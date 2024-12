EUR/USD-Erwartung: Währungspaar der Woche – 18. November 2024

Die Erwartungen für EUR/USD verbleiben bearisch, da der US-Dollar bei Kursverlusten weiterhin Käufer findet

Europa sieht sich mit politischer Unsicherheit und schwacher Wirtschaftsstimmung konfrontiert, was den Euro belastet

Globale Einkaufsmanagerindizes und Chinas Zinsentscheidung gehören zu einer Handvoll makroökonomischer Termine in dieser Woche

Das Währungspaar EUR/USD hat Schwierigkeiten, Fuß zu fassen, und handelt unter 1,06 $ und ist anfällig für weitere Verluste. Ein starker US-Dollar übt weiterhin Abwärtsdruck aus, was auf die steigenden Inflationssorgen nach Trumps Sieg und die Signale der Federal Reserve, ihre Zinssenkungen zu verlangsamen, zurückzuführen ist. Unterdessen sieht sich der Euro mit Hürden durch die politische Instabilität in Europa und schwächelnde Wirtschaftsindikatoren aus der Eurozone konfrontiert. Diese Woche gibt es nicht viele US-Daten, aber die globalen PMIs dürften für eine gewisse Volatilität sorgen. Die Erwartungen für EUR/USD verbleiben bearisch und wir erwarten weiterhin einen Zusammenbruch unter die 1,05-Dollar-Marke.

Dollar verbleibt im Angebot

Der US-Dollar dominiert weiterhin die Devisenmärkte, beflügelt durch den neuen Wahlsieg von Trump und eine überraschend bewehrte Wirtschaft, wie die stärkeren Einzelhandelsumsätze vom Freitag und die stabilen Inflationsdaten zeigen. Die Erwartung einer lockeren Finanzpolitik, einschließlich Ausgaben und Steuermaßnahmen im Jahr 2025 und darüber hinaus, hält die Dollar-Rallye am Leben. Der falkenhafte Ton der Federal Reserve in der vergangenen Woche gab dem Dollar einen weiteren Schub. Der Vorsitzende Powell warnte, dass die Fed keine Eile habe, die Zinssätze zu senken. Dies führte zu einer aggressiven Neubewertung der Erwartungen für eine Zinssenkung im Dezember, die von über 80 % vor nicht allzu langer Zeit auf 60/40 gesenkt wurde. Außerdem lagen die Inflationsdaten letzte Woche etwas höher als erwartet, was dazu beitrug, den Greenback auf dem Vormarsch zu halten. Da diese Woche keine wichtigen Daten aus den USA veröffentlicht werden, werden die Redner der Fed im Fokus bleiben.

Probleme in der Eurozone untergraben die Einheitswährung

Der Dollar könnte anfällig für Gewinnmitnahmen sein, verbleibt aber letztendlich in einem starken bullischen Trend, insbesondere gegenüber Währungen, bei denen die Zentralbank vergleichsweise weniger aggressiv oder eher zurückhaltend ist als die Fed. Zu diesen Währungen gehört der Euro, der auch aufgrund der Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der drohenden Zölle bei Trumps Amtsantritt im Januar untergraben wird.

Unterdessen kämpft die Eurozone mit politischer Unsicherheit und wirtschaftlichen Herausforderungen. Deutschland, die größte Volkswirtschaft der Eurozone, meldete letzte Woche enttäuschende Stimmungsdaten, wobei der ZEW-Konjunkturklimaindex stark gesunken ist. Zur Unsicherheit kommt hinzu, dass Bundeskanzler Olaf Scholz am 16. Dezember einem Misstrauensantrag gegenübersteht, den Scholz ohne die Unterstützung der FDP mit Sicherheit verlieren wird. Daraufhin hat Scholz zugestimmt, am 23. Februar 2025 vorgezogene Neuwahlen abzuhalten und damit die ursprünglich für September 2025 geplante Wahl vorzuziehen.

Zu den Herausforderungen des Euro kommt seine starke Abhängigkeit vom Außenhandel hinzu. Die wirtschaftlichen Probleme Chinas, die durch eine Immobilienkrise und Handelszölle verursacht werden, belasten die europäischen Exporte schwer. Unter den Ländern der Eurozone ist Deutschland aufgrund seiner engen Handelsbeziehungen zu China besonders exponiert. Angesichts der schwachen chinesischen Nachfrage sind die Wachstumsaussichten der Eurozone düster, was die bearische Stimmung hinter unserer EUR/USD-Prognose verstärkt.

Wichtige makroökonomische Termine, die diese Woche zu beobachten sind und die EUR/USD-Prognose beeinflussen könnten

Der makroökonomische Kalender für diese Woche bietet weniger wichtige Termine, aber zwei wichtige Entwicklungen könnten dennoch die Volatilität antreiben:

PBOC-Zinsentscheidung (Mittwoch): Die People's Bank of China könnte die Märkte mit einer Zinssenkung überraschen, was den Druck auf den Euro durch die Handelsverflechtungen mit der chinesischen Wirtschaft erhöhen würde. Ein schwächerer Yuan bedeutet eine geringere chinesische Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen aus der Eurozone.

Globale Flash-PMIs (Freitag): Die PMI-Daten für den Fertigungs- und Dienstleistungssektor am Freitag werden neue Einblicke in die wirtschaftliche Gesundheit in den wichtigsten Regionen, einschließlich der Eurozone, geben. Angesichts der neuesten Probleme der Eurozone könnte ein schwacher PMI-Wert den Verkaufsdruck auf EUR/USD weiter verstärken, während stärkere Daten zu einer Short-Squeeze-Rallye führen könnten.

Die Sorge um eine nachlassende Nachfrage, die durch Handelsspannungen und mögliche Zölle noch verstärkt wird, belastet die Stimmung schwer. Sofern die Eurozone keine unerwartete Verbesserung ihrer Daten vorweisen kann, ist es unwahrscheinlich, dass sich die bearische Dynamik für EUR/USD wesentlich ändert.

Technische Erwartungen für EUR/USD: Wichtige Werte im Auge behalten

Aus technischer Sicht setzt EUR/USD seinen Abwärtstrend mit niedrigeren Höchst- und Tiefstwerten fort. Das Währungspaar hat letzte Woche den Wert von 1,0500 getestet und kurzzeitig unterschritten, bevor es sich leicht erholte.

Die unmittelbare Unterstützung liegt also bei 1,0500 auf dem EUR/USD-Chart, was erneut getestet werden könnte, wenn der Dollarkaufdruck anhält. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte zu weiteren technischen Verkäufen führen, auch ohne neue makroökonomische Katalysatoren. Das Tief vom Oktober 2023 bei 1,0448 ist das nächste bearische Ziel.

Was die zu beobachtenden Widerstandsebenen betrifft, so ist ein kurzfristiger Bereich, den es zu beobachten gilt, jetzt die alte Unterstützungszone von etwa 1,0590-1,0600. Oberhalb dieses Bereichs werden 1,0650, 1,0700 und 1,0770 in den Fokus rücken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere bearische EUR/USD-Erwartung ein schwieriges Umfeld für den Euro und einen starken Dollar widerspiegelt, was auf die wirtschaftliche Unsicherheit in Europa und Trumps wachstumsfördernde Politik zurückzuführen ist. Wenn keine signifikanten bullischen Katalysatoren auftauchen, scheint der Weg unter 1,05 $ immer wahrscheinlicher zu werden.

