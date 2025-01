Las perspectivas del EUR/USD mejoran gracias al fortalecimiento de la economía de la eurozona

Las perspectivas del EUR/USD se ven impulsadas por la expansión del PIB de Alemania y la eurozona

Si bien todavía se espera que el BCE reduzca las tasas en junio, los recortes posteriores podrían ocurrir a un ritmo más lento

Los datos clave de EE.UU. de esta semana incluyen la reunión del FOMC, el informe NFP y las encuestas ISM

El análisis técnico del EUR/USD sugiere un aumento potencial a $1,08

Sin embargo, el par de divisas cedió sus ganancias anteriores tras la publicación del índice de costos laborales de EE.UU., que superó las expectativas y fortaleció al dólar. Anteriormente, el EUR/USD había subido tras la publicación de datos de la eurozona de esta mañana. Parece que el sur de Europa en particular ha sobrevivido relativamente bien a los obstáculos macroeconómicos de la alta inflación y la política monetaria restrictiva, contribuyendo a impulsar un aumento del 0,3 % del PIB de la eurozona en los primeros tres meses del año. El mejor desempeño de la economía de la eurozona y los datos del IPC que superaron ligeramente las expectativas sugieren que el BCE podría no estar dispuesto a iniciar un ciclo de flexibilización agresivo. Sin embargo, todavía anticipamos un recorte de tasas en junio como nuestro escenario base. No obstante, el sentimiento hacia el euro debería mejorar, especialmente frente a monedas en las que el banco central ya es más moderado que el BCE. En lo que respecta al EUR/USD, se enfrenta a una prueba clave esta semana con las próximas publicaciones de datos de EE.UU. y la decisión política del FOMC. A juzgar por la reacción al índice de costos laborales (1,2 % frente al 1,0 % esperado), va a ser un camino difícil para el EUR/USD.

Perspectiva del EUR/USD: ¿qué significan los datos de hoy de la eurozona para el BCE y el euro?

Si bien el IPC subyacente fue un poco más fuerte de lo previsto, vale la pena señalar que el BCE analiza la tendencia de los datos, que han mostrado caídas constantes. Su principal preocupación ahora son los salarios, que siguen siendo fuertes y podrían mantener apuntalados los precios al consumidor. En definitiva, los datos publicados hoy argumentan en contra de recortes agresivos de tasas, que, para ser justos, nunca estuvieron en la agenda (no mientras la Reserva Federal se mantenga cautelosa). Sin embargo, es probable que el BCE todavía opte por un recorte de tasas en junio, pero el ritmo de los recortes posteriores podría no ser tan rápido como los datos de la eurozona habían sugerido a principios de este año. Esto debería, como mínimo, mantener limitada la caída del EUR/USD. En el mejor de los casos, podríamos ver una fuerte recuperación del par EUR/USD si la próxima publicación de datos de EE.UU. volviera a provocar una reevaluación moderada de los recortes de tasas de la Reserva Federal.

Antes de discutir las próximas publicaciones de datos de EE. UU. y el análisis técnico del EUR/USD, analicemos primero la publicación de los datos de la eurozona de esta mañana y lo que eso podría significar para las próximas decisiones sobre tasas del BCE...

Las perspectivas del EUR/USD se ven impulsadas por la expansión del PIB de Alemania y la eurozona

En el primer trimestre, el PIB de la eurozona se expandió un 0,3 %, lo que marcó el crecimiento más sólido desde el inicio de un largo período de estancamiento desencadenado por la crisis energética en el tercer trimestre de 2022. Esta fue una mejora muy necesaria en la economía de la eurozona. Con una tasa de desempleo que se mantiene baja, salarios fuertes para impulsar el gasto de los consumidores y un crecimiento de la inflación más moderado, las cosas finalmente se ven mejor.

El crecimiento fue amplio y el sur de Europa parece haber superado una vez más al norte. España y Portugal disfrutaron del mayor crecimiento de la zona del euro, del 0,7 % en el trimestre. Italia experimentó una aceleración del crecimiento hasta el 0,3 %, superando el crecimiento intertrimestral más modesto del 0,2 % observado en Alemania y Francia. No obstante, la ligera expansión en las economías más grandes de Europa indica un progreso, aunque no extraordinario.

Las ventas minoristas alemanas marcan un punto de inflexión para la potencia económica

Mientras tanto, las ventas minoristas en Alemania mostraron una fuerte recuperación en abril. Las ventas superaron las expectativas de un aumento intermensual del 1,3 %, registrando un aumento del 1,8 %. La recuperación significa que casi toda la caída del 1,9 % en febrero se recuperó.

El repunte del gasto de los consumidores indica un impulso positivo para la recuperación económica más amplia e indica un posible punto de inflexión para las economías alemana y de la eurozona. Estas cifras complementan los niveles de confianza empresarial y de los consumidores, más fuertes de lo previsto, publicados recientemente.

La inflación subyacente de la eurozona cae menos de lo esperado

La inflación general de la eurozona se mantuvo estable en el 2,4 % como se esperaba. Pero la inflación subyacente cayó en abril del 2,9 % al 2,7 %, siendo la inflación de servicios la que más se moderó. Aun así, la caída fue menor de lo esperado, ya que la inflación de los alimentos se aceleró del 2,6 % al 2,8 %.

Las perspectivas del EUR/USD están en primer plano a medida que la atención se centra en los próximos datos de EE.UU.

Los datos clave de EE. UU. del martes incluyen el índice de costo del empleo, el índice de precios de la vivienda S&P/CS, el PMI de Chicago y la confianza del consumidor de CB. El índice de costo del empleo experimentó un notable aumento del 1,2 % intertrimestral. Otros datos publicados hoy son de menor importancia y no se espera que influyan significativamente en el dólar estadounidense. Para la última parte de la semana están previstos datos importantes y acontecimientos macroeconómicos. Exploremos los tres principales eventos macroeconómicos de esta semana que probablemente afecten el pronóstico del EUR/USD.

Decisión política del FOMC (miércoles): incluso antes de la dura revisión de las tasas de interés estadounidenses en las últimas semanas, prácticamente nadie esperaba un recorte de tasas en mayo. Por lo tanto, el foco principal de esta reunión será cómo evalúa la FED la dirección de los precios y el empleo. Anteriormente, Powell y compañía habían descartado los mejores datos de inflación en los primeros meses del año, pero recientemente la retórica ha cambiado y hemos visto el correspondiente repunte del dólar estadounidense. El mercado ahora espera una reunión del FOMC de tendencia más agresiva. Pero cualquier inclinación hacia un recorte de tasas antes de finales del verano proporcionaría ahora una sorpresa moderada.

Informe de nóminas no agrícolas (viernes): los sólidos datos de crecimiento recientes y una inflación consistentemente alta han frenado las expectativas de recortes de las tasas de interés en 2024. Aunque los datos concretos han sido sólidos, los indicadores basados en encuestas sugieren debilidades subyacentes. Además, es posible que el mercado ya haya adoptado una postura dura. Como tal, cualquier indicio de debilidad en las cifras de empleo o salarios en Estados Unidos podría disminuir las preocupaciones sobre la capacidad de la Reserva Federal para reducir las tasas, lo que podría desencadenar una caída del dólar y un nuevo aumento en los precios del oro.

PMI de servicios ISM (viernes): los datos del PMI global de S&P publicados la semana pasada mostraron que la actividad empresarial estadounidense aumentó a un ritmo mucho más lento en abril en medio de señales de una demanda más débil. El PMI de servicios registró su nivel más bajo en cinco meses, con una caída de los pedidos tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, lo que llevó a las empresas a reducir el empleo. Si esta tendencia es un indicador, la próxima encuesta del ISM puede no estar a la altura de las expectativas, lo que posiblemente lleve a otro ajuste moderado en las previsiones de tasas de interés de la Reserva Federal.

Perspectiva del EUR/USD: niveles técnicos y factores a tener en cuenta

Fuente: TradingView.com

El EUR/USD ha logrado encontrar cierto soporte con dificultad en los últimos días. Dicho esto, los alcistas deben hacer más para revertir la tendencia bajista más amplia, ya que el EUR/USD continúa dentro de un gran canal bajista desde diciembre. Aun así, a la luz de los datos más sólidos de la eurozona de hoy, podría estar en juego un posible aumento hacia la tendencia de resistencia del canal en 1,0800, donde también entra en juego la media móvil de 200 días. Necesitamos ver al EUR/USD defender el soporte en los rangos 1,0670 - 1,0695, que se estaba poniendo a prueba en el momento de escribir este artículo. De no hacerlo, se podría reanudar la tendencia bajista hacia el nivel de 1,06. Por lo tanto, los alcistas necesitan cierta confirmación aquí, y un posible aumento por encima del máximo anterior de hoy de 1,0735 podría ser el detonante.