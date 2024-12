GBP/USD, DAX-Erwartung: Zwei zu beobachtende Handelsgeschäfte

GBP/USD fällt, da die Arbeitslosigkeit steigt

Die Arbeitslosigkeit stieg von 4 % auf 4,3 %

Das Lohnwachstum verlangsamte sich auf 4,8 %

GBP/USD testet 200 SMA

GBP/USD ist auf ein 3-Monats-Tief gefallen, da der US-Dollar stärker geworden ist und die Arbeitslosigkeit im Vereinigten Königreich steigt.

Die Arbeitslosigkeit stieg in den drei Monaten bis September stärker als erwartet auf 4,3 %, gegenüber 4 % im Vorquartal. Unterdessen sank die Zahl der Beschäftigten auf den Gehaltslisten der Unternehmen im gleichen Zeitraum um 9000, und auch die Zahl der offenen Stellen ging den 28. Monat in Folge zurück, was den niedrigsten Stand seit Mai 2021 darstellt und Anzeichen für eine sich abzeichnende Verlangsamung und eine Abkühlung des Arbeitsmarktes sind.

Die Unternehmensgewinne ohne Boni gingen von 4,9 % auf 4,8 % zurück. Dies liegt immer noch deutlich über der Inflation, die bei 1,7 % liegt, und hilft den Haushalten, ihre Finanzen nach der Krise der Lebenshaltungskosten wieder aufzubauen.

Anzeichen für eine Verlangsamung auf dem Arbeitsmarkt lassen das Pfund sinken. Ein schwächerer Arbeitsmarkt erhöht die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung durch die Bank of England, obwohl das Lohnwachstum weiterhin stagniert, sodass eine Zinssenkung im Dezember unwahrscheinlich ist, während eine Senkung im Februar nächsten Jahres möglich wäre.

Unabhängig davon ist der US-Dollar gegenüber seinen wichtigsten Kollegen auf ein Viermonatshoch gestiegen, da erwartet wird, dass Trumps Inflationspolitik zu einer allmählicheren Reduzierung der Zinssenkungen der Federal Reserve führen wird.

Der Wirtschaftskalender der USA ist heute ruhig. Die Aufmerksamkeit wird auf den Rednern der Federal Reserve liegen, die angesichts des Sieges von Trump weitere Erläuterungen zum künftigen Zinskurs geben werden. Die US-Inflationsdaten werden morgen erwartet.

GBP/USD-Erwartung – Technische Analyse

GBP/USD hat die Unterstützung von 1,2850 unterschritten und testet die 200 SMA bei 1,2810, da die Verkäufer die Kontrolle übernehmen. Ein deutlicher Durchbruch nach unten öffnet die Tür zu 1,27.

Der Widerstand ist bei 1,2850 zu sehen, und ein Anstieg über das Niveau von 1,30 ist erforderlich, um den Abwärtstrend zu negieren.

DAX fällt, da Trumps Risiken die Stimmung trüben

Handelszölle könnten Deutschlands Exporte treffen

Handelszölle auf China könnten die Wirtschaft des wichtigsten Handelspartners schwächen

DAX-Handel zwischen 19.000 und 19.500

Der DAX und seine europäischen Kollegen haben angesichts breit angelegter Verluste deutlich schwächer eröffnet, da die Märkte weiterhin die Auswirkungen der Politik des gewählten US-Präsidenten Trump abwägen.

Europäische Aktien standen allgemein unter Druck, da die Anleger nach dem Sieg von Trump in der vergangenen Woche die Wahrscheinlichkeit von Handelszöllen abschätzen. Trump hat mit Zöllen von 10 % bis 20 % auf importierte Waren aus Europa gedroht, was der fragilen wirtschaftlichen Erholung schaden könnte.

Dies ist jedoch nur ein Teil der Geschichte. Handelszölle von 60 % auf China könnten sich negativ auf die Wirtschaft auswirken, die bereits unter einer Immobilienkrise leidet. China ist auch ein wichtiger Handelspartner für Europa, insbesondere für Deutschland.

Die chinesischen Inflationsdaten vom Wochenende deuteten auf eine schwächere Inlandsnachfrage hin, was bei den Exporteuren für Besorgnis sorgte. Die Erzeugerpreise (PPI) in China gingen im Jahresvergleich um 2,9 % zurück.

Unterdessen bestätigte die Inflation in Deutschland den vorläufigen Wert von 2 %. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die deutsche ZWE-Konjunkturstimmung, die im November voraussichtlich auf 12,8 sinken wird, nach 13,1 im Oktober. Eine gesunkene Stimmung könnte den DAX nach unten ziehen.

Erwartungen für den DAX – Technische Analyse

Der DAX handelt zwischen 19.000 und 19.500. Der Kurs konnte gestern nicht über 19.500 steigen und ist heute wieder gesunken. Der RSI ist neutral. Diese Konstellation eignet sich für einen Breakout-Trade.

Käufer werden versuchen, über 19.500 zu steigen, um die Gewinne in Richtung 19670 und neuer Allzeithochs auszubauen.

Verkäufer werden versuchen, 19.000 zu erreichen, um die 100 SMA bei 18.700 freizulegen. Darunter kommt die 200 SMA bei 18400 ins Spiel.