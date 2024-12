Euro rutscht ab, DAX peilt Höchststände inmitten volatiler Märkte an

Der Euro verlor gegenüber dem US-Dollar über 1 %, was auf die politische Instabilität in Frankreich, die Erwartungen einer Zinssenkung in der Eurozone und Spannungen im Welthandel zurückzuführen ist. Unterdessen näherte sich der DAX mit 20.140 Punkten seinem Allzeithoch, unterstützt durch einen schwachen Euro und eine robuste Marktdynamik.