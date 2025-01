NFP-Vorschau: Werden die US-Arbeitsmarktzahlen zum dritten Mal in vier Monaten die Erwartungen übertreffen?

NFP-Schlüsselpunkte

Erwartungen an den NFP-Bericht: +164.000 Arbeitsplätze, +0,3 % Monatsverdienst, Arbeitslosenquote bei 4,2 %

Die Frühindikatoren deuten auf einen NFP-Bericht in diesem Monat hin, der in etwa den Erwartungen entspricht, wobei das Gesamtbeschäftigungswachstum möglicherweise im Bereich von 150.000 bis 200.000 liegen wird.

Der US-Dollar-Index (DXY) tendiert weiter nach oben, was darauf hindeutet, dass eine beschäftigungsbedingte Schwäche nur von kurzer Dauer sein könnte.

Wann erscheint der NFP-Bericht für Dezember?

Der NFP-Bericht für Dezember wird am Freitag, dem 10. Januar, um 8:30 Uhr ET veröffentlicht.

Erwartungen an den NFP-Bericht

Händler und Ökonomen erwarten, dass der NFP-Bericht zeigen wird, dass in den USA 164.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, wobei der durchschnittliche Stundenlohn um 0,3 % gegenüber dem Vormonat (4,0 % gegenüber dem Vorjahr) stieg und die Arbeitslosenquote U3 stabil bei 4,2 % blieb.

NFP-Überblick

Der Beschäftigungsbericht des letzten Monats „übertraf“ die Erwartungen in Bezug auf das Gesamtbeschäftigungswachstum und die Revisionen früherer Schätzungen, aber ein Großteil dieser Stärke ist auf eine Erholung von früheren wetterbedingten Störungen zurückzuführen. Genauer gesagt war die Haushaltsumfrage relativ schwach, was zu einer sinkenden Erwerbsquote und einem Anstieg der Arbeitslosenquote (auf 4,0 %) führte.

Für diesen Monat sind die Erwartungen eher verhalten, da Ökonomen „nur“ mit 164.000 neuen Netto-Arbeitsplätzen und einer stabilen Arbeitslosenquote von 4,2 % rechnen. Ein wichtiger Bereich, den es zu beobachten gilt, wird die Messung des durchschnittlichen Stundenlohns sein, der in den letzten Monaten gestiegen ist, was Bedenken hinsichtlich eines beschleunigten Lohnwachstums schürt und möglicherweise den Spielraum der Federal Reserve für weitere Zinssenkungen einschränkt, falls sich dieser Trend fortsetzt:



Die Anleger sind skeptisch, dass die Fed in diesem Jahr noch viele weitere Zinssenkungen vornehmen wird, da in der ersten Jahreshälfte nur eine Senkung um 25 Basispunkte erwartet wird und die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Senkung in der zweiten Jahreshälfte 2025 nur bei etwa 50/50 liegt. Da noch eine Handvoll von Arbeits- und Inflationsberichten ausstehen, bevor die US-Notenbank sprichwörtlich „auf dem Boden der Tatsachen ankommt“, wird der dieswöchige Arbeitsmarktbericht möglicherweise nicht so marktbewegend sein wie andere, unmittelbar wirkungsvollere Veröffentlichungen.





NFP-Ausblick

Wie regelmäßige Leser wissen, konzentrieren wir uns auf vier historisch zuverlässige Frühindikatoren, um den NFP-Bericht jedes Monats besser einschätzen zu können:

1. Die ISM Manufacturing PMI Employment-Komponente fiel von 48,1 im Vormonat auf 45,3.

2. Die ISM Services PMI Employment-Komponente blieb mit 51,4 gegenüber 51,5 im Vormonat stabil.

3. Der ADP-Beschäftigungsbericht wies 122.000 neue Arbeitsplätze aus, ein Rückgang von 146.000 im Vormonat.

4. Schließlich fiel der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf einen historisch starken Wert von 213.000 gegenüber 218.000 im Vormonat.

Unter Berücksichtigung der Daten und unserer internen Modelle deuten die Frühindikatoren auf einen in etwa erwarteten Wert im NFP-Bericht dieses Monats hin, wobei das Gesamtbeschäftigungswachstum möglicherweise irgendwo im Bereich von 150.000 bis 200.000 liegen wird, wenn auch mit einer großen Bandbreite an Unsicherheit angesichts des aktuellen globalen Hintergrunds.

Unabhängig davon sind die monatlichen Schwankungen in diesem Bericht bekanntermaßen schwer vorherzusagen, sodass wir nicht zu viel Wert auf Prognosen (auch nicht auf unsere) legen sollten. Wie immer sind auch die anderen Aspekte der Veröffentlichung von Bedeutung, darunter vor allem der genau beobachtete durchschnittliche Stundenlohn, der im jüngsten NFP-Bericht bei 0,4 % m/m lag.





Mögliche Reaktion des NFP-Marktes

Löhne < 0.2% m/m Löhne 0.2-0.4% m/m Löhne > 0.4% m/m < 130K Arbeitsplätze Bearischer USD Leicht bärischer USD Neutraler USD 130-200K Arbeitsplätze Leicht Bärischer USD Neutraler USD Leicht Bullischer USD > 200K Arbeitsplätze Neutraler USD Leicht Bullischer USD Bullischer USD

Wie wir im Folgenden darlegen, ist der US-Dollar gestiegen und hat seinen höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht, aber die jüngste Pause in der Nähe dieser Höchststände hat das Währungspaar davon abgehalten, in einem überkauften Zustand in die NFP zu gehen. Insgesamt ist das Risiko-Gleichgewicht kurzfristig relativ gleichmäßig verteilt, was zu der oben dargestellten ausgewogenen Szenarioanalyse führt.





Technische Analyse des US-Dollars – DXY-Tages-Chart





Quelle: TradingView, StoneX



Der US-Dollar-Index (DXY) erreichte Ende letzter Woche ein Zweijahreshoch, bevor er zu Beginn dieser Woche wieder auf die Unterstützung des bullischen Kanals zurückfiel. Nachdem er sich Mitte der Woche erholt hat, befindet sich der Greenback in der Nähe der Mitte seines steigenden Kanals.



Während ein deutlich besser oder schlechter als erwarteter Beschäftigungsbericht zu einer kurzfristigen Aufwärts- bzw. Abwärtsreaktion des US-Dollars führen kann, bleibt das dominierende Merkmal des Charts der etablierte Aufwärtstrend, was darauf hindeutet, dass kurzfristige Einbrüche schnell durch Unterstützung im Bereich von 1,0800 aufgefangen werden können, solange sich der fundamentale Ausblick für die US-Wirtschaft nicht dramatisch ändert.



-- Geschrieben von Matt Weller, Global Head of Research



Folgen Sie Matt auf Twitter: @MWellerFX