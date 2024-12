EUR/USD, Erwartungen für Öl: Zwei zu handelnde Geschäfte

EUR/USD erholt sich von einem 2-Jahres-Tief, aber die Gewinne könnten begrenzt sein

Deutsches IFO-Geschäftsklima verschlechtert sich im November

USD entspannt sich nach Trumps Nominierung als Finanzminister

EUR/USD steigt in Richtung 1,05

EUR/USD erholt sich von seinem 2-Jahres-Tief, das letzte Woche erreicht wurde, während der Markt die jüngste deutsche Ifo-Umfrage und Trumps wahrscheinliche Nominierung als Finanzminister verdaut.

Die deutschen IFO-Daten zeigen, dass die Geschäftsstimmung im November gesunken ist, wobei sowohl die aktuellen Bedingungen als auch die Aussichten im Vergleich zum Vormonat nachließen. Die Daten zeigen die Schwierigkeiten in der größten Volkswirtschaft Europas.

Die Daten kommen, nachdem die PMI-Zahlen vom Freitag zeigten, dass die Geschäftstätigkeit in der Eurozone im November in den Kontraktionsbereich fiel, noch bevor irgendwelche Trump-Zölle angekündigt oder angewendet wurden. Die schwachen Wirtschaftsaussichten der Region lassen die Befürchtung und Erwartung aufkommen, dass die EZB die Zinssätze aggressiver senken könnte.

Dies steht im Gegensatz zur Federal Reserve, von der erwartet wird, dass sie das Tempo der Zinssenkungen angesichts stärkerer US-Wirtschaftsdaten und der Erwartung, dass Trump wahrscheinlich inflationäre Maßnahmen ergreifen wird, verlangsamt.

Während der Wirtschaftskalender der USA heute relativ ruhig ist, wird sich der Fokus später in der Woche vor dem Thanksgiving-Feiertag auf das FOMC-Protokoll und den Kern-PCE richten.

Ein heißer als erwarteter Kern-PCE, die von der Fed bevorzugte Inflationsmessgröße, könnte die Erwartungen an eine Zinssenkung weiter senken. Derzeit preist der Markt eine 55-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember ein.

Heute tendiert der USD schwächer und unterbricht seine jüngste Rally aufgrund von Trumps Nominierung von Scott Bessent als Finanzminister. Bessent F wird vom Anleihemarkt begrüßt, da er als fiskalkonservativ gilt.

Allerdings hat Bessent bereits früher offen über seine Bevorzugung eines starken Dollars und die Unterstützung von Zöllen gesprochen, was darauf hindeutet, dass ein Rückzug des USD nur von kurzer Dauer sein könnte.

EUR/USD-Erwartung – technische Analyse

EUR/USD hat sich von 1,0330, dem Tief von 2024, erholt und ist in Richtung 1,5 gestiegen. Das Paar handelt jedoch unterhalb seines fallenden Kanals und die 50 SMA kreuzen die 200 SMA in einem bearischen Signal.

Verkäufer werden versuchen, den Abwärtstrend wieder unter das Niveau von 10,4 auf 1,0330 zu drücken. Ein Durchbruch unter dieses Niveau ist erforderlich, um den Abwärtstrend zu verlängern.

Der lange, untere Docht der Kerze vom Freitag, der auf eine schwache Verkaufsnachfrage auf diesen niedrigeren Niveaus hindeutet, könnte Käufer ermutigen. Käufer werden versuchen, die Erholung über 1,05 und 1,0550 in Richtung 1,06 auszudehnen. Ein Anstieg über diesen Wert negiert den kurzfristigen Abverkauf.

Öl stabilisiert sich nach 6 % Zuwachs in der letzten Woche

Öl stieg angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen

Treffen der OPEC+ und Ausblick der Fed stehen diese Woche im Fokus

Öl scheint auf Widerstand bei 71,50 – 72,50 zu stoßen

Öl hält sich stabil auf einem Zwei-Wochen-Hoch, nachdem es in der letzten Woche einen Zuwachs von 6 % verzeichnete. Die Spannungen zwischen dem Westen und den großen Ölproduzenten Russland und Iran haben die Sorge vor Versorgungsunterbrechungen geschürt.

Öl verzeichnete den größten wöchentlichen Anstieg seit Ende September, nachdem Russland eine Hyperschallrakete auf die Ukraine abgefeuert und die Schwelle für einen Atomkrieg gesenkt hatte. Während die russische Ölversorgung nicht beeinträchtigt wurde, ist die geopolitische Risikoprämie gestiegen.

Zu Beginn der neuen Woche geben die Preise nach, da die Anleger auf weitere Hinweise zu den geopolitischen Entwicklungen und den geldpolitischen Ausblick der Fed warten. Der US-Kern-PCE und das Fed-Protokoll werden diese Woche veröffentlicht.

In dieser Woche wird auch das OPEC-Treffen am 1. Dezember im Mittelpunkt des Interesses stehen, bei dem die Gruppe die Ölautos angesichts der schwachen Nachfrageaussichten wahrscheinlich länger an Ort und Stelle halten wird. Sollten die Nachfrageaussichten schwach bleiben und die Befürchtungen hinsichtlich eines Überangebots im nächsten Jahr verbleiben, könnte die Rücknahme der freiwilligen Produktionskürzungen bis ins 2. Quartal oder später verschoben werden.

Die Daten der letzten Woche zeigten, dass die chinesischen Rohölimporte im November wieder anstiegen, da niedrigere Preise die Nachfrage nach Lagerbeständen erhöhten.

Erwartungen für Öl – technische Analyse

Öl erholte sich von dem Tief von 67,50 und stieg wieder in Richtung der Widerstandszone von 71,50 bis 72,50, einer Zone, die im Laufe des Jahres mehrmals Verluste aufgehalten und Gewinne begrenzt hat. Im Moment ist das Bild neutral.

Käufer müssen über 71,50–72,50 steigen, um ein höheres Hoch zu erzielen und die Struktur des Charts zu ändern. Oberhalb dieser Zone rückt 75,00 in den Fokus, die runde Zahl und die fallende Trendlinie. Ein Anstieg über diese Zahl legt den 200-SMA bei 76,90 frei.