Una reducción a la mitad de Bitcoin puede tener una influencia dramática sobre el precio de la criptomoneda -tanto en la preparación como después del evento-; por lo que es importante que los operadores comprendan cómo funciona una reducción a la mitad. Descubra todo lo que necesita saber sobre el Bitcoin Halving, incluso cuándo será la próxima reducción a la mitad.

¿Qué es el Bitcoin Halving?

El Bitcoin Halving es un evento que reduce a la mitad las recompensas mineras de Bitcoin y también reduce a la mitad la velocidad a la que los nuevos Bitcoins entran en circulación. La palabra “halving” es inglés hace referencia a exactamente esto, la reducción a la mitad de Bitcoin. Debido a la forma en que funciona Bitcoin, una reducción a la mitad tiene una influencia significativa sobre el suministro de criptomonedas y, por lo tanto, sobre el precio de mercado.

Para empezar, debemos comprender cómo funciona la red de Bitcoin.

El creador de Bitcoin, conocido pseudónimamente como Satoshi Nakamoto, estableció un límite en la cantidad de Bitcoins que se podrían producir en 21 millones de monedas. Entonces, como el oro y la plata, la oferta es finita, lo que ha contribuido a la valoración de la criptomoneda.

La creación de nuevos Bitcoins, y las criptomonedas en general, funciona a través de un proceso llamado minería. Los individuos, conocidos como mineros, tienen que resolver ecuaciones criptográficas para verificar una sola transacción. Una vez autenticadas, estas transacciones se agregan como bloques a la cadena de bloques, o blockchain, y el minero es recompensado con una cierta cantidad de Bitcoins, que se agregan a la oferta general de Bitcoins en el mercado.

Se establece la recompensa que recibe cada minero por autenticar con éxito una transacción. Entonces, cuando se lanzó Bitcoin por primera vez, cada minero podía ganar 50 Bitcoins por cada bloque que se procesara. Esto habría valido menos de un dólar, pero con las tasas de hoy, estaría viendo cientos de miles de BTC por valor. Pero, como hay un límite establecido en el suministro de Bitcoins, también hay un límite en el tiempo que permaneció en su lugar cada recompensa, y cada cuatro años la recompensa disminuye en un 50%, en lo que se conoce como un evento de reducción a la mitad, o Halving.

La recompensa original de 50 BTC solo se estableció para los primeros 210,000 bloques que se extrajeron, ya que en este punto existiría más de la mitad del suministro de Bitcoin. Entonces, cuando se produjo la primera reducción a la mitad, la recompensa se redujo en 25, cuatro años después se redujo a 12,5 y así sucesivamente.

En teoría, el límite de 21 millones de monedas se alcanzará en el año 2140, momento en el que la recompensa por la minería ya no existirá. Después de eso, los mineros probablemente generarán comisiones por transacciones, similares a las tarifas que cobran los bancos por las transacciones tradicionales.

¿Cuándo se realizó el último Bitcoin Halving?

La última reducción a la mitad de Bitcoin fue en 2020, momento en el que la recompensa por extraer un bloque se redujo a 6.25 BTC. La cadena de bloques de Bitcoin había alcanzado los 630.000 bloques, y la cantidad de bloques producidos diariamente se redujo a la mitad, de 1.800 a 900.

¿Cuándo será el próximo Bitcoin Halving?

El próximo Bitcoin Halving tendrá lugar en la primavera de 2024, el cual causará que la recompensa para los mineros disminuya a 3,125 BTC. En este punto, la cadena de bloques de Bitcoin habrá alcanzado los 840.000 bloques en total, y el suministro diario de nuevos BTC se reducirá a 450.

¿Cómo afecta el proceso de Halving al precio de Bitcoin?

Los eventos de reducción a la mitad de Bitcoin históricamente han provocado que el precio de mercado aumente tanto antes como después de un evento. Esto se debe al hecho de que el suministro de Bitcoin es finito, con 18,7 millones de los 21 millones de Bitcoin actualmente en circulación. Entonces, en cada evento de reducción a la mitad, los traders saben que solo la mitad de la cantidad anterior de Bitcoin se liberará por transacción, y esta escasez hace que cada BTC sea más valioso.

Como la minería es un proceso tan costoso, que requiere una potencia de procesamiento de computadora cada vez mayor, significa que la recompensa de bloque decreciente hace que sea cada vez menos atractivo contribuir a la cadena de bloques. Los bloques se crean cada 10 minutos, pero esto solo continuará mientras los mineros estén dispuestos a procesar transacciones para ganar tarifas de transacción y recompensas de bloque. Entonces, la única forma de que los mineros continúen realizando tareas es que aumente el precio de Bitcoin.

El efecto que la reducción a la mitad de Bitcoin tiene en el precio de mercado se conocía anteriormente como un "ciclo de reducción a la mitad" (Halving Cycle), ya que se pensaba que vendría en tres fases principales:

Primero, una larga corrida alcista antes de la reducción a la mitad, Luego el precio aumentaría inmediatamente después del evento y, Finalmente, después de que hubiera pasado suficiente tiempo, una caída del mercado.

Sin embargo, como las caídas de la oferta se han vuelto cada vez más pequeñas en cada evento de reducción a la mitad, han tenido un impacto menos dramático en el precio de mercado. El crecimiento del precio de Bitcoin ahora está impulsado principalmente por la creciente demanda, en lugar de la caída de la oferta.

Exploremos el "Halving Cycle" más reciente en 2020 como nuestro caso de estudio.

¿Qué sucede antes de una reducción a la mitad de Bitcoin?

Antes de una reducción a la mitad de Bitcoin, suele haber una larga corrida alcista que hace subir el precio de cada BTC. Si miramos el mercado 100 días antes de la reducción a la mitad del 11 de mayo de 2020, esto nos ubicaría a principios de febrero, cuando BTC cotizaba a aproximadamente US$ 7715.8 cada uno. Durante este período, el precio de Bitcoin bajó a un mínimo de US$ 3113 causado por la caída del mercado del coronavirus y luego aumentó hasta US$ 6978 en la acumulación de la reducción a la mitad.

Fuente: TradingView

¿Qué pasará en un Bitcoin Halving?

El día de la reducción a la mitad de Bitcoin en 2020, el precio de BTC cayó de aproximadamente US$ 7026 a la medianoche a US$ 6999 24 horas después. Esta reducción a la mitad no provocó un aumento inmediato de precios porque el crecimiento había comenzado mucho antes, combinado con el impacto negativo que tuvo el coronavirus en el mercado.

¿Qué sucede con Bitcoin después de reducir a la mitad?

Después de una reducción a la mitad de Bitcoin, el precio generalmente continúa aumentando durante un período de tiempo sostenido. Mirando los 100 días posteriores al 11 de mayo de 2020, podemos ver que el precio de BTC aumentó en un 32.21% de US$ 6978 hasta US$ 8977.

Fuente: TradingView

Después de eventos de Halving anteriores, el precio de Bitcoin cayó después de un tiempo. La mayoría de los especuladores están de acuerdo en que este patrón fue causado por los comerciantes que aumentaron sus ganancias del movimiento y la disminución en la cobertura de los medios del evento. Sin embargo, la caída del mercado nunca ocurrió después de la reducción a la mitad de Bitcoin en 2020. Como mencionamos, esto se debe a que otros factores estaban influyendo en la demanda de Bitcoin y, por lo tanto, el precio ha seguido aumentando. Para abril de 2021, casi un año después de la reducción a la mitad, el precio de Bitcoin había superado los US$ 46,000 y para noviembre de 2021 había alcanzado un nuevo máximo de más de US$ 50,000.

Fechas de Bitcoin Halving

Aquí están el pasado y todas las fechas futuras conocidas de reducción a la mitad de Bitcoin (años) con la correspondiente recompensa final de BTC.

Evento de Bitcoin Halving Fecha Recompensa de Blockchain 1 28 Noviembre, 2012 25 BTC 2 9 Julio, 2016 12.5 BTC 3 11 Mayo, 2020 6.25 BTC 4 Primavera del 2024 3.125 BTC 5 2028 1.5625 BTC 6 2032 0.78125 BTC 7 2036 0.390625 BTC 8 2040 0.1953125 BTC 9 2044 0.09765625 BTC 10 2048 0.048828125 BTC 11 2052 0.024414063 BTC 12 2056 0.012207031 BTC 13 2060 0.006103516 BTC 14 2064 0.003051758 BTC 15 2068 0.001525879 BTC 16 2072 0.000762939 BTC 17 2076 0.00038147 BTC 18 2080 0.000190735 BTC

En teoría, solo habrá 32 eventos de reducción a la mitad de Bitcoin. Una vez que se complete la reducción a la mitad final, no se creará ningún nuevo Bitcoin, ya que se habrá alcanzado su suministro máximo de 21 millones.

