USD/BRL: Perspectivas para el real y la economía de Brasil

El movimiento en el tipo de cambio del real brasileño (USD/BRL) debería reflejar la decisión de interés del Copom de esta semana, los discursos de los funcionarios de la Fed de EE.UU. y la probable aprobación del marco fiscal por parte del Congreso, junto con una mejora de S&P y la moderación de los factores de riesgo.

Nuestro equipo de Brasil está inaugurando una cobertura semanal regular de la economía brasileña y las perspectivas del Real, que ya se cubrieron en detalle en Stone X Market Intelligence.

Factores alcistas

Se espera que los funcionarios de la Reserva Federal reafirmen el compromiso del banco central de mantener el endurecimiento monetario en los EE.UU., aunque a un ritmo más espaciado, lo que podría fortalecer al dólar.

Factores bajistas

La decisión de política monetaria del Copom debería reconocer el escenario macroeconómico más favorable y posiblemente señalar la posibilidad de futuras reducciones en la tasa de interés básica (Selic), contribuyendo a fortalecer el real brasileño.

La aprobación del marco fiscal en el Congreso brasileño debería reforzar el ambiente de optimismo con el escenario macroeconómico del país, atrayendo inversiones y fortaleciendo el real brasileño.

Mercados clave

El USD/BRL finalizó la sesión del viernes (16) cotizado en BRL 4,821, con retroceso semanal de 1,1%, mensual de 4,9% y anual de 8,7%. El índice dólar cerró la sesión del viernes en 102,2 puntos, con una variación de -1,3% semanal, -2,0% mensual y -1,1% anual. El índice Bovespa de las principales acciones brasileñas se muestra alcista, con un aumento del 20% desde finales de mayo.

El mercado cambiario reflejó las decisiones de política monetaria de los Bancos Centrales de Estados Unidos, Europa y Japón, fortaleciendo la moneda europea frente a las divisas americana y japonesa. La perspectiva elevada del crédito soberano brasileño de "estable" a "positiva" por parte de la calificadora de riesgo S&P reforzó la atmósfera optimista en Brasil. Contribuyó al fortalecimiento de lo real.

Nuestro analista técnico James Stanley ha advertido sobre las perspectivas inmediatas. "La fuerza reciente continúa con un patrón de reversión visible de tres semanas después de que el par no logró mantenerse por encima del nivel de 5.00, lo que mantiene la tendencia bajista a mediano plazo en el par, ya que esta semana marcó otro mínimo más bajo".

USD/BRL frente al índice dólar estadounidense

Fuente: CommodityNetwork Traders’ Pro.

Noticias clave

Decisión de Tasa de Interés

Casi existe consenso en que el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central de Brasil debe mantener la tasa de interés básica (Selic) estable en 13,75% anual. por séptima vez consecutiva en su decisión de este miércoles 21 de junio. Sin embargo, existe gran expectativa por el comunicado de la autoridad monetaria, principalmente por cómo se abordará el balance de riesgos y si habrá algún indicio de posibilidad de recortes de tasas de interés en el corto plazo.

Hasta la última decisión, a principios de mayo, el Copom adoptó un tono firme en su postura, afirmando que el núcleo de precios del país era demasiado resiliente y que las expectativas inflacionarias eran demasiado altas como para considerar la posibilidad de rebajas en la tasa Selic. En cambio, el comunicado “enfatizó que, aunque este es un escenario menos probable, no dudará en retomar el ciclo de ajuste si el proceso de desinflación no resulta como se espera”, frase que probablemente no aparezca en el comunicado de esta semana.

Datos económicos

El optimismo sobre la economía brasileña aumentó después de la publicación de un Índice Nacional Amplio de Precios al Consumidor (IPCA) más bajo de lo esperado para mayo, un Producto Interno Bruto (PIB) más alto de lo esperado para el primer trimestre de 2023 y la confianza en la aprobación del nuevo marco fiscal en el Congreso Nacional. Los inversionistas nacionales se tornaron mucho más optimistas con respecto a las expectativas de las principales variables macroeconómicas, como la inflación, el crecimiento, los tipos de cambio y las tasas de interés.

Este entorno favorable apoyó un BRL más fuerte, entre otros activos brasileños. En discursos recientes, los funcionarios del Banco Central han reconocido el cambio cualitativo en el entorno, pero han sido un poco más generales al mencionar que los recortes de tasas de interés pueden ocurrir pronto si estas condiciones se mantienen sin comprometerse con un plazo.

Indicadores de riesgo

El entusiasmo de los inversores se reflejó en los indicadores de apetito de riesgo de Brasil. El diferencial de los contratos Credit Default Swap a 5 años de Brasil, un termómetro para el riesgo de un país, cayó a 184 puntos básicos, su nivel más bajo desde septiembre de 2021. Las tasas de financiación de los bonos del Tesoro Nacional, como el NTN-B con vencimiento en 2045, están en su nivel más bajo desde abril del año pasado. El saldo de flujo de capitales extranjeros (el 'B3') acumuló un superávit de R$ 6,9 mil millones hasta mediados de junio, revirtiendo la debilidad de 4 meses.

La decisión del miércoles pasado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) de una 'pausa al alza de tasas' fue considerada ambigua por los actores del mercado, aunque esa no era la intención del Comité. Sin embargo, su impacto en el USD/BRL es alcista.

Actualización S&P

La agencia de calificación crediticia S&P mejoró recientemente su perspectiva para Brasil de "estable" a "positiva", reforzando este optimismo. “La perspectiva positiva refleja signos de mayor certeza sobre una política fiscal y monetaria estable que podría beneficiar las perspectivas de crecimiento del PIB de Brasil, que aún son bajas”, afirmó la agencia. "El crecimiento continuo del PIB más el marco emergente para la política fiscal podría resultar en una carga de deuda pública menor de lo esperado, lo que podría respaldar la flexibilidad monetaria y sostener la posición externa neta del país".

S&P elogió a Brasil por sus mejores perspectivas fiscales y monetarias y afirmó que impulsaría el crecimiento económico a largo plazo en el país. La agencia dijo que el nuevo marco fiscal, que se espera sea aprobado en el Congreso este mes, “podría resultar en una carga de deuda pública menor a la esperada, lo que podría respaldar la flexibilidad monetaria y sostener la posición externa neta del país”.

Avances del marco fiscal en el Congreso brasileño

El nuevo marco fiscal de Brasil en el Senado Federal (PLP 93/2023) debería ser aprobado definitivamente durante esta semana en el Congreso Nacional, según el senador Omar Aziz (PSD-AM). Dijo que quiere presentar su informe, votarlo en la Comisión de Asuntos Económicos del Senado el martes (20) y llevarlo al Pleno el mismo día. Hay un acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Arthur Lira (PP-AL), para que el texto aprobado en el Senado sea votado en la Cámara al día siguiente, miércoles (21).

Aunque el proyecto ya fue aprobado en la Cámara, Aziz debería proponer cambios al texto, como sacar el Fundeb (Fondo para el Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica) y el Fondo Constitucional del Distrito Federal del cálculo del límite de gasto y un cambio en el período utilizado para corregir el gasto público por inflación (diciembre a noviembre en lugar de julio a junio).

La aprobación del marco fiscal por parte del Legislativo debe aumentar el optimismo de los inversores sobre los activos brasileños al estabilizar los gastos y la deuda pública, favoreciendo la atracción de inversiones y fortaleciendo así el real brasileño.

Diferencial de los contratos Credit Default Swap (CDS) brasileños a 5 años

Fuente: Bloomberg

Saldo de entradas de capitales extranjeros en la B3 al 14 de junio de 2023 (BRL mil millones)

Fuente: B3

Tasa de compra de la NTN-B con vencimiento 15/05/2045

Fuente: Tesouro Direto