Marktreaktion und Bitcoin-Ausblick nach US-Wahl 2024

Marktreaktion und Wirtschaftsausblick nach der US-Wahl

Donald Trumps Sieg und Marktreaktionen

Mit Donald Trumps bevorstehender Rückkehr in das Weiße Haus, zeigen die Märkte starke Reaktionen., da Investorenerwarten, was die. Trumps voraussichtlicher Sieg im Wahlkollegium und der Popular Vote ist der erste Erfolg eines Republikaners in beiden Kategorien seit 20 Jahren und zeigt die solide Unterstützung für seine Politik.

Während die Republikaner den Senat kontrollieren werden, wird erwartet, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus behalten. Dies könnte zu einem legislativen Patt in einigen Fragen führen, könnte jedoch Trumps wirtschaftlicher Agenda Raum geben, die die Märkte derzeit positiv aufnehmen.

Auswirkungen auf globale Märkte und Rohstoffe

Trumps voraussichtliche Politik, einschließlich potenzieller neuer Zölle, hat bereits die globalen Märkte erschüttert.deutlich aus Angst vor neuen US-Zöllen, während auch deraufgrund von Bedenken über mögliche Zölle auf europäische Produkte nachgab.erreichten neue Höchststände, da Investoren Krypto wahrscheinlich als Absicherung gegen inflationäre Politik sehen. Auch dererreichte Rekordhöhen, was den Optimismus der Investoren über das US-Wirtschaftswachstum unter Trumps Politik widerspiegelt.

UBS und der Schritt in Richtung Blockchain und Tokenisierung

In einem wichtigen Schritt hat UBS seinen ersten tokenisierten Fonds, uMINT, auf der Ethereum-Blockchain gestartet und reiht sich damit neben BlackRock und andere Finanzgiganten ein, die auf Blockchain-Technologie setzen. Der Fonds bietet institutionelles Cash-Management auf einer dezentralen Plattform und nutzt Geldmarktpapiere in einem risikobewussten Umfeld. Dieser Trend deutet auf eine wachsende Akzeptanz von Blockchain in der traditionellen Finanzwelt hin, was Transparenz, Sicherheit und Effizienz in der Fondsverwaltung verbessern könnte.

Krypto-Investitionen steigen angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit

Kryptowährungen verzeichneten mit 901 Millionen Dollar an Investitionszuflüssen eine starke Woche, was das Vertrauen der Anleger in digitale Assets als Absicherung gegen potenzielle inflationsbedingte Risiken und wirtschaftliche Unsicherheiten unterstreicht.

Bitcoin (BTC/USD) Tageschart

1. Aufwärtstrend mit starkem bullischen Momentum:

Bitcoin befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend und macht höhere Hochs und höhere Tiefs. Der Preis hat kürzlich Niveaus um 75.384 USD getestet, was einen wichtigen Widerstandsbereich darstellt.

Der konstante Aufwärtstrend wird durch die Anordnung der wichtigsten exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMAs) unterhalb des Preises unterstützt, was die bullische Tendenz verstärkt.

2. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:

Widerstand :

Unterstützung :

3. Gleitende Durchschnitte (EMA 9, 50, 100):

Die EMAs sind in einer bullischen Formation angeordnet, wobei der EMA 9 bei etwa 69.888,8 USD , der EMA 50 bei 65.209,8 USD und der EMA 100 bei 63.417,5 USD liegt. Der Preis liegt deutlich über diesen Durchschnitten, was ein starkes Aufwärtsmomentum zeigt.

Der EMA 9 fungiert kurzfristig als dynamische Unterstützung, und ein Preis über diesem Niveau signalisiert eine anhaltende bullische Dynamik.

4. RSI und Stochastischer Oszillator:

Der RSI liegt bei 64,39 und nähert sich überkauften Niveaus, ist aber noch nicht extrem. Das deutet darauf hin, dass noch Platz für weitere Kursanstiege vorhanden ist.

Der Stochastische Oszillator steht bei 33,41 und signalisiert eine kürzliche Bewegung in den überverkauften Bereich. Wenn er nach oben dreht, könnte dies auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends nach einer kurzen Konsolidierung hinweisen.

5. Mögliche Konsolidierungszone:

Der gelb markierte Bereich um 60.000 bis 68.000 USD zeigt eine frühere Konsolidierungszone. Sollte Bitcoin auf Widerstand bei 75.384 USD stoßen, könnte es zu einem Rücksetzer kommen, wobei sich die Unterstützung in dieser Zone stabilisieren könnte, bevor ein erneuter Ausbruchsversuch stattfindet.

Investment-These - Szenario 1: Bullischer Ausbruch:

Wenn Bitcoin über 75.384 USD ausbricht, könnten wir eine Beschleunigung des Aufwärtstrends sehen, mit möglichen Zielen um 80.000 USD oder höher. Der RSI zeigt, dass noch Potenzial für Kursanstiege vorhanden ist, und solange sich der Preis über dem EMA 9 befindet, dürfte das bullische Momentum anhalten.

Investment-These - Szenario 2: Kurzfristiger Rücksetzer und Konsolidierung:

Sollte Bitcoin auf starken Widerstand bei 75.384 USD stoßen und diesen nicht überwinden, könnte es zu einem Rücksetzer kommen, wobei die Unterstützung um den EMA 50 oder EMA 100 getestet wird. Dieser Rücksetzer würde eine Konsolidierung ermöglichen, bevor ein weiterer Ausbruchsversuch unternommen wird.

Die Konsolidierungszone um 60.000 bis 68.000 USD könnte einen stabilisierenden Bereich für den Preis darstellen, falls es zu einem Rücksetzer kommt.

Fazit:

Das technische Setup von Bitcoin bleibt bullisch mit starkem Aufwärtsmomentum, aber der Preis nähert sich einem kritischen Widerstand bei 75.384 USD. Ein Ausbruch über dieses Niveau könnte den Weg für höhere Ziele ebnen. Sollte der Widerstand jedoch nicht durchbrochen werden, könnte eine Konsolidierung bis hin zu den wichtigen EMAs möglich sein.

Trumps Sieg dürfte den Marktoptimismus in den USA antreiben, während er auf die globalen Märkte, insbesondere China und die EU, Druck ausübt.