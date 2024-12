Siemens AG wird Unternehmensgewinn bekanntgeben: Kann neue KI-Technologie das Wachstum vorantreiben?

Die Siemens AG wird am 14. November ihre Unternehmensgewinne für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen. Analysten erwarten trotz eines leichten Umsatzrückgangs einen Umsatz von 20,77 Milliarden Euro und einen Anstieg des Nettogewinns auf 1,87 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Sparte Digital Industries von Siemens steht vor Herausforderungen durch den Lagerabbau in China, während Smart Infrastructure von der Nachfrage in Rechenzentren und der Elektrifizierung profitiert.