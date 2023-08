Las acciones de Reddit más discutidas

A continuación, se muestra una lista de las 10 acciones estadounidenses más mencionadas en el hilo de WallStreetBets en Reddit durante las últimas 24 horas, según datos de Quiver Quantitative. Se han excluido los fondos cotizados en bolsa (ETF) y otros instrumentos:

NVIDIA Tesla Visa Apple C3.ai Walmart Advanced Micro Devices PayPal Palantir US Steel

Las acciones estadounidenses más activas antes de la campana

A continuación, se muestran las acciones más activas con una valoración de al menos USD $500 millones antes de la campana, según los datos comerciales tomados de Bloomberg:

Farfetch Hawaiian Electric Industries Nikola Palantir Tesla AMC Entertainment IonQ Marathon Digital Apple Lucid Group

Ganadores y perdedores previos al trading de EE.UU.

Aquí están las acciones con un valor de al menos USD $500 millones que experimentaron los movimientos más bruscos en el trading previo a la apertura de campana, según datos de Bloomberg:

Ganadores % Perdedores % Hawaiian Electric 24.1% Farfetch -41.4% ProKidney 9.4% First Advantage Corp -13.6% Dolby Laboratories 6.1% Keysight Technologies -12.2% Bloomin' Brands 6.0% Scilex Holding -7.2% Corp America Airports 5.2% Marathon Digital -6.9% Ross Stores 4.8% Cleanspark -6.8% Beauty Health Co 3.8% Oscar Health -6.4% Marqeta 3.5% Manchester United -5.9% Mondee Holdings 3.5% BILL Holdings -5.8% Wallbox 3.3% IonQ -5.0%

Futuros de EE.UU.

El Promedio Industrial Dow Jones ha bajado un 0,4%

S&P 500 cae un 0,5%

El Nasdaq 100 cae un 0,8%

Los futuros de EE.UU. están cotizando a la baja hoy, con el Promedio Industrial Dow Jones en un mínimo de un mes, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 están en su nivel más bajo en más de siete semanas, culminando lo que ha sido una semana tórrida para las acciones. Una liquidación de tres días, que podría continuar hoy, ha golpeado a los mercados debido a que los nuevos temores sobre la inflación y las tasas de interés de EE.UU., así como una economía china cada vez más inestable, golpean la confianza.

Los sólidos datos económicos de EE.UU., incluidas las cifras de ayer que mostraron una caída en el número de personas que solicitan beneficios de desempleo para sugerir que el mercado laboral se mantiene fuerte, han generado preocupaciones de que las tasas de interés podrían permanecer más altas por más tiempo y redujeron las expectativas para el primer recorte de tasas, demostrado por el aumento que hemos visto en los rendimientos de los bonos del gobierno.

China también se está convirtiendo en una mayor preocupación para los mercados. La recuperación desde que se reabrió la economía ha sido enormemente decepcionante hasta el momento y los últimos datos sugieren que la demanda nacional e internacional está disminuyendo. Los problemas también están sacudiendo el enorme sector inmobiliario del país después de que Evergrande se declarara en bancarrota en los EE.UU. Poco después de que Country Garden no cumpliera con los pagos de la deuda internacional.

No hay eventos importantes en el calendario económico que sirvan de catalizador hoy, y los grandes resultados se publicaron antes de la apertura del mercado.

Principales acciones estadounidenses a tener en cuenta

Echemos un vistazo a las principales acciones para ver hoy.

Acciones de Deere: gran ritmo y perspectiva mejorada

Las acciones de Deere & Co cayeron un 2% esta mañana a pesar de superar las expectativas en el último trimestre y aumentar su perspectiva para todo el año, ya que la demanda de maquinaria industrial grande, como tractores, sigue siendo boyante.

La compañía dijo que ahora apunta a un ingreso neto anual de USD $9,75 mil millones a USD $10 mil millones en 2023, por encima de su objetivo anterior de USD $9,25 mil millones a USD $9,50 mil millones. Eso se produjo después de que el EPS ajustado trimestralmente aumentara a USD $10,20, superando el pronóstico de USD $8,20, luego de informar un aumento del 12% en los ingresos.

Deere dijo que los fundamentos siguen siendo sólidos y que la demanda de sus equipos debería seguir creciendo, ayudada por el hecho de que tiene una sólida cartera de pedidos.

Acciones de Estee Lauder

Las acciones de Estee Lauder han bajado más del 6% y a niveles no vistos desde abril de 2020 después de que dijo que volvió al crecimiento orgánico de las ventas en el último trimestre, aunque esto se vio ensombrecido por una perspectiva decepcionante.

Los ingresos anuales se redujeron un 10% a 15.900 millones de dólares en el año hasta fines de junio y las ventas netas orgánicas se redujeron un 6%. Las ganancias netas anuales se redujeron a más de la mitad a USD $1,01 mil millones desde USD $2,39 mil millones, o a USD $2,79 desde USD $6,55 por acción.

Sin embargo, la compañía dijo que logró un crecimiento orgánico en los últimos tres meses del año, cuando dijo que el impulso en regiones como China, EMEA y América Latina continuó aumentando. Aún así, un reequilibrio del inventario en Asia está perjudicando su negocio de viajes y la perspectiva económica incierta en el país también es un obstáculo.

Eso sugiere que la perspectiva está mejorando, pero su guía de ganancias para el nuevo año financiero de USD $3,43 a USD $3,70 por acción estuvo por debajo de las previsiones de los analistas.

“La compañía tiene como objetivo volver al crecimiento de las ventas netas en el año fiscal 2024 y, en los próximos años, reconstruir progresivamente sus márgenes”, dijo la compañía.

Acciones de XPeng: la guerra de precios muerde

Las acciones de XPeng han bajado un 6,6% y están en un mínimo de un mes después de no poder ganar dinero con cada automóvil que fabrica y una perspectiva de ingresos decepcionante alimenta la preocupación de que está sintiendo el calor de la guerra de precios en China.

La empresa registró un margen bruto negativo del 3,9% en el segundo trimestre, lo que fue muy decepcionante teniendo en cuenta que los analistas esperaban que fuera rentable y registrara un margen del 4,8%. Eso está avivando los temores de que la guerra de precios en China, ya que Tesla y sus rivales nacionales continúan bajando los precios, está dificultando que XPeng escape del rojo.

Esto eclipsó lo que de otro modo sería un latido. Ya sabíamos que XPeng entregó 23,205 vehículos en el segundo trimestre después de que la producción aumentara constantemente todos los meses en la primera mitad. Aún así, las entregas fueron un 35% más bajas en el período que el año anterior y esto resultó en una caída de los ingresos del 32% a 5.060 millones de RMB, pero esto fue mejor que los 4.900 millones de RMB pronosticados por los analistas. Su pérdida ajustada por ADS de RMB1.55, que también fue superior a la estimación de RMB1.19.

Una perspectiva débil tampoco está ayudando. XPeng dijo que entregará de 39.000 a 41.000 vehículos en el tercer trimestre, lo que estuvo más o menos en línea con las expectativas, pero su objetivo de ingresos de RMB8.500 millones a RMB9.000 millones estuvo por debajo de la previsión de RMB9.100 millones.

Acciones de VinFast

VinFast, el fabricante vietnamita de vehículos eléctricos que salió a bolsa en el Nasdaq esta semana, está cayendo antes de la campana a 19,50 dólares y en camino de caer por tercera sesión consecutiva después de casi cuadruplicar su valor el día de su cotización.

La cotización, completada a través de una fusión con una empresa de cheques en blanco (o SPAC), hizo que el precio de sus acciones se disparara a más de USD $37 en su primer día de cotización, frente a solo USD $10,45 el día anterior. Eso le dio brevemente una valoración de más de USD $80 mil millones, lo que lo hace valer más que Ford y General Motors, y le da una valoración mayor que los jugadores de vehículos eléctricos de EE.UU. Rivian y Lucid combinados.

Sin embargo, VinFast solo tiene una pequeña cantidad de acciones en flotación, lo que significa que es más propenso a movimientos volátiles. La compañía todavía está controlada en última instancia por Pham Nhat Vuong, quien es el hombre más rico de Vietnam. Esto puede explicar la fuerte sacudida que vimos al cotizar y por qué lo hemos visto en una racha perdedora desde entonces.

Acciones de Walmart: ¿Hay nuevos máximos históricos en el horizonte?

Las acciones de Walmart han bajado un 0,3% hoy a USD $155,29. El minorista más grande de los EE.UU. perdió terreno ayer después de publicar los resultados. La actualización fue optimista considerando que superó las expectativas y elevó su perspectiva para todo el año, pero el listón era alto y difícil de superar tras el repunte que vimos antes de los resultados.

Los corredores elevaron el precio objetivo de la acción para sugerir que hay más potencial alcista a partir de aquí y que puede alcanzar nuevos máximos históricos. Los corredores que mejoraron su visión hoy incluyen Telsey Advisory a USD $185, RBC a USD $168, Bernstein a USD $165 y Barclays a USD $167. Las acciones de Walmart abrieron a un máximo histórico de USD $162 el lunes antes de retroceder.

Acciones de US Steel

Las acciones de US Steel han subido un 0,7% a 30,91 dólares hoy, ya que los mercados continúan evaluando lo que sucederá con la siderúrgica, que se encuentra sujeta a múltiples ofertas de adquisición.

En el último acontecimiento, el sindicato de trabajadores siderúrgicos de EE.UU. transfirió su derecho a presentar una oferta por US Steel a la ofertante de Cleveland-Cliffs en otra señal de apoyo después de que dijo que no respaldaría ningún otro acuerdo. Cleveland-Cliffs dijo que esto significa que es el "único comprador realista capaz de adquirir la totalidad de US Steel".

Cleveland-Cliffs fue la primera en surgir y presentó un acuerdo de 7.300 millones de dólares, la mitad en efectivo y la otra mitad en acciones, el fin de semana pasado, pero US Steel lo rechazó. Desde entonces, una empresa privada llamada Esmark ha dado un paso al frente y ha realizado una oferta más alta de 7.800 millones de dólares, que también es en efectivo.

Aunque la oferta de Cleveland-Cliffs ha sido superada, se mantiene confiada gracias al apoyo del sindicato United Steelworkers. Sin embargo, se está gestando una pelea potencial después de que US Steel dijera hoy que el USW no tiene derecho a vetar ningún acuerdo y solo tiene derecho a contrarrestar cualquier otra oferta que se haga, y esto tendría que ser superior para evitar que US Steel venda. mismo a otra parte. Eso sugiere que Cleveland-Cliffs aún tendrá que hacer la mejor oferta si quiere asegurar el trato.

Escuchamos informes esta semana de que otras partes pueden estar interesadas, dejando margen para que surja otro postor. Se rumorea que ArcelorMittal, con sede en Luxemburgo, está sopesando una posible oferta, aunque se desanimó por el firme apoyo del sindicato a Cleveland-Cliffs después de que el presidente del USW, Tom Conway, describiera la idea de que ArcelorMittal hiciera una oferta por US Steel como "tonta".

Acciones de Applied Materials

Las acciones de Applied Materials han subido un 0,8% y se han recuperado desde mínimos de tres semanas después de superar las expectativas en el último trimestre y publicar una perspectiva más optimista de lo previsto a medida que los gobiernos liberan decenas de miles de millones de dólares en subsidios en los próximos años y la demanda aumenta en China.

Los ingresos de 6430 millones de dólares y las ganancias por acción ajustadas de 1,90 dólares en el segundo trimestre superaron con creces las previsiones de ventas de 6160 millones de dólares y ganancias de 1,74 dólares. Dijo que debería generar ingresos de alrededor de USD $6,43 mil millones y ganancias de USD $1,82 a USD $2,18 en el tercer trimestre, que también fue significativamente superior a los USD $5,86 mil millones en ventas pronosticadas por los analistas, que habían calculado un BPA de USD $1,61.

Applied Materials dijo que los gobiernos están gastando sumas sustanciales en aumentar los suministros domésticos de semiconductores, lo que ayuda a impulsar la demanda de sus equipos de fabricación de chips. Aún así, la demanda general será más baja este año que el año pasado, aunque su división de servicios se mantiene resistente ya que las empresas aún necesitan mantener las máquinas existentes.

Acciones de NVIDIA: el interés se modera antes de los resultados

Los mercados han encontrado un renovado interés en las acciones de NVIDIA esta semana después de que una ola de corredores dijera que había una oportunidad de compra tras el reciente retroceso antes de los resultados trimestrales de la próxima semana. Sin embargo, los mercados parecen ser más cautelosos después de que las acciones registraron su tercer máximo más bajo consecutivo desde que alcanzaron máximos históricos en mayo. NVIDIA ha bajado un 1,4% hoy a USD $427,60.

La acción ha tenido el mejor desempeño en el S&P 500 este año, y su valoración se ha triplicado desde el comienzo del año a pesar del retroceso que hemos visto en el precio de la acción durante agosto. Esto se debe a que es la única empresa importante que obtendrá grandes beneficios financieros de la erupción de la inteligencia artificial en 2023 a medida que las empresas adquieran sus chips avanzados para actualizar sus sistemas y estar listos para la tecnología revolucionaria.

Eso está configurado para que NVIDIA genere ingresos récord en el segundo trimestre, agregando casi USD $4 mil millones en ventas en comparación con lo que vimos en el primero para demostrar el nivel de demanda de chips de IA. También se pronostica que esos costosos chips ayudarán a que el EPS ajustado se cuadruplique con respecto al año pasado.

La mayor amenaza es su capacidad para mantenerse al día con la demanda, por lo que los comentarios sobre la oferta y las perspectivas serán muy influyentes.

Numerosos corredores elevaron su precio objetivo a más de USD $500 esta semana, y uno lo subió hasta USD $800, confiando en que NVIDIA superará las expectativas que ya son optimistas y ven potencial para que su perspectiva aumente.

Acciones de AMD: alcanzan mínimos de 3 meses

El fabricante de semiconductores AMD ha bajado un 1,6% y está a punto de abrir en su nivel más bajo en tres meses, después de haber establecido una serie de máximos y mínimos más bajos en los últimos dos meses.

Acciones de Apple: ¿Dónde está el fondo?

Las acciones de Apple han bajado un 0,9% y abrirán a su nivel más bajo en casi tres meses, y la empresa ahora ha caído más del 9% desde que publicó su último conjunto de resultados trimestrales que no cumplieron con lo que era un listón alto ya que las ventas de iPhone disminuyeron, frente a la crisis de la demanda de actualizaciones de teléfonos inteligentes.

En particular, el RSI ahora ha entrado en territorio de sobreventa por primera vez en casi un año, lo que puede atraer cierto interés de los compradores.

Acciones de Tesla: los problemas de margen lo hunden a un mínimo de 11 semanas

Las acciones de Tesla han bajado un 2,4%, alcanzando un mínimo de 11 semanas y en camino de perder terreno por sexta sesión consecutiva. El fabricante de automóviles eléctricos continúa sintiendo la presión a pesar de perder alrededor del 25% de su valor desde su último conjunto de resultados, cuando el director ejecutivo Elon Musk reiteró que Tesla está priorizando el crecimiento a través de recortes de precios y sacrificando la rentabilidad para garantizar que las entregas sigan creciendo.

El RSI ha entrado en territorio de sobreventa por primera vez desde principios de 2023.

Acciones de Palantir: ¿El mínimo de 2 meses confirma la reversión?

Las acciones de Palantir han bajado un 3% y se encuentran en un mínimo de dos meses de 13,73 dólares, después de haber sufrido una fuerte presión de venta ayer que sugiere que las acciones se están revirtiendo firmemente después de haber subido entre mayo y agosto. Las acciones han perdido alrededor de un 30% en valor desde que alcanzaron su punto máximo a principios de este mes y los vendedores parecen estar aceptando continuamente precios más bajos. El siguiente nivel clave a tener en cuenta es el mínimo de junio de USD $13,60.

WeWork: división inversa de acciones

Las acciones de WeWork han bajado un 13,9% después de anunciar planes para realizar una división inversa de acciones de 1 por 40, que entrará en vigencia cuando los mercados abran el 1 de septiembre y las acciones comiencen a cotizar con ajuste dividido el 5 de septiembre.

Esto hará que los accionistas emitan una acción por cada 40 que tienen actualmente. Eso está diseñado para elevar el valor de cada acción por encima del umbral mínimo de USD $1, después de haber caído más del 88% este año para cotizar a solo USD $0,14 hoy después de advertir que estaba en riesgo de quiebra.

Acciones de AMC: ¿Están sobrevaluadas?

Las acciones de AMC Entertainment han bajado un 2,2% a 3,95 dólares después de que Citigroup redujera su precio objetivo a 1,55 dólares desde 1,65 dólares, lo que demuestra que los corredores siguen creyendo que la cadena de cine y favorita de las acciones de memes está sobrevalorada.

Las acciones han estado en juego desde que AMC obtuvo la aprobación judicial para convertir sus acciones preferentes de APE, que subieron un 0,5% a USD $2,20, para convertirlas en acciones ordinarias y diluir a los inversores existentes.

El frenesí de Reddit

Los inversores minoristas se dieron cuenta de su poder potencial a principios de enero de 2021 cuando se formó una estrategia poco coordinada en la sala de chat WallStreetBets de Reddit para comprar acciones y opciones de compra sin dinero en acciones que estaban siendo el objetivo de los vendedores en corto para impulsar el precio más alto. La idea era crear un apretón corto.

¿Qué es un short-squeeze?

Un short-squeeze, estrangulamiento de posiciones cortas en español, es básicamente lo que indica su nombre: trata de sacar a los vendedores en corto de sus posiciones. Los vendedores en corto, en su mayoría grandes inversores institucionales y fondos de cobertura, apuestan a que el precio de una acción caerá, pero a medida que los inversores minoristas se amontonan y elevan el precio de la acción, se ven obligados a comenzar a comprar las acciones para tratar de limitar sus pérdidas. La compra por parte de los grandes jugadores solo aumenta el precio de las acciones.

David contra Goliat

El hecho de que muchas de las acciones a las que se apunta tienen fallas fundamentales o fallan agrega un mayor riesgo a un panorama ya volátil. GameStop es un minorista que vende videojuegos físicos durante una época en la que los juegos se compran principalmente en línea; mientras que otros como Blackberry también están rezagados del pasado.



Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que estuvieran en la mira de los vendedores en corto que buscan empresas en quiebra contra las que apostar.



Pero, ¿por qué los inversores minoristas se están uniendo para comprar acciones de empresas defectuosas? Esta desconexión se explica en parte por un creciente resentimiento entre los actores más pequeños del mercado, que no están de acuerdo con la idea de que las grandes instituciones se beneficien del fracaso de una empresa a través de prácticas de venta al descubierto, creando lo que se ha descrito como una batalla de "David contra Goliat".



Es importante tener en cuenta que no todas las acciones de las que se habla más activamente en Reddit están luchando o están siendo atacadas por vendedores en corto. Muchas de las acciones más mencionadas, como Apple, son simplemente populares entre la comunidad.

Acciones de Reddit y volatilidad

Los marcados movimientos en acciones como GameStop han demostrado el poder y la influencia que los inversores y comerciantes impulsados por las redes sociales pueden tener en el mercado, habiendo inyectado una volatilidad severa en varias acciones. La volatilidad presenta oportunidades para los comerciantes y no se vuelve más volátil que las acciones de Reddit en este momento, incluso durante una pandemia.



Por ejemplo, vimos como GameStop, la primera acción con una fuerte posición en corto, fue el objetivo de los inversores impulsados por las redes sociales. Esta empresa pasó de menos de US$ 19 a principios de 2021 a un récord de más de US$ 347 para el 27 de enero, y el precio de la acción se ha mantenido altamente volátil desde entonces.

Siga de cerca el mercado de acciones en nuestra sección de noticias y análisis y manténgase al tanto de los mayores movimientos del mercados.