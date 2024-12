EUR/USD-Erwartung: Währungspaar der Woche – 25. November 2024

Der EUR/USD-Kurs stieg zu Beginn des Handels in dieser Woche an und näherte sich der 1,05-Dollar-Marke. Obwohl er dieses Niveau zum Zeitpunkt des Schreibens gegen Mittag in London noch nicht ganz erreicht hatte, sah es so aus, als würde der Kurs zumindest vorübergehend darüber steigen. Die stärkere Euro-Performance folgte dem positiven Start an den Aktien- und Anleihemärkten, da die Händler positiv auf Donald Trumps Wahl von Scott Bessent zum Finanzminister reagierten. Bessent ist für seine moderate Haltung in Bezug auf Zölle bekannt und gilt als ruhige Hand, die der US-Wirtschaft und den Finanzmärkten wahrscheinlich mehr Stabilität bringen wird. Aber vergessen wir nicht, dass Trump der oberste Chef sein und an vorderster Front stehen wird. Daher wird diese leichte Abkühlung des sogenannten „Trump Trade“, der durch einen starken Dollar (und eine Bitcoin-Rallye) gekennzeichnet ist, möglicherweise nicht sehr lange anhalten. Im Moment passen die Händler jedoch ihre Erwartungen etwas an und schrauben ihre Hoffnungen auf aggressive Steuersenkungen und Zollerhöhungen zurück. Es ist noch viel zu früh, um unsere bearischen Erwartungen für EUR/USD aufzugeben.

Bessent kommt dem Euro zur Rettung – vorerst

EUR/USD scheint sich also zu erholen und könnte nach dem Preiseinbruch der letzten Woche zumindest den Wert von 1,05 USD testen. Die Nominierung von Scott Bessent hat die Bedenken hinsichtlich der potenziell inflationären Politik von Trump gemildert, die in der vergangenen Woche einen Abverkauf von Staatsanleihen ausgelöst und die Renditen von Staatsanleihen auf ein Viermonatshoch getrieben hatte. Was für einen Unterschied ein Wochenende macht. Jetzt sehen wir das Gegenteil von diesem Handel. Während Bessent Trumps Steuer- und Zollpläne unterstützen dürfte, gehen die Anleger davon aus, dass sein Fokus auf der Aufrechterhaltung der Wirtschafts- und Marktstabilität verbleiben wird.

Aber wir sollten keine voreiligen Fazits ziehen. Trump hat bei allen seinen Entscheidungen das letzte Wort.

Tatsächlich befand sich der Dollar bis zum heutigen Rückgang in einem starken bullischen Trend, aber das bedeutet keineswegs das Ende des bullischen Trends. Händler haben auf Trumps Finanzpolitik gesetzt, einschließlich umfassender Handelszölle und Maßnahmen, um das Wirtschaftswachstum zu stützen. Der Dollar-Index war bis Freitag acht Wochen in Folge gestiegen. Die Dynamik ist also recht stark, sodass sich diese Dollarschwäche als kurzlebig erweisen könnte, was verhindert, dass die EUR/USD-Erwartung schon jetzt bullisch wird.

Schwache Daten verdeutlichen die wirtschaftlichen Probleme der Eurozone

Diese Woche beginnt ruhig, was die wichtigsten Daten angeht, aber wir hatten bereits früher die deutsche Ifo-Geschäftsklimastudie, die neue Einblicke in die Stimmung der Unternehmen in der Eurozone bietet. Angesichts der schwachen PMI-Zahlen der letzten Woche schien eine positive Überraschung immer unwahrscheinlich – und so kam es auch. Der Wert lag bei 85,7 gegenüber 86,5 beim letzten Mal und enttäuschte die Erwartungen für einen Anstieg auf 86,1.

Der Euro war bereits in der vergangenen Woche unter die Marke von 1,05 gegenüber dem US-Dollar gerutscht und erreichte gegenüber dem Pfund den niedrigsten Stand seit Anfang 2022, da die wirtschaftlichen Sorgen und die Handelsunsicherheiten schwer wogen. Händler werden die Daten aus der Eurozone genau beobachten, um Anzeichen für eine Verbesserung zu erkennen. Wenn sich jedoch keine abzeichnen, dürfte der Euro trotz des positiven Starts in den Handel dieser Woche unter Druck bleiben. Letzte Woche fiel der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex von 50 auf 48,1, was auf eine Kontraktion hindeutet. Sowohl der Dienstleistungs- als auch der Fertigungs-PMI verlangsamten sich, wobei die schwache Exportnachfrage und die sich eintrübende Geschäftsstimmung ein düsteres Bild zeichneten. Trotz des BIP-Wachstums im dritten Quartal scheint eine Stagnation im vierten Quartal nun immer wahrscheinlicher, was die bearische Stimmung für den Euro weiter anheizt.

Wie geht es mit dem US-Dollar weiter?

Nun, es ist eine verkürzte Woche wegen Thanksgiving. Am Mittwoch, vor dem Feiertag, werden die USA eine Flut von Daten veröffentlichen, darunter die zweite Schätzung des BIP für das dritte Quartal, die Kern-PCE-Inflation, die Arbeitslosenanträge, die Bestellungen von langlebigen Gütern und das FOMC-Protokoll. Diese Berichte könnten die EUR/USD-Erwartung erheblich beeinflussen, insbesondere da viele Investoren wahrscheinlich für das lange Feiertagswochenende aussetzen werden.

Technische EUR/USD-Prognose: Wichtige zu beobachtende Niveaus

Quelle: TradingView.com

Trotz der heutigen Erholung verbleibt der EUR/USD fest in einem bearischen Trend, nachdem er unter den wichtigen Wert von 1,05 gefallen ist. Dieser Wert dient nun kurzfristig als kritischer Widerstandswert. Während ein kurzfristiger Anstieg darüber wahrscheinlich erscheint, bleibt die Frage, ob er den potenziellen Ausbruch halten kann. Wenn ja, dann könnte er wieder in Richtung des nächsten Widerstands bei 1,0600 steigen.

Da es unter 1,05 keine klaren Unterstützungsniveaus gibt, richtet sich die Aufmerksamkeit auf runde Zahlen wie 1,0400, 1,0300 und 1,0200. Das Paar hat bereits das Tief vom April 2023 von 1,0448 erreicht, mein ursprüngliches Abwärtsziel, und dies wird ein weiteres Niveau sein, das es zu beobachten gilt, falls der Verkauf wieder einsetzt.

– Verfasst von Fawad Razaqzada, Marktanalyst

Folgen Sie Fawad auf Twitter: @Trader_F_R