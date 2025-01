Las acciones de Tesla en alza: ¿Podrá vender 2 millones de autos en 2023?

¿Puede Tesla entregar 2 millones de coches en 2023?

Tesla tiene como objetivo aumentar la producción en un 50% cada año, pero no alcanzó este objetivo en 2022 cuando la producción aumentó un 47% a 1,3 millones de vehículos. Las entregas crecieron a un ritmo más lento del 40%.

La compañía dijo que tiene como objetivo producir 1,8 millones de automóviles en 2023, lo que una vez más estaría por debajo de su objetivo. Eso está en línea con el pronóstico de 1,86 millones de autos de Wall Steet. Sin embargo, esta orientación parece estar en el lado cauteloso y la administración ve la posibilidad de que pueda aumentar los volúmenes en más del 50% este año.

“Nuestro potencial de producción interna en realidad está más cerca de los 2 millones de vehículos, pero decíamos 1,8 millones porque, no sé, siempre parece haber alguna extraña fuerza mayor que sucede en algún lugar de la tierra. Y no controlamos si hay terremotos, tsunamis, guerras, pandemias, etc. Entonces, si es un año sin problemas, sin una gran interrupción de la cadena de suministro o un problema masivo, en realidad tenemos el potencial para hacer 2 millones de autos este año. No nos comprometemos con eso, pero solo digo que ese es el potencial”, dijo el CEO Elon Musk.

Tesla expresa que no hay problema con la demanda

Musk dijo que la pregunta más común que se le hizo a la gerencia antes de los resultados fue sobre la demanda y defendió la posición de la compañía.

“Hasta ahora, en enero, hemos visto los pedidos más fuertes hasta la fecha que nunca en nuestra historia. Actualmente estamos viendo pedidos a casi el doble de la tasa de producción”, afirmó Musk. “Es difícil decir si eso continuará duplicando la tasa de producción, pero los pedidos son altos”.

Pero el precio será clave en lo que respecta a Musk. El CEO dijo que cree que hay una "gran cantidad de personas que quieren comprar un automóvil Tesla pero no pueden pagarlo".

“Entonces, estos cambios de precios realmente marcan la diferencia para el consumidor promedio. Y a veces para aquellos, para las personas que están bien, que tienen mucho dinero, se olvidan de lo importante que es la asequibilidad. Y siempre ha sido nuestro objetivo en Tesla hacer autos que sean asequibles para la mayor cantidad de personas posible, así que me alegro de que podamos hacerlo. Y sí, así que creo que es algo bueno, considerando todas las cosas”.

Tesla ha estado recortando los precios en los últimos meses y recientemente los redujo en los EE.UU. y Europa hasta en un 20% luego de los recortes realizados en Asia. Parte de esto se debe a la disminución de la inflación y la reversión de los aumentos de precios realizados el año pasado, pero los inversores siguen preocupados porque Musk advirtió anteriormente que se avecinan tiempos más difíciles y que se avecina una recesión, y confesó que esto podría obligar a Tesla a priorizar el volumen del crecimiento, sobre la rentabilidad.

Hay algunos indicadores tempranos de que los recientes recortes de precios de Tesla en China han tenido el efecto deseado después de que los informes sugirieran que las ventas diarias promedio en el país entre el 9 y el 15 de enero aumentaron un 76% con respecto al mismo período del año anterior, según datos compilados por el China Merchants Bank.

Eso será bienvenido considerando que la mayoría había anticipado una demanda más débil en enero y febrero porque algunos subsidios atractivos expiraron a fines de 2022 y la demanda generalmente cae antes del Año Nuevo chino. El hecho de que Tesla superara al mercado en general, con un aumento del 36,5% en las ventas de vehículos eléctricos e híbridos en China en el mismo período, sugiere que la estrategia de Tesla para impulsar la demanda a través de precios más bajos está funcionando, y los inversores esperan una reacción similar en EE.UU. y Europa. tras los últimos recortes de precios.

Si bien una guerra de precios podría provocar una sacudida en la industria de los vehículos eléctricos en los próximos años, esto podría ser una buena noticia para Tesla. Tesla es el único fabricante de vehículos eléctricos de juego puro que obtiene ganancias y una de sus mayores ventajas es la rentabilidad superior que ofrece no solo sobre sus rivales de vehículos eléctricos más pequeños, sino también sobre los fabricantes de automóviles tradicionales. El margen operativo de Tesla llegó al 17% en 2022, lo que Musk dijo que era "el más alto entre cualquier fabricante de automóviles de volumen, creo que tal vez entre cualquier fabricante de automóviles". Esa es una gran ventaja en una guerra de precios, ya que significa que el margen superior de Tesla le permite hacer cortes más profundos que los rivales sin el riesgo de caer en números rojos.

“Estamos considerando que queremos seguir fabricando y vendiendo tantos autos como podamos. Creemos que podemos seguir impulsando un fuerte crecimiento del volumen mientras retenemos los mejores márgenes operativos de la industria”, dijo Musk.

El director financiero, Zach Kirkhorn, dijo que cree que Tesla puede mantener su margen bruto automotriz por encima del 20% y que los precios de venta en toda su gama de modelos promedien alrededor de USD $47.000. Tesla también está avanzando en la lucha contra los precios más bajos con costos de producción más bajos a medida que sus fábricas más nuevas en Berlín y Austin aumentan. Los mercados son más optimistas y creen que los márgenes se mantendrán por encima del 25% a lo largo de 2023.

Las ganancias del cuarto trimestre de Tesla completan un año récord en 2022

Tesla informó un aumento interanual del 33% en los ingresos en el cuarto trimestre de 2022 para cumplir con las expectativas del mercado en USD $24,3 mil millones. El beneficio operativo aumentó un 49% a 3900 millones de dólares y no alcanzó la previsión de 4200 millones de dólares.

Eso significó que las ventas anuales en 2022 aumentaron un 51% a USD $71,500 millones y las ganancias operativas se duplicaron con creces a USD $13,700 millones. El flujo de caja libre aumentó un 51% hasta los 7600 millones de dólares. Todas estas métricas alcanzan récords.

Wall Street cree que será otro año récord para Tesla, incluso si se pronostica que el crecimiento será mucho más lento de lo que hemos visto en los últimos años. Los analistas esperan que los ingresos anuales crezcan un 31% en 2023 y que las ganancias operativas aumenten a un ritmo más lento del 17%.

Día del inversor de Tesla

El próximo gran evento es el día del inversor de Tesla, programado para el 1 de marzo, que se transmitirá en vivo desde su Gigafactory en Texas. “Nuestros inversores podrán ver nuestra línea de producción más avanzada, así como discutir los planes de expansión a largo plazo, la plataforma de generación 3, la asignación de capital y otros temas con nuestro equipo de liderazgo”, expresó la empresa.

Los inversores también escucharán sobre el nuevo Cybertruck que se lanzará en 2023, aunque no se espera que haga una contribución material a los volúmenes o las finanzas hasta que alcance la escala en 2024.

¿Cómo están reaccionando los mercados a las ganancias de Tesla?

Tesla ha hecho lo suficiente para convencer a los mercados de que hay suficiente demanda y que tiene varias ventajas sobre sus rivales a medida que se intensifica la competencia y los mercados se preparan para una recesión. Las acciones de Tesla han subido más del 5% en el horario extendido de operaciones y se abrirán a su nivel más alto en más de un mes cuando los mercados abran esta mañana.

Varios corredores también aumentaron su precio objetivo en Tesla después de la actualización, incluidos Cowen & Co a USD $140 desde USD $122, Citigroup a USD $146 desde USD $137 y Wells Fargo a USD $150 desde USD $130.

¿Qué sigue para las acciones de TSLA?

Las acciones de Tesla recientemente rompieron la tendencia bajista que se remonta a septiembre y los resultados indican que las acciones abren a USD $152.35.

Los resultados han proporcionado el catalizador necesario para superar el nivel de resistencia de USD $146,50 que no ha podido superar en las últimas tres sesiones. Ahora probará el promedio móvil de 50 días, que ha corrido paralelo a la tendencia bajista y podría proporcionar un nuevo techo en el futuro. Recuperar esta métrica le permitiría apuntar a un salto más grande hacia USD $167 antes de que el máximo de diciembre de USD $199 vuelva a estar en la mira. La actualización podría ayudar a que las acciones generen más impulso considerando el aumento en los volúmenes que hemos visto desde diciembre.

Cualquier presión renovada corre el riesgo de hundir las acciones hacia el nivel de soporte de USD $108 visto a principios de 2023, que debe mantenerse para evitar que entre en juego el mínimo de dos años de USD $101.80.

