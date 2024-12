Französischer Premierminister Barnier gestürzt, CAC 40 steht vor entscheidendem Widerstand

Französische Regierung von Premierminister Michel Barnier verliert Vertrauensabstimmung

Die zentristische Minderheitsregierung des französischen Premierministers Michel Barnier wurde am Mittwoch in einer historischen Vertrauensabstimmung gestürzt, was den ersten Termin dieser Art in Frankreich seit mehr als 60 Jahren darstellt. Die Abstimmung vertieft die politische Krise in Frankreich und führt zu erheblicher Unsicherheit über die Regierungsführung des Landes und den bevorstehenden Haushalt 2025.

Wichtige Details

Abstimmungsergebnis :

331 Abgeordnete in der 577 Sitze umfassenden Nationalversammlung Frankreichs stimmten für die Absetzung der Regierung Barnier.



Der Antrag wurde mit der gemeinsamen Unterstützung links- und rechtsextremer Oppositionsparteien angenommen, die sich einig waren in ihrer Ablehnung von Barniers Nutzung besonderer Befugnisse zur Verabschiedung von Haushaltsmaßnahmen ohne parlamentarische Abstimmung.

Unmittelbare Folgen :

Sprecherin Yael Braun-Pivet bestätigte, dass Barnier seinen Rücktritt bei Präsident Emmanuel Macron einreichen muss, der nun die nächsten Schritte auslösen wird.



Barniers umstrittene Haushaltsmaßnahmen zielten auf Einsparungen in Höhe von 60 Milliarden Euro ab, um das öffentliche Defizit Frankreichs, das derzeit bei 6,1 % des BIP liegt, näher an die von der EU vorgeschriebene Grenze von 3 % heranzuführen.

Politische Auswirkungen

Öffentliche und parlamentarische Gegenreaktion :

Barniers Sparmaßnahmen wurden weithin dafür kritisiert, dass sie ärmere Bürger unverhältnismäßig stark treffen, was parteiübergreifend Wut weckte.

Die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen erklärte, dass nun Macron unter Druck stehe, forderte jedoch nicht seinen Rücktritt.

Mathilde Panot , Vorsitzende der linksradikalen France Unbowed (LFI), forderte vorzeitige Präsidentschaftswahlen, um die Krise zu lösen.

Macrons Antwort :

Der Präsident wird voraussichtlich am Donnerstagabend in einer im Fernsehen übertragenen Rede zur Nation sprechen.

Macron muss entscheiden, ob er einen neuen Premierminister ernennt, der in der Lage ist, parteiübergreifende Unterstützung zu sichern, oder ob er Barnier und seine Minister als Übergangsregierung behält, während er rechtliche Möglichkeiten zur Verabschiedung des Haushalts auslotet.

Nächste Schritte

Parlamentarische Dynamik :

Frankreich kann keine neuen Parlamentswahlen vor Juli abhalten.



Jeder neue Premierminister würde bei der Verabschiedung von Gesetzen durch ein gespaltenes Parlament vor ähnlichen Herausforderungen stehen.

Haushaltsoptionen :

Eine Übergangsregierung könnte Notstandsgesetze vorschlagen, um die Haushaltsbestimmungen von 2024 auf 2025 auszudehnen.



Alternativ könnte sich die Regierung von Macron auf Sonderbefugnisse berufen, um den Haushalt 2025 per Dekret zu verabschieden – ein rechtlich umstrittener Schritt mit erheblichen politischen Risiken.

Weitere Auswirkungen

Wirtschaftliche Bedenken :

Die öffentlichen Finanzen Frankreichs verbleiben angespannt, mit einem Defizit, das deutlich über den EU-Zielen liegt.

Politische Unsicherheit könnte das Vertrauen der Investoren und die wirtschaftliche Stabilität beeinträchtigen.

EU-Stabilität :

Als eine der führenden Volkswirtschaften Europas tragen die politischen Turbulenzen in Frankreich zur Unsicherheit in der gesamten EU-Wirtschaftslandschaft bei, insbesondere angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen Deutschlands und der zunehmenden Spannungen im Welthandel.

Globale Reaktion :

Angesichts der Rolle Frankreichs als wichtiger EU-Führungsmacht werden die internationalen Märkte und die Regierungen der Nachbarländer Macrons nächste Schritte genau beobachten.

France 40 (CAC 40) Technische Analyse – Tages-Chart

1. Aktuelle Kursbewegung und Trend:

Der France 40 wird bei 7.318,3 gehandelt, erholt sich von einem neuen Tief bei 7.088,7 und testet den Widerstand der Abwärtstrendlinie.

Der Index verbleibt in einem breiteren absteigenden Dreiecksmuster, was auf eine Konsolidierung mit einem möglichen Ausbruch am Horizont hindeutet.

2. Unterstützungs- und Widerstandslevel:

Widerstand :

Der unmittelbare Widerstand liegt bei 7.364,2 (in Übereinstimmung mit dem EMA 50). Ein Ausbruch über dieses Niveau würde den bullischen Fall stärken.



Der nächste wichtige Widerstand liegt bei 7.456,2 (EMA 100) und 7.620,8 und markiert ein kritisches Niveau für eine mögliche Trendumkehr.



Ein Ausbruch über 7.620,8 würde die bullische Dynamik bestätigen und den Weg in Richtung 7.800 ebnen.

Unterstützung :

Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 7.276,3 (EMA 20), was eine dynamische Unterstützung für die anhaltende Erholung darstellt.



Die nächste Unterstützung liegt bei 7.088,7 , was das neueste Tief und die untere Grenze des absteigenden Dreiecks markiert.



Ein Durchbruch unter 7.088,7 würde eine tiefere Korrektur signalisieren, die auf 7.000 oder weniger abzielt.

3. Gleitende Durchschnitte:

Der EMA 20 bei 7.276,3 steigt und bietet sofortige Unterstützung.

Der EMA 50 bei 7.364,2 und der EMA 100 bei 7.456,2 wirken als Widerstand, wobei der Preis versucht, diese Niveaus zurückzuerobern.

Der EMA 200 bei 7.524,0 dient als langfristiger Widerstand und als Schlüsselniveau für die Bestätigung einer bullischen Trendwende.

4. RSI und stochastischer RSI:

Der RSI liegt bei 51,75 , was auf eine neutrale bis leicht bullische Stimmung hindeutet. Dies deutet darauf hin, dass es Raum für weitere Aufwärtstendenzen gibt, wenn der Preis die Widerstandsstufen durchbricht.

Der Stochastic RSI liegt bei 100,00, was auf überkaufte Bedingungen hindeutet. Dies deutet darauf hin, dass der Index kurzfristig auf Widerstand oder Konsolidierung stoßen könnte.

5. Wichtige Beobachtungen:

Der Index befindet sich derzeit an der Abwärtstrendlinie des absteigenden Dreiecks. Ein Ausbruch über diese Linie würde auf eine bullische Trendwende hindeuten.

Eine Ablehnung am Trendlinienwiderstand könnte dazu führen, dass die Unterstützungsniveaus von 7.276,3 oder 7.088,7 erneut angesteuert werden.

These:

Szenario 1: Bullischer Ausbruch:

Wenn der France 40 Index über 7.364,2 steigt und sich dort hält, könnte er 7.456,2 anvisieren und schließlich 7.620,8 testen.

Ein Ausbruch über 7.620,8 würde das bullische Momentum bestätigen und den Weg in Richtung 7.800 ebnen.

Szenario 2: Ablehnung und Rückzug:

Überkaufte Bedingungen beim Stochastic RSI deuten auf einen möglichen Rückzug hin, wenn der Preis die Abwärtstrendlinie nicht durchbricht.

Wenn 7.276,3 nicht gehalten werden können, würde 7.088,7 erneut angesteuert werden, und ein Durchbruch unter dieses Niveau würde weiteren bearischen Druck in Richtung 7.000 signalisieren.

Fazit

Der Sturz der Regierung Barnier markiert einen entscheidenden Moment für Frankreich und läutet eine Phase politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit ein. Macrons Führungsstärke und strategische Entscheidungen in den kommenden Tagen werden für die Bewältigung der unmittelbaren Haushaltsprobleme von entscheidender Bedeutung sein. Ein Ausbruch über 7.364,2 würde einen weiteren Aufwärtstrend in Richtung 7.620,8 signalisieren, während eine Ablehnung zu einem Rückzug in Richtung 7.276,3 oder darunter führen könnte.