Uber: Vista previa del 1° Trimestre | ¿Qué sigue para las acciones de Uber?

¿ Cuándo publicará Uber las ganancias del primer trimestre?

Uber está programado para publicar las ganancias del primer trimestre después del cierre de los mercados estadounidenses el miércoles 4 de mayo.

Avance de ganancias del primer trimestre de Uber

El panorama es muy diferente para Uber en 2022 en comparación con 2021. La diversificación de Uber significó que el año pasado, durante el confinamiento, pudo apoyarse más en su brazo de “Uber Delivery” con un aumento en la demanda.

Ahora, vemos que los ingresos de la empresa en taxis se recuperan a medida que las personas comienzan a viajar nuevamente y su brazo de entrega se modera a medida que las personas piden menos y comienzan a comer fuera nuevamente. Además, Uber ahora tiene una división de carga considerable que se convertirá en el próximo catalizador para el negocio.

La imagen varía de una región a otra. Covid-19 todavía está causando caos en algunas partes de Asia, donde se espera que el crecimiento sea el más lento este trimestre, en comparación con una fuerte reactivación en América del Norte, EMEA y América Latina. Otros vientos en contra incluyen un aumento en los costos en 2022 y el desafío de contratar más conductores para satisfacer la creciente demanda este año en lo que está demostrando ser un mercado laboral ajustado.

Wall Street pronostica que los ingresos generales crecerán un 75% a 6100 millones de dólares en el primer trimestre de 2022 desde los 3500 millones de dólares del año anterior.

Uber está listo para pasar a un EBITDA ajustado, la medida de ganancias principal de Uber, de US$ 135,1 millones en el trimestre desde la pérdida de US$ 359,0 millones registrada el año anterior. Eso marcaría el tercer trimestre consecutivo de ganancias positivas y estaría por encima del extremo superior del rango de orientación de US$ 100 millones a US$ 130 millones de Uber.

La división de Movilidad de Uber, responsable de sus operaciones de transporte compartido, se encuentra en modo de recuperación después de haber sido duramente golpeada durante la pandemia, cuando la demanda colapsó cuando se les dijo a las personas que se quedaran en casa y las empresas se vieron obligadas a cerrar durante el punto álgido de la pandemia. Tanto las reservas como los ingresos se han estado recuperando constantemente durante el año pasado, pero esto realmente debería despegar en 2022, suponiendo que una nueva variante de Covid-19 no vuelva a encerrar a los países, con un pronóstico de recuperación impresionante en el primer trimestre:

Uber Movility (USUS$) Q1'21 Q1'22E Reservas (mil millones) 6.773 10.490 Ingresos (mil millones) 853 2.147 EBITDA Ajustado (millones) 298 580

Hay dos temas principales en juego en el segmento de entrega de Uber que envía alimentos y comestibles a las puertas de los clientes. La primera es que las reservas y los ingresos sufrirán una fuerte desaceleración en 2022, ya que se enfrentan a comparativas difíciles con respecto al año anterior, cuando la demanda explotó a medida que la gente pedía más mientras estaba atrapada en casa durante el confinamiento.

Aún así, se espera que la unidad registre un impresionante aumento del 37% en los ingresos después de más del doble del año anterior. Pero la desaceleración en el crecimiento está siendo contrarrestada por el segundo tema, que es que Uber Delivery ha comenzado a generar ganancias y está en camino de reportar su segundo trimestre consecutivo de EBITDA ajustado positivo esta semana:

Uber Delivery (USUS$) Q1'21 Q1'22E Reservas (mil millones) 12.461 13.730 Ingresos (mil millones) 1.741 2.381 EBITDA Ajustado (millones) -200 39

La división más pequeña pero de más rápido crecimiento de Uber es Freight, que administra bienes por un valor aproximado de US$16 mil millones. La línea superior de la compañía se verá favorecida en el primer trimestre por la adquisición de Transplace que se completó en noviembre pasado. Esto ha combinado la unidad de transporte de carga más pequeña pero de rápido crecimiento de Uber con la tecnología de envío y las herramientas operativas que ofrece Transplace para crear lo que Uber ha descrito como "una de las plataformas de tecnología logística líderes en el mundo".

Es importante destacar que Uber dijo que Transplace "aceleraría el camino de Uber Freight hacia la rentabilidad y ayudaría al segmento a alcanzar el punto de equilibrio sobre una base de EBITDA ajustado para fines de 2022". Mientras tanto, la división seguirá siendo un lastre para las ganancias y se espera que ofrezca márgenes que otras partes del negocio, incluso cuando se vuelve rentable. Es probable que la unidad haya permanecido en rojo en el trimestre, aunque no tanto como el año anterior, pero Wall Street cree que puede obtener una pequeña ganancia este año.

Uber Freight (USUS$) Q1'21 Q1'22E Reservas (mil millones) 302 1.561 Ingresos (mil millones) 301 1.586 EBITDA Ajustado (millones) -29 -16

La perspectiva será un factor clave en la reacción de los mercados a los resultados de esta semana. Los mercados anticipan que Uber apuntará a reservas brutas de US$ 28,6 mil millones y un nuevo récord de EBITDA trimestral ajustado de US$ 248 millones en el segundo trimestre de 2022. Wall Street cree que Uber puede aumentar su línea superior en aproximadamente un 58% en 2022 y generar más de US$ 1,3 mil millones en ingresos ajustados EBITDA.

¿Qué sigue para las acciones de Uber?

Las acciones de Uber estaban en su punto máximo hace casi exactamente un año, pero sufrieron una Las acciones de Uber se han estancado en una tendencia a la baja durante más de un año y perdieron más del 44% de su valor para negociarse a poco más de US$30 hoy.

La acción parece haber encontrado un piso el mes pasado en US$ 28.50, que debe mantenerse para evitar crear un nuevo mínimo más bajo. En particular, esto también actuó como un nivel de soporte tanto en junio como en agosto de 2020. Una ruptura por debajo de aquí podría ser significativa y abrir la puerta a menos de US$26. El RSI bajista, junto con un aumento notable en los volúmenes de trading en los últimos 10 días, sugiere que las acciones podrían continuar bajo presión.

Por otro lado, la acción necesita superar los máximos anteriores de la tendencia bajista para instalar la confianza de que la caída observada durante el año pasado ha llegado a su fin. Un movimiento por encima de los promedios móviles de 50 y 100 días y el pico de US$ 37.50 del último movimiento hacia arriba es el primer paso hacia esto.

Por encima de aquí, la acción puede buscar romper la marca de US$ 40 antes de que pueda apuntar al máximo de 2022 de US$ 44. En particular, los 49 corredores que cubren a Uber creen que las acciones pueden subir considerablemente más y casi duplicarse en los próximos 12 meses con un precio objetivo promedio de US$58.

Fuente: TradingView

