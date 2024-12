Märkte reagieren auf Trumps Sieg: US-Futures, Dollar steigt, Rohstoffe fallen

Soeben wurde bestätigt, dass Donald Trump die Mehrheit der Stimmen erhalten hat und damit der nächste Präsident der USA wird. Die Republikaner haben auch den Senat gewonnen. Der große Sieg hat „ein beispielloses und starkes Mandat“ verliehen, erklärte Trump, da seine Partei die Swing-States North Carolina, Wisconsin, Pennsylvania und Georgia gewonnen hat. Die Republikaner könnten auch das Repräsentantenhaus gewinnen, aber dies ist noch nicht bestätigt. Bei noch fünf ausstehenden Ergebnissen hat Trump bereits 51 % der Stimmen gewonnen, während Harris nur etwa 47,4 % erreicht hat – ein überwältigender Sieg für Trump und eine massive Reaktion der Märkte!

Quelle: TradingView.com

US-Futures deuten auf einen neuen Rekord beim S&P 500 hin

Die US-Index-Futures haben sich stark erholt, wobei die S&P-Futures einen Anstieg von 2,3 % verzeichnen. Der Grund für die Erholung des US-Aktienmarktes ist, dass Trump als wirtschaftsfreundlich gilt und seine Steuersenkungen ohne großen Widerstand der Demokraten, die die Kontrolle über den Senat verloren haben, durchsetzen kann. Das Hauptrisiko besteht nun darin, dass die Schwäche der Rohstoff- und Auslandsmärkte die Erholung kurzfristig zum Entgleisen bringen könnte. Es lohnt sich auch, die steigenden Anleiherenditen im Auge zu behalten, die sich negativ auf die Stimmung auswirken könnten, insbesondere bei Wachstumsaktien.

Könnten europäische Indizes unter Druck geraten?

Auch europäische Aktien sind gestiegen, obwohl sich Trumps Zölle negativ auf europäische Exporte in die USA auswirken könnten. Die Androhung von Zöllen, die Möglichkeit einer relativ strafferen US-Geldpolitik sowie ein Einbruch der Rohstoffpreise sind Faktoren, die den europäischen Indizes schaden könnten, sobald sich die Lage beruhigt hat.

Dollar steigt aufgrund von Inflationssorgen

Der Dollar ist auf breiter Front gestiegen, während Rohstoffe aufgrund der Dollarstärke und der Gefahr, dass Zölle die Nachfrage beeinträchtigen, einen Dämpfer erhalten haben. Da die Republikaner auch die Mehrheit im Senat errungen haben, hat Trump ein starkes Mandat und eine Plattform erhalten, um seine Politik umzusetzen, einschließlich Steuersenkungen. Dies könnte den Inflationsdruck stützen und dazu führen, dass die Fed ihre Zinssenkungen im Vergleich zu anderen Zentralbanken langsamer durchführt. Es könnte die Fed sogar daran hindern, die Zinsen im Jahr 2025 deutlich zu senken, falls der Disinflationsprozess zum Stillstand kommt und sich umkehrt. Aus diesem Grund hat sich der US-Dollar wie erwartet erholt.

Rohstoffe fallen

Rohöl gerät unter Druck, da eine mögliche Zunahme der Bohraktivitäten zu einer höheren Ölproduktion in den USA führen könnte. Der Abwärtstrend hielt sich aufgrund der Risikorallye bisher in Grenzen. Ich würde jedoch sagen, dass Öl eher die neuen Tiefststände testen wird, und der Auslöser wäre, wenn WTI das Tief vom Montag durchbricht. Neben verstärkten Bohrungen in den USA und einem stärkeren US-Dollar könnten Zölle die Nachfrage in Schlüsselmärkten wie China beeinträchtigen.

Rohstoffe könnten angesichts von Trumps Versprechen, Zölle auf importierte Waren, insbesondere aus China, zu erheben, unter Druck verbleiben. Industriemetalle könnten eine besondere Schwachstelle darstellen, und wir haben gesehen, dass Kupfer und Eisenerz über Nacht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der stärkere USD und die Renditen schaden auch dem Gold, da die Opportunitätskosten für das Halten des nicht zinsbringenden Vermögenswerts steigen.

Es besteht nun das Risiko, dass die US-Notenbank Federal Reserve (FOMC) ihr Tempo bei der Zinssenkung verlangsamt. Dies liegt daran, dass die Inflation durch Trumps Politik wieder aufflammen könnte.

-- Verfasst von Fawad Razaqzada, Marktanalyst

Fawad auf Twitter @Trader_F_R