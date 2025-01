Pregunta: ¿Cómo llamaría a un índice que cayó en diez de once días hábiles este mes, perdiendo casi el 20% de su valor durante ese período?

Respuesta: ¡El Índice Hang Seng (Hong Kong 50)!

A pesar de la publicación de datos de producción industrial y ventas minoristas mejores de lo esperado en China hoy, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó casi un -6% hoy para cerrar en su nivel más bajo en más de seis años, cerca de 18,400. Más preocupante aún, la venta fue generalizada, con más de la mitad de las empresas en el índice alcanzando nuevos mínimos de 52 semanas en el comercio de hoy.

Hay (al menos) cuatro factores que impulsan las ventas sin precedentes en los índices de China y Hong Kong:

1) Medidas enérgicas regulatorias en ambos lados del Pacífico

Las autoridades chinas han estado imponiendo límites cada vez más estrictos a las empresas chinas de tecnología y educación en los últimos meses, y la noticia del lunes de que el gigante tecnológico Tencent podría enfrentar una multa récord contra el lavado de dinero sugiere que es poco probable que la tendencia disminuya en el corto plazo.

Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha elegido un momento propicio para comenzar a hacer cumplir su "Ley de Responsabilidad de las Empresas Extranjeras" y amenazar con eliminar las acciones chinas de doble cotización. Si bien el grupo inicial de cinco empresas identificadas carecía de acciones principales de primer nivel que la mayoría de los estadounidenses conocen, los inversores temen que acciones como Alibaba, JD.com y NetEase puedan ser las siguientes; cada uno de esos nombres cayó al menos -8% hoy.

2) Brote de COVID en China

Al mismo tiempo, la infame política de "tolerancia cero" de China para los casos de COVID enfrenta su mayor prueba desde el punto álgido inicial de la pandemia en 2020. Las principales ciudades (y centros clave de la cadena de suministro) como Shenzhen, Dongguan, Shanghái y potencialmente incluso Beijing enfrentar bloqueos mientras el país busca limitar la propagación del virus.

Más cerca de casa para el índice Hang Seng, Hong Kong está experimentando actualmente el número más alto a nivel mundial de nuevas muertes relacionadas con COVID por millón de personas, según Our World in Data. Con todo, desde el comercio diario hasta los contratos comerciales a largo plazo, en desorden mientras la región lucha por controlar la pandemia, no sorprende que los índices de acciones en la región estén luchando.

3) Contagio del mercado inmobiliario

Los titulares del año pasado en torno al colapso del administrador inmobiliario chino Evergrande llevaron a muchos analistas a especular sobre los riesgos para el mercado inmobiliario chino en general, y cuando no vimos un diferencial inmediato, la mayoría de los participantes del mercado, comprensiblemente, cambiaron su enfoque a otra parte.

Desafortunadamente, ahora parece que el mercado de bienes raíces puede estar experimentando el impacto tardío del colapso de Evergrande, con ventas de parcelas de tierra del gobierno local que bajaron un -72 % año tras año y los bonos de compañías inmobiliarias ahora rinden más del 25 %, una señal de estrés en el mercado.

4) La conexión de Rusia

Finalmente, EE.UU. informó a principios de esta semana que Rusia solicitó asistencia militar de China para su guerra en curso en Ucrania. En particular, China ha negado haber recibido tal solicitud.

De todos modos, se considera que China simpatiza más con las operaciones militares de su aliado cercano en Ucrania que casi cualquier otro país importante, y con la batalla que se extiende a su tercera semana sin un final inminente a la vista, existe un riesgo creciente de que China se vea obligada a “elegir un bando” más definitivamente en el conflicto, arriesgándose ya sea a la ira de su socio comercial y geográfico más cercano al Norte o a la perspectiva de sanciones económicas de Occidente.

Perspectiva técnica de Hang Seng

Si ha pasado los últimos minutos digiriendo los factores anteriores, el gráfico del Hang Seng (Hong Kong 50) no revelará ninguna sorpresa: muestra una inmensa presión de venta y los precios están profundamente sobrevendidos. Existe cierta perspectiva de un rebote a corto plazo cerca de los niveles actuales, donde el apoyo de la Extensión de Fibonacci del 127,2% de la recuperación posterior a la COVID y los mínimos de 2012 y 2016 convergen en los 18.000 inferiores:

Fuente: TradingView

Sin embargo, tal como está, es probable que cualquier rebote se vea como una oportunidad de venta para los comerciantes mientras permanezcan los riesgos regulatorios, de pandemia, de propiedad y geopolíticos. Mientras tanto, una ruptura confirmada por debajo del soporte en el área de 18.000 abriría la puerta para una continuación bajista hacia el mínimo de 2011 en la próxima zona de 16.000.

