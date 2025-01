Análisis del dólar: la atención se mantiene sobre el EUR/USD y el USD/JPY. Viernes Forex

Análisis del dólar: los centros de atención son la inflación persistente y la narrativa sobre altas tasas de interés.

Los mercados recuperan, por ahora, la compostura, pues Irán le está restando importancia a los ataques de Israel.

Análisis del EUR/USD y el USD/JPY: entre los eventos de riesgo de la próxima semana destacan la publicación de los PMI globales y la decisión sobre política del BoJ.

La súbita caída de los activos de riesgo de la noche a la mañana ante la noticia de los ataques de Israel al oeste de Irán (y también la correspondiente subida del oro y del petróleo crudo) muestra cuán sensible sigue siendo el mercado a la situación en Oriente Medio. Los índices consiguieron mantener la compostura, con el oro y el crudo cotizando también de vuelta en los niveles de cierre del jueves a media sesión londinense, mientras que los inversores parecían minimizar, tras el pánico inicial, el impacto del ataque, aparentemente a pequeña escala, de Israel. El dólar estadounidense se recuperaba tras caer frente a divisas refugio, tales como el yen japonés y el franco suizo. Se debilitaba ligeramente frente a los dólares de materia prima, más sensibles al riesgo.

No soy experto en esta materia, pero la reacción del mercado sugiere que los inversores creen que, ante la baja intensidad de los ataques y ante el hecho de que la información sobre ellos sea tan limitada y ambigua (por no mencionar la ausencia de declaraciones oficiales), ambas partes parecen querer volver a instaurar la política de disuasión y, con suerte, evitar un conflicto abierto. Dicho esto, no podemos dar nada por sentado. Es posible que los mercados se mantengan al filo, sobre todo si tenemos en cuenta el riesgo derivado de un fin de semana inminente. Apenas fue el sábado pasado cuando Irán atacó Israel.

Los inversores pondrán el foco ahora en otra preocupación, probablemente de mayor tamaño: la persistente inflación y un tasas de interés altas por más tiempo en EE. UU. El dólar probablemente se mantenga soportado en sus bajas actuales, lo que aplicaría una presión a la baja sobre el destino del EUR/USD e, incluso, del oro después de su gran subida a pesar del aumento significativo de los rendimientos de bonos.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EE. UU. advirtió que una sólida economía estadounidense podría justificar el sostenimiento de las tasas en los niveles actuales por un período tan largo como sea necesario, recalcando que la inflación mostró «una falta de progreso» hacia los objetivos marcados. Esto sitúa en el foco de atención los datos de inflación del PCE básico de la próxima semana.

Análisis del dólar: el dato de inflación del PCE podría fijar la dirección a corto plazo del USD

Los datos de inflación continúan siendo un tema principal para los traders por su posible influencia sobre la política monetaria de la FED. El próximo viernes se publicará el dato de inflación preferido de la FED: el índice de precios del PCE básico, que será probablemente el evento macroeconómico más importante de la semana. Después de unos datos de IPC estadounidense fuertes, el dólar estuvo empujando al alza, sobre todo si tenemos en cuenta que tanto las tasas de interés estadounidenses como las de otras grandes economías (las del BCE y el Banco de Canadá) tomaron recientemente un rumbo favorable al dólar. Además, la escalada de los riesgos geopolíticos en Oriente Medio contribuyeron al tono general alcista del USD. Si el PCE básico resulta ser también más fuerte de lo esperado, el dólar podría mantenerse soportado y, potencialmente, superar a los activos de riesgo.

Sin embargo, los mercados están descartando gradualmente las expectativas de múltiples recortes de tasas por parte de la FED y reduciéndolas a un par o, incluso, ninguna para el resto del año. Así, uno se pregunta cuál será el verdadero impacto sobre los mercados de los datos de inflación del PCE del viernes.

Una reacción significativa del mercado a cualquier dato publicado dependerá de si hay algún elemento sorprendente, ya sea este positivo o negativo. Teniendo en cuenta que los datos de inflación del PCE tienden a ser menos volátiles que las cifras generales del IPC y que las expectativas del mercado se están aproximando a la asunción de recortes de tasas mínimos, una sorpresa alcista podría no tener tanto impacto como una bajista. Unos posibles datos más tenues serían la excusa perfecta para que las largas sobre el dólar se salieran de sus operaciones.

Probablemente la narrativa sobre un dólar alcista no cambie de forma sustancial antes de la publicación de los datos de PCE, lo que significa que el dólar debería mantenerse soportado, al menos unos pocos días más.

Análisis del EUR/USD y del USD/JPY: entre los eventos de riesgo de la próxima semana destacan la publicación de los PMI globales y la decisión sobre política del BoJ

Los datos de PMI globales se publicarán el martes y son especialmente relevantes los de Europa. La posibilidad de unas tasas de interés más altas mantenidas por más tiempo por parte de EE. UU. y Reino Unido generaron preocupación sobre que la economía global pudiera estarse dirigiendo hacia una recesión. Estas preocupaciones podrían intensificarse si vemos una debilidad continuada en los datos de PMI globales del martes. Los PMI manufactureros de Europa se mantuvieron débiles durante meses, aunque el ritmo de contracción se redujo. A menos que veamos una mayor mejora, esto podría impactar negativamente sobre el sentimiento del mercado, que ya se vio impactado por factores tales como unos elevados riesgos geopolíticos y una FED halcón.

Mientras tanto, el índice dólar estadounidense podría encontrar más soporte si el yen japonés sigue en ola de ventas. La atención se dirige a la decisión sobre política monetaria del BoJ el próximo viernes. El gobierno japonés se pronunció repetidamente sobre la depreciación actual del yen después de que los traders continuaran favoreciendo divisas extranjeras con mayores rendimientos frente al yen, a pesar de la subida de tasas del BoJ en marzo, que es la primera en 17 años. Aunque el interés oficial volvió a valores por encima de cero por primera vez en 8 años, no se consiguió ralentizar la bajada del yen. Los traders quieren un compromiso mayor por parte del BoJ por un endurecimiento de la política. No se espera un endurecimiento mayor tras esta reunión. Según Bloomberg, los inversores otorgan una probabilidad de menos del 50 % a una subida de tasas de 10 puntos básicos antes de julio. El BoJ necesitará abordar esta cuestión, de lo contrario, la única solución alternativa para apoyar el yen será mediante una intervención de la divisa, algo que cada vez resulta más probable.

Análisis del dólar: niveles técnicos del EUR/USD que tener en cuenta

El EUR/USD se mantiene dentro de un canal bajista y por debajo de todas las medias movientes clave, tal y como se aprecia en el gráfico. Lo más probable es, por tanto, una bajada. La resistencia clave se aprecia ahora en el área entre los 1,0695 y los 1,0725 (marcada en color naranja en el gráfico). Un soporte potencial se sitúa en los 1,0600, seguido por el fondo de un canal en torno al área de los 1,0500.

Análisis del dólar: el análisis técnico del USD/JPY apunta al alza

El rebote del USD/JPY del día a la noche desde sus mínimos sugiere la formación de una posible vela hammer en el gráfico diario. Si el precio logra mantenerse cerca de los niveles actuales, aproximadamente en torno a los 154,50, podría ser indicativo de una posible continuación hacia los 155,00 y quizás más allá. Es en ese nivel en el que podría tener lugar la intervención del gobierno japonés. Los niveles de soporte se aprecian en torno a los 154,00, seguidos aproximadamente por los 153,35. El soporte a largo plazo se sitúa en el rango de los 151,90 y los 152,00, una zona que previamente sirvió de resistencia significativa en octubre de 2022 y noviembre de 2023, con una menor resistencia observada este año a finales de marzo y a comienzos de abril.

