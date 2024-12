NFP-Vorschau: Könnte ein starker Beschäftigungsbericht eine Fed-Pause im Dezember ins Spiel bringen?

NFP-Kernpunkte

NFP-Berichtserwartungen: +218. 000 Arbeitsplätze, +0,3 % Unternehmensgewinne pro Monat, Arbeitslosenquote bei 4,1 %

Die Fed wird die Zinssätze wahrscheinlich, aber nicht sicher, später in diesem Monat um 25 Basispunkte senken, und ein starker Beschäftigungsbericht könnte die Tür für eine enge Entscheidung wieder öffnen.

Der US-Dollar-Index (DXY) scheint sich von der Spitze seiner 2-Jahres-Spanne bei 107,00 zu lösen.

Wann erscheint der NFP-Bericht für November?

Der NFP-Bericht für November wird am Freitag, dem 6. Dezember, um 8:30 Uhr ET veröffentlicht.

NFP-Berichtserwartungen

Händler und Ökonomen erwarten, dass der NFP-Bericht zeigen wird, dass in den USA 218.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, wobei der durchschnittliche Stundenlohn 0,3 % gegenüber dem Vormonat (3,9 % gegenüber dem Vorjahr) stieg und die Arbeitslosenquote der Kategorie U3 stabil bei 4,1 % blieb.

NFP-Überblick

Der US-Arbeitsmarkt erlitt im vergangenen Monat einen Rückschlag mit dem schlechtesten NFP-Wert seit fast vier Jahren. Das Bureau of Labor Statistics (BLS) schätzt, dass die US-Wirtschaft im Oktober nur 12.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat. Glücklicherweise blicken die Ökonomen vor der NFP-Veröffentlichung in diesem Monat viel optimistischer auf die Aussichten für den Arbeitsmarkt:

Quelle: StoneX

Wie das Feld unten links andeutet, gehen Händler nach wie vor davon aus, dass die Fed die Zinsen bei ihrer Sitzung in zwei Wochen wahrscheinlich um 25 Basispunkte senken wird, aber das ist noch lange nicht beschlossene Sache. Ein besser als erwarteter Arbeitsmarktbericht in dieser Woche, insbesondere mit einem Rückgang der Arbeitslosenquote und einem Anstieg des durchschnittlichen Stundenlohns um 0,4 %+ gegenüber dem Vormonat, könnte die Tür für eine Pause im Dezember offen lassen. Dies würde bedeuten, dass Händler die Berichte zum VPI (Mittwoch) und zum PPI (Donnerstag) in der nächsten Woche als potenziell wichtige Katalysatoren für Volatilität auf dem Weg zur FOMC-Sitzung in ihrem Kalender markieren sollten.

NFP Erwartungen

Wie regelmäßige Leser wissen, konzentrieren wir uns auf vier historisch zuverlässige Frühindikatoren, um den NFP-Bericht jedes Monats besser einschätzen zu können:

Die Beschäftigungskomponente des ISM Manufacturing PMI stieg von 44,4 im Vormonat auf 48,1 .

Die Beschäftigungskomponente des ISM-Dienstleistungs-PMI fiel von 56,0 im Vormonat auf 52,1 .

Der ADP-Beschäftigungsbericht wies 146.000 neue Nettoarbeitsplätze aus, was einem Rückgang gegenüber dem nach unten korrigierten Wert von 184.000 im Vormonat entspricht.

Schließlich fiel der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf historisch starke 218.000 von 236.000 im Vormonat.

Unter Abwägung der Daten und unserer internen Modelle deuten die Frühindikatoren auf einen in etwa erwarteten Wert im NFP-Bericht dieses Monats hin, wobei das Gesamtbeschäftigungswachstum möglicherweise irgendwo im Bereich von 180.000 bis 240.000 liegen wird, wenn auch mit einer großen Bandbreite an Unsicherheit angesichts des aktuellen globalen Hintergrunds.

Unabhängig davon sind die monatlichen Schwankungen in diesem Bericht bekanntermaßen schwer vorherzusagen, sodass wir nicht zu viel Wert auf Erwartungen (einschließlich unserer) legen sollten. Wie immer sind auch die anderen Aspekte der Veröffentlichung von Bedeutung, darunter vor allem der genau beobachtete durchschnittliche Stundenlohn, der im neuesten NFP-Bericht bei 0,4 % m/m lag.

Mögliche Reaktion des NFP-Marktes

Löhne < 0,2% m/m Löhne 0,2-0,4% m/m Löhne > 0,4% m/m < 190K Arbeitsplätze Bearischer USD Leicht bearischer USD Leicht bearischer USD 190K-250K Arbeitsplätze Leicht bearisher USD Leicht bullischer USD Leicht bullischer USD > 250K Arbeitsplätze Neutral USD Leicht bullischer USD Leicht bullischer USD

Wie wir im Folgenden darlegen, befindet sich der US-Dollar in der Mitte seiner 1-Monats-Spanne, nachdem er im letzten Monat ein Zweijahreshoch erreicht hatte. Da eine Zinssenkung zu diesem Zeitpunkt weitgehend eingepreist ist, könnten die Risiken leicht in Richtung einer Erholung des Dollars tendieren, wenn der Arbeitsmarktbericht die Wahrscheinlichkeit einer Pause im Dezember wieder aufleben lässt, auch wenn jegliche Marktbewegungen begrenzt sein könnten, da die politische Entscheidung der Fed eher darum geht, wann als ob sie die Zinssenkungen in naher Zukunft aussetzen wird.

Technische Analyse des US-Dollars – DXY-Tages-Chart

Quelle: TradingView, StoneX

Der US-Dollar-Index (DXY) stieg im vergangenen Monat auf ein Zweijahreshoch nahe 108,00, bevor er sich umkehrte und zum Redaktionszeitpunkt wieder nahe 106,00 handelte. Aus rein technischer Sicht befindet sich der DXY in der Mitte seiner 1-Monats-Spanne, aber nahe der Spitze seiner 2-Jahres-Spanne. Da die Preise eine längerfristige Widerstandszone nahe 107,00 testen und sich mitten in einer saisonal schwachen Phase befinden, könnte die technische Tendenz nach unten tendieren, was die oben skizzierte potenziell bullische fundamentale Tendenz trübt.

Letztendlich können die Leser nach der Veröffentlichung mit einer kurzen Volatilitätsphase rechnen, da sich die Händler auf die neuen Daten einstellen, aber die anfängliche Bewegung könnte relativ kurzlebig sein, da sie die gemischten kurzfristigen Aussichten und die anstehenden Daten abwägen.

– Geschrieben von Matt Weller, Global Head of Research

