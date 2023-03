Horario de trading de las bolsas mundiales

País/Ciudad Bolsa Hora local EST UTC

Japón Bolsa de Tokio 9 am a 3 pm Almuerzo: 11:30 am a 12:30 am 8 pm a 2 am Almuerzo: 9:30 pm a 10:30 pm 12 am a 6 am Almuerzo: 2:30 am a 3:30 am

Hong Kong Bolsa de Hong Kong 9:30 am a 4 pm Almuerzo: 12 pm a 1 pm 9:30 pm a 4 am Almuerzo: 12 am a 1 am 1:30 am a 8 am Almuerzo: 4 am a 5 am

Shanghái Bolsa de Shanghái 9:30 am a 3 pm Almuerzo: 11:30 am a 1 pm 21:30 a 3 Almuerzo: 10:30 pm a 12 am 1:30 am a 7 am Almuerzo: 3:30 am a 5 am

India Bolsa Nacional de Valores de la India 9:15 am a 3:30 pm 23:45 hasta 6:00 3:45 am a 10 am