wie 189,59 und 188,00.

Alternativ dazu sind 201,95 und 203,85 zwei bemerkenswerte Niveaus, wenn der Preis überzeugend über 199,50 brechen sollte.

Quelle: TradingView

-- Geschrieben von David Scutt

Folgen Sie David auf Twitter @scutty