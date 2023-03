Calendario de resultados corporativos: del 20 al 24 de junio de 2022

El calendario de ganancias permanece tranquilo antes de la próxima temporada de ganancias que comenzará en aproximadamente un mes. El calendario de EE.UU. está encabezado por el constructor de viviendas Lennar, el proveedor de servicios profesionales Accenture, el equipo de entrega FedEx y el especialista en software Blackberry; mientras que el Reino Unido verá actualizaciones del gigante de auto almacenamiento Safestore, el proveedor de servicios públicos Telecom Plus y la firma de software Micro Focus.

A continuación se muestra un calendario que describe todas las principales ganancias que se publicarán durante la próxima semana.

Tuesday June 21 Lennar Q2 Safestore H1 Telecom Plus FY

Wednesday June 22 HB Fuller Q2 Micro Focus H1

Thursday June 23 Accenture Q3 FedEx Q4 Darden Restaurants Q4 FactSet Q3 Blackberry Q1

Friday June 24 CarMax Q1



Lennar

Lennar ha dicho que planea construir de 16.000 a 16.300 viviendas durante el segundo trimestre con un margen bruto de 28,00% a 28,25%. Se pronostica que los ingresos aumentarán más del 26% con respecto al año pasado a US$ 8,13 mil millones y se espera que el EPS diluido aumente un 50% a US$ 3,99.

Los nuevos números de pedidos, que se espera que entren entre 17,800 y 18,000 casas en el trimestre, serán observados de cerca a medida que crezcan los temores de que la demanda podría disminuir a medida que aumentan las tasas hipotecarias y la crisis del costo de vida ataca. Es posible que veamos a Lennar introducir más incentivos para ayudar a aumentar la demanda como resultado, aunque esto podría afectar la rentabilidad. La compañía tiene como objetivo construir alrededor de 68.000 viviendas durante todo el año con un margen de 27,25% a 28,00%, que también se ve amenazado por la interrupción de la cadena de suministro.

Safestore

Safestore publicará los resultados provisionales que cubren los seis meses hasta finales de abril esta semana. Los analistas pronostican que los ingresos aumentarán un 11,8% en la primera mitad del año financiero hasta los 98,5 millones de libras esterlinas y que el EPS diluido ajustado crecerá hasta los 21,0 peniques desde los 18,1 peniques informados el año anterior.

El crecimiento se deberá a mejores tasas de ocupación, así como a precios promedio más altos. El Reino Unido continúa liderando el crecimiento, pero las operaciones en Francia y España también están avanzando. La atención se centrará en el éxito que ha tenido al llenar 1,4 millones de pies cuadrados de espacio sin alquilar y en cómo les está yendo a los nuevos desarrollos, como el sitio en los Países Bajos que se inauguró en enero. Safestore dijo en febrero que estaba en camino de entregar EPS ajustado anual este año en línea con las cifras de consenso, que actualmente predicen un aumento interanual del 9,5% a alrededor de 44,0p.

Telecom Plus

Telecom Plus dijo en abril que las ganancias antes de impuestos ajustadas en el año hasta fines de marzo cumplirían con las expectativas del mercado, y los analistas pronosticaron que la cifra crecerá a £60,0 millones desde los £56,1 millones informados el año pasado. Se prevé que los ingresos aumenten más del 15% hasta los 992,1 millones de libras esterlinas.

La línea superior ha crecido este año después de una aceleración significativa en nuevos clientes, habiendo asegurado más de 71,000 de ellos en el año en comparación con poco más de 5,000 el año anterior. Sin embargo, las ganancias no han crecido al mismo ritmo que los crecientes costos que pesan sobre la rentabilidad.

La empresa expresó que el hecho de que sea el "único proveedor de múltiples servicios públicos" en el Reino Unido y que la mayoría de sus nuevos clientes opten por al menos dos servicios está demostrando ser ventajoso. Telecom Plus ya ha confirmado que mantendrá estable su dividendo para el año en 57,0p, pero dijo que debería crecer en el nuevo año fiscal gracias a su política de pago progresivo. La perspectiva será observada con atención después de que Telecom Plus advirtiera que la deuda incobrable podría aumentar a medida que empeora la crisis del costo de vida, pero dijo que espera estar "protegido" por la fortaleza de su base de clientes.

HB Fuller

Se espera que HB Fuller, que fabrica pegamentos, recubrimientos y selladores de grado industrial, registre un aumento del 17% en los ingresos cuando informe los resultados del segundo trimestre a US$967,3 millones y se pronostica que el Ebitda ajustado, su medida principal, siga un aumento del 11% a US$136,0 millón. Los mercados han apuntado un aumento del 13,5% en el EPS ajustado en el trimestre a US$1,07. Eso será gracias al fuerte crecimiento tanto en volumen como en precios, que le permitió superar las expectativas en el primer trimestre.

En particular, HB Fuller se ha dado a conocer por superar las expectativas en los últimos años. Sin embargo, el entorno económico ha cambiado drásticamente desde su última actualización en marzo y eso pondrá el foco en las perspectivas. Actualmente, HB Fuller tiene como objetivo generar un crecimiento orgánico de los ingresos de alrededor del 15% este año y aumentar el Ebitda anual ajustado de US$ 530 a US$ 550 millones desde los US$ 467 millones reservados el año anterior, mientras que el EPS ajustado se ubicará entre US$ 4,10 y US$ 4,35 en comparación con US$ 3,47. .

Micro Focus

Micro Focus, que ayuda a las empresas a transformarse digitalmente utilizando su gama de software empresarial, ha visto disminuir sus ventas durante tres años consecutivos y todavía está tratando de mejorar su trayectoria de ingresos durante los próximos 12 meses, lo que, combinado con US$ 300 a US$ 400 millones de ahorros en costos, debería ayudar a mejorar la rentabilidad.

Aún así, la primera mitad parece haber sido difícil. Los analistas creen que los ingresos de Micro Focus disminuyeron un 7,7% en el primer semestre hasta los 1320 millones de dólares y se espera que el Ebitda ajustado caiga más del 13% hasta los 450,5 millones de dólares. Se pronostica que el EPS ajustado caerá un 22% a US$0.52. Micro Focus ha dicho que sus inversiones centradas en el cliente, que van desde la consolidación a una sola plataforma en todo el grupo y una reorganización de su cartera de productos para centrarse en las oportunidades de crecimiento más prometedoras, están empezando a dar sus frutos, pero los mercados creen que así será. ser otro año de menores ingresos y ganancias.

Accenture

Wall Street pronostica que Accenture reportará un aumento interanual del 20,9% en los ingresos a US$16 000 millones esta semana, hacia el extremo superior del rango de orientación de la empresa, pero también marcará el tercer trimestre consecutivo de crecimiento más lento, y que las ganancias por acción aumentarán un 18,5%. a US$2.84. El hecho de que las nuevas reservas sigan alcanzando nuevos máximos históricos ayudará a instalar la confianza en que la demanda sigue siendo fuerte, aunque se espera que crezca menos del 13% en el tercer trimestre en comparación con un crecimiento superior al 22% en el primer semestre, ya que se enfrenta a comparativos más duros.

Accenture tiene como objetivo aumentar los ingresos entre un 24% y un 26% a tipo de cambio constante durante todo el año, aunque caerá un 3% si se tienen en cuenta los cambios en el tipo de cambio. Aún así, el EPS ajustado debería aumentar entre un 21% y un 23% este año. Ha dicho que los márgenes deberían mejorar este año, pero el aumento de los costos y la inflación salarial representan una amenaza para este objetivo.

FedEx

Este será el primer conjunto de resultados de FedEx desde que reorganizó a sus altos mandos, con el director ejecutivo Frederick Smith ahora presidente y ex director de operaciones Raj Subramaniam asumiendo su cargo. Se prevé que el gigante de la entrega informe un aumento del 8,6% en los ingresos en el cuarto trimestre a US$ 24,500 millones y que el EPS ajustado aumente más del 37% a US$ 6,88 a pesar de las sólidas comparativas del año pasado. Si se logra, las ventas anuales deberían aumentar más del 11% y las ganancias por acción ajustadas aumentarían poco menos del 14%. Es posible que tengamos que esperar una perspectiva detallada para el nuevo año financiero, considerando que FedEx está celebrando un día de analistas el 28 y 29 de junio, que debería estar señalado en el calendario, ya que podría tener una gran influencia en el precio de las acciones a medida que el nuevo CEO intenta estampar su autoridad.

La integración de TNT permanecerá en el radar ya que los inversores esperan que esto también pueda proporcionar un nuevo catalizador para las acciones.

Darden Restaurants

Se prevé que Darden Restaurants, que administra restaurantes como Olive Garden y Longhorn Steakhouse, registre un aumento del 11,6% en las ventas a US$ 2540 millones en el cuarto trimestre y vea un aumento del 9,4% en las ganancias por acción diluidas a US$ 2,22. Si se logra, el gigante de la hospitalidad aumentará las ventas anuales en alrededor de un tercio a medida que se recupera de la pandemia que afectó los resultados del año anterior, mientras que el EPS anual debería aumentar más del 71%. La compañía volvió a crecer en diciembre antes de descarrilarse por la propagación de la variante Omicron pero, ahora que se han ido los temores de una pandemia, los inversores querrán ver una mejora de las perspectivas a medida que la gente vuelve a comer fuera.

Es importante destacar que el presidente y director ejecutivo Eugene Lee Jr. se retiró a fines del mes pasado, allanando el camino para que Ricardo Cárdenas asumiera el cargo y dejara su puesto anterior como director de operaciones. Las perspectivas para el nuevo año financiero se observarán de cerca, y Wall Street actualmente espera que Darden pueda apuntar a un crecimiento de las ventas del 7% y un aumento del 11% en las ganancias por acción en el año fiscal 2023.

Las ventas se mantienen muy por encima de los niveles previos a la pandemia, aunque la gerencia prioriza la rentabilidad sobre el crecimiento de los ingresos por ahora.

FactSet

FactSet, que proporciona información financiera y herramientas analíticas, ha visto cómo la demanda de sus servicios sigue aumentando este año financiero, impulsada por un fuerte crecimiento orgánico y complementado por la actividad de fusiones y adquisiciones, lo que ayuda a aumentar la cantidad de suscripciones que vende. Dijo que la demanda de "contenido diferenciado" sigue siendo fuerte. Mientras tanto, los márgenes se han mantenido resistentes gracias a los esfuerzos de reducción de costos.

Wall Street pronostica que FactSet informará un fuerte crecimiento de las ventas de más del 19% en el tercer trimestre a US$476,0 millones, lo que marcará la expansión de ingresos más rápida en años, mientras que el EPS ajustado seguirá casi un 18% más alto a US$3,21. FactSet actualmente tiene como objetivo generar ingresos de US$ 1.80 a US$ 1.83 mil millones durante todo el año y tiene como objetivo un EPS ajustado de US$ 12.75 a US$ 13.15, y cualquier ajuste aquí podría influir en el precio de las acciones esta semana. Si se entregan, ambos estarían alrededor del 14% al 16% del año pasado.

Blackberry

Se pronostica que Blackberry, que ahora se enfoca en Internet de las cosas (IoT), ciberseguridad y espacios automotrices, reportará una disminución del 6% en los ingresos en el primer trimestre del nuevo año fiscal a US$163.5 millones gracias a la pérdida de licencias. ingresos, aunque las ventas de IoT deberían aumentar un 17,5% gracias a QNX gana Se prevé que la empresa registre una pérdida ajustada por acción de US$0,05, en comparación con una ganancia de US$0,05 el año anterior.

La empresa dio a conocer nuevos objetivos a largo plazo el mes pasado que decían que la empresa vería las ganancias y el flujo de caja bajo presión hasta el año fiscal 2023 a medida que aumenta la inversión para ponerse al día con los rivales, pero dijo que esto debería permitirle alcanzar el punto de equilibrio en términos de EPS. y flujo de caja a partir del ejercicio 2025. Sin embargo, su perspectiva excluye las contribuciones de IVY y su operación de concesión de licencias, lo que brinda potencial para que esto se logre a un ritmo más rápido. La propuesta de venta de su cartera de patentes se ha estancado y ha eliminado alrededor de 600 millones de dólares de ingresos potenciales que podrían haberse utilizado para aumentar el gasto en I+D, por lo que cualquier movimiento aquí también podría ayudar a cambiar la perspectiva.

CarMax

Se espera que CarMax haya vendido alrededor de 440,000 vehículos en el primer trimestre de su año fiscal, lo que representará un 3% menos que el año anterior, cuando las ventas se duplicaron con creces debido a que la gente se apresuró a comprar autos y evitar el transporte público durante la pandemia.

Wall Street pronostica que CarMax reportará un aumento del 19% en los ingresos a US$9,200 millones, ya que los precios más altos compensarán los volúmenes más bajos. Sin embargo, se espera que el EPS diluido caiga un 39% a US$1.60, principalmente debido a las comparativas del año anterior.

Algunos rivales se han visto obligados a anunciar planes de reducción de personal en las últimas semanas y meses, lo que generó preocupación pero también le dio a CarMax la oportunidad de demostrar por qué es el líder del mercado en ventas de vehículos usados. Los mercados creen que las ventas seguirán creciendo este año, pero a un ritmo mucho más lento de alrededor del 5,6% (en comparación con el aumento del 68% observado el año anterior), mientras que las ganancias caerán un 15,8% a medida que los márgenes continúen contrayéndose debido a que tiene que pagar más para adquirir vehículos en medio de suministros escasos.

Cómo operar con acciones en FOREX.com

Puede operar los mercados bursátiles más importantes del mundo con FOREX.comen solo cuatro pasos:

Abra una cuenta de FOREX.com o inicie sesión si ya es cliente. Busque su mercado predilecto en nuestra plataforma galardonada Elija su posición y tamaño, y sus niveles de tope y límite Coloque su posición.

Si aún no estás listo para operar en vivo, pon a prueba tus conocimientos con una cuenta demo de FOREX.com y opera sin riesgo con US$ 10.000 de prueba.