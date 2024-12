EUR/USD, FTSE Erwartungen: Zwei zu beobachtende Handelsgeschäfte

EUR/USD fällt vor den US-Inflationsdaten

EUR/USD fällt den vierten Tag in Folge, da der US-Dollar stärker wird und die Aufmerksamkeit auf die US-Inflationsdaten gerichtet ist.

Der US-VPI wird voraussichtlich im Oktober auf 2,6 % im Jahresvergleich steigen, gegenüber 2,4 % im September, und die Kerninflation wird voraussichtlich bei 3,3 % verharren. Eine unerwartet hohe Inflation könnte dazu führen, dass der Markt die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die Fed weiter dämpft.

Der US-Dollar hat nach dem Sieg von Trump zugelegt, da erwartet wird, dass die Fed die Zinsen aufgrund der Inflationspolitik des neuen Präsidenten langsamer senken muss. Der Markt preist eine Zinssenkung im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % ein, gegenüber 80 % vor der Wahl.

Der EUR ist seit dem Sieg von Donald Trump stark gefallen, verstärkt durch die Befürchtungen über die Auswirkungen von Handelszöllen auf das bereits schwache Wachstum in der Eurozone. Zölle könnten das Wachstum aus der Bahn werfen und die EZB zu aggressiveren Zinssenkungen zwingen.

Gestern fiel die deutsche ZEW-Konjunkturerwartung schwächer aus als erwartet, was auf die wachsende Besorgnis über Trumps Handelszölle und die politische Unsicherheit in Deutschland zurückzuführen ist.

Der Wirtschaftskalender der Eurozone ist heute ruhig. Die Aufmerksamkeit wird sich auf die morgigen BIP-Zahlen richten, um mehr über den Zustand der Wirtschaft in der Region zu erfahren.

EUR/USD-Erwartung – Technische Analyse

Nach dem Scheitern an der 100-SMA hat sich EUR/USD wieder erholt und ist unter mehrere wichtige Unterstützungen gefallen, darunter die 200-SMA, um 1,06, das April-Tief, zu testen.

Verkäufer werden versuchen, den bearischen Trend durch das Durchbrechen der 1,006-Unterstützung zu verlängern, was die Tür zur runden Zahl 1,05 und 1,0450, dem Tief von 2023, öffnet.

Eine Erholung des Preises müsste über 1,0670, dem Juni-Tief, liegen und 1,07 wieder erreichen, um die Gewinne in Richtung 1,08 auszubauen. Ein Anstieg über 1,07 negiert den kurzfristigen Aufwärtstrend.

FTSE steigt vorsichtig von einem 3-Monats-Tief

Britische Aktien steigen leicht an, nachdem sie am Dienstag auf einem Dreimonatstief geschlossen hatten, da die Anleger vorsichtig auf die US-Inflationsdaten blickten.

Der FTSE hat seit Trumps Sieg zu kämpfen und wurde an fünf der letzten sechs Handelstage niedriger gehandelt, da die Anleger die Wahrscheinlichkeit in Betracht ziehen, dass der gewählte Präsident Trump Zölle einführt und eine härtere Haltung gegenüber Europa und China einnimmt.

Unterdessen zeigten die gestrigen Daten, dass die Löhne im Vereinigten Königreich im September stärker als erwartet gestiegen sind, obwohl die Arbeitslosenquote unerwartet gestiegen ist, was die Bank of England in eine schwierige Lage bringt, da sie überlegt, ob sie die Zinssätze im Dezember senken soll. Laut dem Chefökonomen der Bank of England, Huw Pill, ist das Lohnwachstum immer noch zu stark, was bedeutet, dass eine Zinssenkung im Februar wahrscheinlicher ist als eine im Dezember.

Die Aufmerksamkeit richtet sich heute auf die Inflation in den USA. Eine schwächere Inflation in den USA könnte dazu führen, dass der Marktpreis eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung durch die Fed im Dezember sieht, was sich positiv auf Aktien auswirken würde.

Der Wirtschaftskalender für Großbritannien ist heute ruhig. Das britische BIP und die Einzelhandelsumsätze werden im Laufe der Woche erwartet.

In Unternehmensnachrichten stiegen die Aktien der Smith Group um 21 % auf ein Rekordhoch, nachdem das Unternehmen seine Erwartungen an Umsatz und Gewinnmarge aufgrund des starken Wachstums in allen Geschäftsbereichen angehoben und sein Aktienrückkaufprogramm gestartet hatte.

Experience-Aktien wurden trotz solider Prognosen niedriger gehandelt, was möglicherweise auf eine schwächer als erwartete Erholung des Broker-to-Broker-Geschäfts in Lateinamerika zurückzuführen ist.

Erwartungen für den FTSE – Technische Analyse

Der FTSE hat die bekannte Spanne von 8150 bis 8325, innerhalb derer er seit Mai gehandelt wurde, durchbrochen. Er hat eine Serie von niedrigeren Tiefst- und Höchstständen gebildet und ist in diesem Jahr auch zum ersten Mal unter die 200 SMA gefallen, während der Kurs in Richtung 8000 steigt. Die 50 SMA kreuzen die 50 SMA in einem bearischen Signal.

Sollten Verkäufer die 8000er-Unterstützung durchbrechen, öffnet dies die Tür zu 7910, dem Tief vom 5. August.

Auf der Oberseite ist ein Widerstand bei 8120, dem 200-SMA und 8150 zu erkennen. Oberhalb von hier, bei 8250, kommt der 100-SMA ins Spiel.