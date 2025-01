Análisis del EUR/USD: ¿se dirige el euro a 1,10 dólares?

Análisis del EUR/USD: las perspectivas a corto plazo siguen siendo positivas, respaldadas por las caídas del dólar y los rendimientos

Las peticiones de subsidio de desempleo y los índices PMI globales son algunos de los datos macroeconómicos más destacados de la semana

Análisis técnico del EUR/USD: el impulso alcista podría llevar al par hacia 1,10

El EUR/USD ha caído en los últimos días, pero todavía hay muchas posibilidades de que suba hasta el nivel de 1,10 debido a la continua debilidad de los rendimientos de los bonos estadounidenses y a la mejora del sentimiento de riesgo en los mercados financieros. Aunque la situación económica en la eurozona no es muy convincente, podría haber expectativas prematuras de que los recortes de tasas del BCE se produzcan ya en abril. Pierre Wunsch, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, rechazó estas expectativas optimistas a principios de esta semana, afirmando que el banco central podría necesitar volver a subir las tasas si las apuestas de los inversores a una flexibilización monetaria socavan su postura política. En EE.UU., el próximo movimiento de tasas de interés probablemente sea un recorte, posiblemente en el segundo trimestre, a medida que surjan señales de que la inflación está disminuyendo consistentemente hacia el objetivo del 2 % de la Reserva Federal a largo plazo. El calendario económico de esta semana es relativamente tranquilo, pero todavía hay datos macroeconómicos importantes que podrían afectar al par EUR/USD y a otros pares de divisas

Análisis del EUR/USD: el dólar estadounidense muestra señales mixtas, pero las perspectivas a corto plazo siguen siendo bajistas

El dólar estadounidense ha mostrado señales mixtas esta semana, recuperándose un poco de la fuerte caída de la semana anterior, cuando el índice del dólar cayó casi un 1,9 %. La mayor parte de las pérdidas de la semana pasada se produjeron el martes debido a una cifra del IPC estadounidense más débil de lo esperado. Incluso antes de los datos del IPC, se especulaba que la Reserva Federal había concluido su ciclo de subidas de tasas, algo que no era obvio en las actas del FOMC que se publicaron anoche. Sin embargo, con los datos de inflación de la semana pasada, la atención se ha centrado en cuándo la Reserva Federal podría comenzar a recortar las tasas nuevamente. Anteriormente, el mercado esperaba que esto ocurriera no antes de mediados del próximo año, pero ahora hay alrededor de un 30 % de posibilidades de un primer recorte de tasas de la Reserva Federal en marzo. Si bien considero que esta visión es optimista, es probable que la Reserva Federal reduzca las tasas antes de lo previsto en los gráficos de puntos de su reunión de septiembre. Si los próximos datos apuntan a una actividad económica moderada, entonces las conversaciones sobre un recorte de tasas antes de lo esperado se harán más fuertes.

A pesar de las vacilaciones del dólar, los rendimientos de los bonos estadounidenses han seguido bajando a medida que crecen las expectativas de que la Reserva Federal (y otros bancos centrales) ya no subirán las tasas desde los niveles actuales. Es probable que esto mantenga al dólar bajo presión, apuntalando al EUR/USD, aunque no tengamos muchas noticias positivas de la eurozona. En este caso, los indicadores económicos recientes no han mostrado signos importantes de reactivación, aunque en Alemania se observó cierta mejora en los datos del ZEW sobre el sentimiento prospectivo. Con gran parte de la negatividad ya reflejada en el precio, el euro ha podido ignorar la reciente decepción en los datos. ¿Continuará esa tendencia esta semana?

Los rendimientos podrían disminuir aún más ya que los inversores esperarán que la desaceleración de la inflación en EE. UU. tenga mucho más recorrido a medida que los mayores costos de endeudamiento pesen cada vez más sobre la actividad económica, mientras que los alquileres de viviendas disminuyan aún más en los próximos meses. Desafortunadamente, no tendremos muchos datos que muevan el mercado esta semana, pero aún así hay al menos algunos aspectos macro clave que esperar.

Próximamente: publicación de las peticiones de subsidio de desempleo, órdenes de bienes duraderos y las encuestas de la UoM

Los PMI preliminares globales son cruciales para la dirección del EUR/USD

Debido a la festividad de Acción de Gracias del jueves, los datos estadounidenses se adelantarán un día y las solicitudes semanales de subsidio de desempleo se publicarán hoy en lugar del jueves, que es la fecha habitual. También se publicarán los últimos datos sobre las órdenes de bienes duraderos, así como las encuestas revisadas de la UoM sobre la confianza de los consumidores y las expectativas de inflación.

Los datos más recientes del PMI, cruciales para el par EUR/USD, se publicarán entre el jueves y el viernes.

Si bien hay indicios positivos con respecto a la inflación, persisten las preocupaciones sobre el crecimiento en muchos países europeos, lo que podría limitar el potencial alcista de pares como el EUR/USD y el GBP/USD en un plazo ligeramente más largo. A pesar de algunas mejoras recientes en los indicadores prospectivos, como la encuesta alemana ZEW y el índice de confianza de los inversores Sentix para la zona del euro, las cifras del PMI se han mantenido pesimistas a lo largo del año y los datos históricos han sido negativos en general. Sin embargo, si la encuesta de noviembre realizada a gerentes de compras en el sector manufacturero y de servicios sugiere una mejora de las condiciones, podríamos ser testigos de cómo el euro y la libra ganan terreno frente al dólar.

A diferencia de Europa, los PMI estadounidenses volvieron a niveles superiores al umbral de expansión de 50,0 el mes pasado, aunque marginalmente. Pero al mismo tiempo, la inflación ha comenzado a disminuir más rápidamente. Actualmente, Estados Unidos parece dispuesto a evitar una recesión a pesar de las altas tasas de interés. Los próximos datos preliminares del PMI ofrecerán una noción de la salud de la economía estadounidense el viernes. Sin embargo, dado que se espera que muchos inversores estadounidenses estén de vacaciones, el viernes podría experimentar una menor volatilidad.

Análisis técnico del EUR/USD: niveles clave a tener en cuenta

Source: TradingView.com

Tras el gran repunte del martes pasado, el EUR/USD no ha subido mucho más desde entonces. Pero ahora ha logrado mantenerse por encima del promedio de 200 días durante 6 sesiones y contando. Esto puede ser una señal de fortaleza, manteniendo el camino de menor resistencia al alza.

Al momento de redactar este informe, el EUR/USD estaba probando soporte en una zona en la que había tenido problemas a mediados de la semana pasada, concretamente entre 1,0880 y 1,0900. Los alcistas tendrán que retroceder alrededor de estos niveles para mantener vivo el impulso alcista.

El punto crítico a tener en cuenta se encuentra actualmente en 1,0825, que fue el mínimo del viernes. Si el EUR/USD cae por debajo de este nivel, anticiparía una corrección hacia la base de ruptura de la semana pasada en torno a 1,0725. Sin embargo, esta no es mi expectativa principal.

Teniendo en cuenta el reciente impulso alcista, parece más probable que el EUR/USD se mueva hacia el nivel de 1,10 en lugar de caer por debajo de 1,0825.