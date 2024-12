Siemens Healthineers & BMW Q3 2024 Ergebnisvorschau

Siemens Healthineers Q3 2024 Gewinnvorschau

Veröffentlichungsdatum der Ergebnisse: Mittwoch, 6. November 2024 (vor Börseneröffnung)

Erwartetes EPS: €0,65 (Anstieg von €0,52 im vorherigen Quartal)

Erwarteter Umsatz: €6,33 Milliarden (Anstieg von €5,42 Milliarden im vorherigen Quartal)

Siemens Healthineers (XETRA: SHL) wird seinen Q3 2024-Gewinnbericht veröffentlichen, und Analysten erwarten ein starkes Quartal. Der Gewinn pro Aktie (EPS) wird auf €0,65 geschätzt, was einen Anstieg gegenüber €0,52 im Vorquartal darstellt. Der Umsatz wird voraussichtlich €6,33 Milliarden erreichen, ebenfalls höher als die €5,42 Milliarden in Q2. In den letzten 12 Monaten stieg der Aktienkurs von Siemens Healthineers um 4,64 %, gestützt durch eine robuste Gewinnentwicklung.

Jüngste Performance und Wachstumsaussichten

Siemens Healthineers hat in den letzten Quartalen ein beeindruckendes Gewinnwachstum gezeigt und die Erwartungen der Analysten häufig erfüllt oder leicht übertroffen. Im letzten Jahr steigerte das Unternehmen das EPS um 16 %, wobei der Gewinn im Vergleich zu vor drei Jahren um 5,3 % stieg, größtenteils dank eines starken Wachstums in den letzten 12 Monaten. Für die Zukunft erwarten Analysten ein jährliches EPS-Wachstum von 19 % in den nächsten drei Jahren, was das erwartete Marktwachstum von 15 % pro Jahr übertrifft.

Bewertung und Marktsentiment

Das KGV des Unternehmens spiegelt hohe Erwartungen der Investoren an zukünftiges Wachstum wider. Da Siemens Healthineers voraussichtlich besser als der Gesamtmarkt abschneiden wird, behalten die Aktionäre ihre Anteile in der Hoffnung auf eine positive Zukunft. Das hohe KGV bedeutet jedoch, dass die Aktie bereits für ein starkes Wachstum bewertet ist, was bei einem Abschwung im Gewinnwachstum für einige Aktionäre Anlass zur Sorge sein könnte.

UBS-Downgrade und Markt-Herausforderungen

Kürzlich wurde Siemens Healthineers von UBS von „Kaufen“ auf „Neutral“ herabgestuft, aufgrund von Bedenken hinsichtlich der mittelfristigen Wachstumsaussichten, insbesondere im chinesischen Markt. Während Siemens Healthineers in China historisch erfolgreich war, schafft neue Konkurrenz durch inländische Unternehmen wie United Imaging und Mindray zunehmend Gegenwind.

UBS-Analysten erwarten, dass das Wachstum des chinesischen Gesundheitsmarktes nachlässt und prognostizieren für Q1 2025 eine stagnierende Performance sowie nur 5-10 % Wachstum danach, selbst bei erwartetem wirtschaftlichem Stimulus. Diese Aussichten stehen im Kontrast zu optimistischeren Markterwartungen und stellen eine Herausforderung für Siemens Healthineers dar, das stark auf den Verkauf von Bildgebungstechnologien in China als Wachstumstreiber angewiesen ist.

Fazit

Siemens Healthineers wird voraussichtlich solides Gewinnwachstum im Q3 2024 liefern, mit starker Performance bei EPS und Umsatz. Allerdings könnten Herausforderungen im chinesischen Markt und zunehmender Wettbewerb die mittelfristigen Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen. Investoren werden diesen Gewinnbericht aufmerksam verfolgen, um einzuschätzen, ob das Unternehmen seine Dynamik trotz des steigenden Wettbewerbsdrucks aufrechterhalten kann.

BMW Q3 2024 Gewinnvorschau

Veröffentlichungsdatum der Ergebnisse: 6. November 2024

Erwartetes EPS: €1,37 (Rückgang von €4,20 im Vorjahr, -67,38%)

Erwarteter Umsatz: €33,54 Milliarden (Rückgang von €38,46 Milliarden im Vorjahr)

BMW AG wird am 6. November 2024 seine Q3 2024-Ergebnisse veröffentlichen. Analysten prognostizieren einen deutlichen Rückgang des Gewinns pro Aktie (EPS) auf €1,37, was einem Rückgang von 67,38% gegenüber €4,20 im Q3 2023 entspricht. Auch der Umsatz wird voraussichtlich von €38,46 Milliarden auf €33,54 Milliarden sinken. In den letzten acht Ergebnismeldungen hat BMW die Erwartungen abwechselnd übertroffen und verfehlt, doch dieser Bericht dürfte einen signifikanten Rückgang bei EPS und Umsatz zeigen.

Umsatzverteilung

BMWs Umsatz stammt hauptsächlich aus drei Segmenten:

Automobile : €132,39 Milliarden

Motorräder : €3,15 Milliarden

Finanzdienstleistungen : €37,87 Milliarden

Negative Faktoren

Aktienkursentwicklung und Marktdruck

BMW hat seit Jahresbeginn 28 % verloren, während der DAX im gleichen Zeitraum um 15 % gestiegen ist. Diese Diskrepanz spiegelt die Herausforderungen wider, denen BMW gegenübersteht, und die Bedenken des Marktes hinsichtlich der Performance des Unternehmens. Rückgang der Wachstumsprognosen

BMW erzielte in den letzten acht Jahren eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7 % beim Nettogewinn, doch die Prognosen für die nächsten drei Jahre sind negativ, mit einem -5 % CAGR für den Nettogewinn und einem -12 % CAGR für das operative Ergebnis. Sinkender Free Cashflow

In den letzten vier Quartalen verzeichnete BMW einen Rückgang des Free Cashflows, was die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnte, operative Kosten, Dividenden und neue Investitionen zu finanzieren. Rückrufaktionen

BMW kündigte kürzlich den Rückruf von über 390.000 Fahrzeugen aufgrund fehlerhafter Airbags an. Die finanziellen Auswirkungen dieser Rückrufaktionen könnten die Rentabilität und das Ergebnis des Unternehmens weiter belasten.

Positive Faktoren

Hohe Dividendenrendite

BMW bietet derzeit eine Dividendenrendite von 8,26 %, was die Aktie für einkommensorientierte Anleger attraktiv macht. Angesichts der finanziellen Herausforderungen könnte das Management jedoch eine Kürzung der Dividende in naher Zukunft in Betracht ziehen, um liquide Mittel zu bewahren. Starke Bilanz

BMW verfügt über Vermögenswerte in Höhe von €259,1 Milliarden gegenüber Verbindlichkeiten von nur €168,8 Milliarden, was dem Unternehmen ausreichende Ressourcen zur Deckung seiner Verbindlichkeiten und zur Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität verschafft. Diese solide Bilanz sollte BMW helfen, finanzielle Verpflichtungen trotz der aktuellen Herausforderungen zu bewältigen.

Fazit

BMWs Q3 2024-Ergebnisbericht wird voraussichtlich erhebliche Rückgänge bei Gewinn und Umsatz aufzeigen, was auf anhaltende Schwierigkeiten in der operativen und finanziellen Leistung hinweist. Der erwartete EPS-Rückgang, der sinkende Free Cashflow und die jüngsten Rückrufaktionen verdeutlichen die Herausforderungen für BMW. Während die hohe Dividendenrendite und die starke Bilanz eine gewisse Stabilität bieten, deuten die prognostizierten Rückgänge beim Einkommenswachstum darauf hin, dass BMW kurzfristig weiter unter Druck stehen könnte. Investoren sollten den Ergebnisbericht genau beobachten, um weitere Einblicke in BMWs Fähigkeit zu gewinnen, diese Herausforderungen zu bewältigen, sowie mögliche strategische Entscheidungen des Managements zu erkennen.