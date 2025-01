Globale Märkte reagieren auf Beschäftigungsdaten; DAX gibt Gewinne wieder ab

Marktübersicht

USA

Am Wochenende kam es an den globalen Finanzmärkten zu bemerkenswerten Bewegungen, die von der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten und geopolitischen Entwicklungen beeinflusst wurden. In den Vereinigten Staaten haben die stärker als erwarteten Beschäftigungszahlen die Inflationssorgen wieder angeheizt. Die US-Wirtschaft hat am Freitag mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Diese Entwicklung hat zu Spekulationen geführt, dass die Federal Reserve ihre geldpolitische Haltung überdenken und die erwarteten Zinssenkungen möglicherweise verschieben könnte. Infolgedessen verzeichneten die wichtigsten US-Indizes, darunter der S&P 500 und der Nasdaq, am Freitag einen Rückgang von etwa 1,5 %, während Gold um 0,80 % zulegte.

AUSTRALIEN

In Australien fiel der ASX200-Index am Montag um 1,23 % und schloss bei 8.191,90 Punkten. Dieser Rückgang wurde größtenteils auf die Auswirkungen der US-Beschäftigungsdaten zurückgeführt, die die Besorgnis über die globale Zinspolitik verstärkten. Auch der australische Dollar schwächte sich ab und erreichte mit 61,30 US-Cent ein fast fünfjähriges Tief. Sektoren wie Finanzen und Einzelhandel standen unter erheblichem Druck, während Energie und Versorgungsunternehmen Gewinne verzeichneten, wobei Unternehmen wie Woodside Energy und Santos bemerkenswerte Zuwächse verbuchten.

CHINA

Die asiatischen Märkte spiegelten diese vorsichtige Stimmung wider. In China deuteten jüngste Daten darauf hin, dass die Unternehmensgewinne im dritten Jahr in Folge zurückgehen werden, mit einem Rückgang von 4,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Anhaltender Deflationsdruck, insbesondere bei den Erzeugerpreisen.

Trotzdem zeigen die neuesten chinesischen Daten, die in den frühen Morgenstunden veröffentlicht wurden, einen Anstieg der Exporte um 10,7 %, was die vorherige Rate von 6,7 % übertrifft. Trotz der starken Exportleistung behindert die schwache Inlandsnachfrage, die durch einen anhaltenden Einbruch des Immobilienmarktes noch verschärft wird, weiterhin das Wirtschaftswachstum.

Vereinigtes Königreich

Im Vereinigten Königreich kam es auf dem Anleihemarkt zu Turbulenzen, wobei die Renditen für Staatsanleihen den höchsten Stand seit 27 Jahren erreichten. Dieser Anstieg der Kreditkosten hat Bedenken hinsichtlich einer möglichen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und der Investitionen aufkommen lassen. Einige Experten sind jedoch der Meinung, dass die Abwertung des Pfunds ausländische Investitionen anziehen und möglicherweise zu einem Boom bei Fusionen und Übernahmen führen könnte, insbesondere durch US-Unternehmen, die günstigere britische Vermögenswerte erwerben wollen.

Unternehmensnachrichten

KI-Chips

Da der CEO von Nvidia voraussagt, dass die Nutzung von Quantencomputern noch Jahre entfernt ist, stürzen die Quantenaktien ab. Nach der Aussage des CEO von Nvidia Corp., Jensen Huang, dass „sehr nützliche“ Quantencomputer wahrscheinlich noch Jahrzehnte entfernt sind, fielen die Aktien von IonQ Inc., Rigetti und anderen Unternehmen, die mit Quantencomputern in Verbindung stehen, von ihren Allzeithochs.

Boeing

Boeing steht unter Beobachtung, da Branchenexperten vermuten, dass eine Aufspaltung des Unternehmens den Unternehmenswert steigern könnte. Analysten ziehen Parallelen zur jüngsten erfolgreichen Umstrukturierung von General Electric und schlagen vor, dass eine Aufteilung von Boeing in seine Hauptgeschäftsbereiche – kommerzielle Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Dienstleistungen – einen erheblichen Wert freisetzen könnte. Trotz der jüngsten Führungswechsel und strategischen Veränderungen ist eine formelle Aufspaltung immer noch ein Gerücht.

EU-AUTOHERSTELLER UNTER DRUCK

Die meisten Autohersteller in der EU haben mit sinkenden Verkaufszahlen zu kämpfen, darunter Porsche, Mercedes, BMW und VW. Besonders besorgniserregend sind die gestiegenen Produktionskosten und die schwache Nachfrage aus dem größten Markt, China.

META

Mark Zuckerberg, CEO von Meta, hat mit seiner Kritik an den Auswirkungen von Programmen für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion (Diversity, Equity, Inclusion, DEI) auf die Unternehmenskultur Diskussionen ausgelöst. Er argumentiert, dass solche Initiativen zu einem „kulturell neutralisierten“ Umfeld geführt haben, und betont die Vorteile einer „maskulinen Energie“ in der Geschäftsdynamik. Diese Kommentare fallen mit den jüngsten Entscheidungen von Meta zusammen, bestimmte DEI-Programme zu beenden und die Unternehmensrichtlinien anzupassen, was eine breitere Verschiebung in der Herangehensweise amerikanischer Unternehmen an Vielfalt und Inklusion widerspiegelt.

Bitcoin

Bitcoin fällt am dritten Tag in Folge auf 94.000 $ aufgrund von Zinsängsten der Fed, viele Altcoins folgen diesem Beispiel, da Unsicherheit auf der Tagesordnung steht.

Highlights des Wirtschaftskalenders

Der Wirtschaftskalender ist heute eher ruhig, ohne größere Veröffentlichungen. Morgen werden wir jedoch mit dem US-PPI beschenkt. Am Mittwoch wird der britische VPI veröffentlicht, später am Tag folgt der US-VPI und gegen Nachmittag die Rohölbestände.

Am Donnerstag werden dann die Zahlen zum britischen BIP, zum deutschen VPI, zu den Kern-Einzelhandelsumsätzen in den USA und zum Philadelphia-Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Die Woche endet mit der Veröffentlichung des EU-VPI am Freitag.

Entwicklungen in Deutschland

Deutschland befindet sich derzeit an einem komplexen Scheideweg. Derzeit geht die Angst um, dass Trump der EU Zölle auferlegen könnte, wobei die EU über die nächsten Schritte entscheidet, falls die Zölle tatsächlich eingeführt werden sollten. Außerdem wurde die Koalitionsregierung aufgelöst und es wurde noch kein klarer Regierungschef gewählt. Selbst der deutsche Industriesektor, ein Eckpfeiler der Wirtschaft, steht unter Druck, da die schwache Inlands- und Auslandsnachfrage die Umsätze belastet, insbesondere im Automobilsektor. Darüber hinaus stehen strenge energiepolitische Maßnahmen weiterhin im Mittelpunkt, wobei die Diskussionen über nachhaltige Energiewende und die Auswirkungen geopolitischer Spannungen auf die Energieversorgung andauern.

Deutschland 40 (DAX) 1-Tages-Chart – Technische Analyse

Kursniveaus und Fibonacci-Retracements :

Der Kurs hat sich kürzlich von seinem Hoch bei 20.525,3 zurückgezogen.

Die Fibonacci-Levels sind deutlich gekennzeichnet:

0,618 Retracement bei 19.870,1 : Dies ist eine kritische Unterstützungszone, die oft als starkes Level für einen potenziellen Aufschwung angesehen wird.



0,5 Retracement bei 19.667,7 : Ein weiteres wichtiges Unterstützungslevel, das mit dem 50 %-Mittelwert-Rückkehr-Level übereinstimmt.



0,382 Retracement bei 19.465,2 : Niedrigere Unterstützungsstufe, die auf ein mögliches weiteres Retracement hindeutet.

Gleitende Durchschnitte :

200 EMA (rote Linie) : Bei 18.845,5 handelt es sich um eine langfristige Unterstützungsstufe, die anzeigt, dass der Aufwärtstrend intakt ist, solange der Preis darüber bleibt.

100 SMA (orange Linie) und 50 EMA (grüne Linie) konvergieren um den Bereich 19.800 und bilden einen dynamischen Unterstützungscluster. Dies verleiht der Fibonacci-Unterstützung um 19.870,1 zusätzliche Stärke.

Indikatoren :

RSI (14) : Derzeit bei 51,78 , was auf ein neutrales Momentum hinweist. Es besteht Spielraum für weitere Abwärtsbewegungen, ohne in den überverkauften Bereich zu gelangen.

Stochastic RSI : Die blauen und orangefarbenen Linien bewegen sich nach einem überkauften Zustand nach unten. Dies deutet auf ein nachlassendes Aufwärtsmomentum und die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Konsolidierung oder eines weiteren Rückgangs hin.

Preisaktion :

Die aktuelle Kerze zeigt einen rückläufigen Rückgang, der eine Ablehnung in der Nähe der Höchststände widerspiegelt.

Es besteht die Möglichkeit, dass der Preis in den kommenden Sitzungen den Wert von 19.870,1 (0,618 Fib) testet.

Wichtige Ebenen :

Unterstützung :

Unmittelbar: 19.870,1 (0,618 Fib) .



Weiter: 19.667,7 (0,5 Fib) und 19.465,2 (0,382 Fib) .



Haupt: 18.845,5 (200 EMA) .

Widerstand :

20.158,2 (0,786 Fib) : Sofortiger Widerstand.



20.525,3 : Hochpunkt und Schlüsselebene, die Bullen überwinden müssen.

Zusammenfassung:

Der DAX durchläuft derzeit ein Retracement, nachdem er kürzlich Höchststände erreicht hat. Die Unterstützung beim 0,618-Fibonacci-Level (19.870,1) wird entscheidend dafür sein, ob sich der Aufwärtstrend fortsetzt oder das Retracement sich vertieft. Momentum-Indikatoren deuten auf eine Abkühlungsphase hin, die kurzfristig zu einer Konsolidierung oder weiteren Abwärtsbewegungen führen könnte.