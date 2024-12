Vorschau auf den US-VPI: Könnte ein heißer Inflationsbericht die Fed-Pause wiederbeleben?

US VPI-SCHLÜSSELERGEBNISSE:

US VPI-Erwartungen: 2,6 % jährliche Gesamtinflation, 3,3 % jährliche „Kerninflation“

Die Fed wird die Zinssätze wahrscheinlich um 25 Basispunkte senken, unabhängig vom Inflationswert, obwohl ein höherer Wert als erwartet sicherlich einige Fragen aufwerfen könnte.

Der USD/CAD-Kurs hat den wichtigen Bereich von 1,4100 überschritten und damit die Tür für einen weiteren Anstieg geöffnet, der vom anstehenden US-VPI und der BOC-Sitzung abhängt.

Wann wird der US-VPI veröffentlicht?

Der US-VPI-Bericht für November wird am Mittwoch, dem 11. Dezember, um 14:30 Uhr MEZ (8:30 Uhr ET) veröffentlicht.

Was sind die Erwartungen an den US-VPI-Bericht?

Händler und Ökonomen gehen davon aus, dass der VPI insgesamt bei 2,6 % im Jahresvergleich liegen wird, während der Kernindex (ohne Lebensmittel und Energie) bei 3,3 % im Jahresvergleich erwartet wird.

Erwartungen an den US VPI

Die Fed konzentriert sich wie immer sowohl auf die Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung (gemischte Ergebnisse an dieser Front, nachdem der NFP-Bericht vom Freitag mehr geschaffene Arbeitsplätze als erwartet, aber eine Verschlechterung der Arbeitslosenquote zeigte) als auch auf die Inflation, die nach einem steilen Rückgang in den Jahren 2022 und 2023 hartnäckig im Bereich von 3 % stagniert. Dennoch hat die Mehrheit der Fed-Sprecher in den letzten Wochen angedeutet, dass die Zentralbank auf dem besten Weg ist, die Zinssätze auf der bevorstehenden Sitzung im Dezember um 25 Basispunkte zu senken, auch wenn diese Perspektive derzeit nicht unbedingt einstimmig ist.

Wie viele Leser wissen, konzentriert sich die Fed bei der Festlegung ihrer Politik technisch gesehen auf eine andere Inflationskennzahl, den Kern-PCE, aber für Händler ist der VPI-Bericht mindestens genauso wichtig, da er Wochen früher veröffentlicht wird. Wie die untenstehende Grafik zeigt, ist der US-VPI im Jahresvergleich nach dem Höchststand von 2022 in den letzten Monaten wieder gesunken, obwohl Ökonomen davon ausgehen, dass er in diesem Monat wieder auf 2,6 % ansteigen wird:

Quelle: TradingView, StoneX

Wie die obige Grafik zeigt, hat sich die Komponente „Preise“ der PMI-Berichte – ein wichtiger Frühindikator für den VPI selbst – im mittleren 50er-Bereich gehalten, was auf einen „stagnierenden“ Preisdruck auf einem festen Niveau hindeutet.

Entscheidend ist, dass die andere wichtige Komponente, die es beim US-VPI zu beobachten gilt, die sogenannten „Basiseffekte“ sind, d. h. der Einfluss, den der Referenzzeitraum (in diesem Fall 12 Monate) auf die Gesamtzahl hat. Der Wert von 0,1 % im November letzten Jahres wird nach dem Wert dieser Woche aus der jährlichen Berechnung herausfallen und damit den Weg für einen Anstieg des VPI im Jahresvergleich ebnen, solange der Wert im Monatsvergleich höher ausfällt.

Technische Analyse des US-Dollars – USD/CAD-Tages-Chart

Quelle: StoneX, TradingView

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf den US-Dollar richten, befindet sich USD/CAD vor dem US-Inflationsbericht und einer Sitzung der Bank of Canada, die weniger als zwei Stunden später stattfindet, in einer besonders interessanten Lage. Das Paar befindet sich seit Mitte September in einem Aufwärtstrend und hat am Freitag endlich den konfluenten Fibonacci-Widerstand bei 1,41 durchbrochen. Nachdem dieses Niveau erneut angesteuert und am Montag ein starker Aufschwung verzeichnet wurde, verbleibt die technische Tendenz nach oben, was eine mögliche Fortsetzung in Richtung des nächsten Fibonacci-Interessenwerts knapp unter 1,4300 bedeutet. In der Zwischenzeit würde nur eine starke Umkehrung, die unter 1,4100 und die steigende Trendlinie um 1,4050 durchbricht, die kurzfristige bullische Tendenz zunichte machen.

– Verfasst von Matt Weller, Global Head of Research

Sehen Sie sich Matts tägliche Markt-Update-Videos auf YouTube an und folgen Sie Matt auf Twitter: @MWellerFX